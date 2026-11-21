De-a lungul timpului, ANAF a scos la licitație nenumărate proprietăți, mașini și, mai recent, chiar și un lot de aproape 765 de kilograme de chihlimbar. Însă, printre licitațiile organizate de instituție se numără și unele mult mai neobișnuite.

ANAF a vândut mii de bunuri Foto: Arhivă

ANAF a scos la licitație nenumărate case și mașini de-a lungul timpului, cât și diverse obiecte de artă, ceasuri sau bijuterii. Însă, printre nenumăratele obiecte care ajung să fie vândute de către ANAF, se află și unele la care poate că mulți români nici nu s-ar gândi.

De exemplu, instituția scoate acum la licitație un lot de sutiene care are o valoare evaluată la nu mai puțin de 120 de mii de lei. Sutienele au diferite mărimi și culori și se află, deocamdată, în Depozitul Pantelimon din București. Prețul de pornire pentru lotul de sutiene este redus cu 75%, fiind vorba despre suma de 30 de mii de lei.

Obiectele neobișnuite scoase la licitație de ANAF

Desigur, sutienele nu sunt singurele obiecte aparent neobișnuite pe care ANAF le scoate la licitație. Pe site-ul instituției mai putem descoperi o poartă de fotbal, un lot cu peste 20 de mii de evantaie, un scaun stomatologic, haine și articole pentru bebeluși și obiecte mai obișnuite, cum ar fi ceasuri de lux.

„Avem o poartă de fotbal care a fost deja adjudecată. Inițial a fost evaluată la 19.000 de lei, a fost vândută cu reducere de 25%, la 14.500 de lei”, a explicat Mironel Panturoiu, secretar general adjunct ANAF, potrivit observatornews.ro.

Au fost vândute mii de bunuri

Pe parcursul a șapte luni, ANAF a vândut aproape 3.000 de bunuri, cu o valoare totală de 130 de milioane de lei. Iar originea acestor obiecte este una diversă.

„Fie sunt bunuri confiscate ca urmare a folosirii lor pentru comiterea unor infracțiuni, fie, în multe alte situații, sunt bunuri executate silit în contul unor datorii fiscale. Dacă contribuabilul face rost de bani și își achită taxele, procesul de executare se întrerupe, că și le-a achitat”, a spus avocatul Gabriel Biriș.

„Fie nu au documente de proveniență, fie nu sunt înregistrate în evidențele financiar-contabile. Marfa e confiscată, noi o punem pe platformă să o valorificăm, să recuperăm banii”, a mai spus Panturoiu.