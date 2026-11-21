Aproape 94% dintre călătoriile turistice ale românilor au fost realizate pe cale terestră în 2025, cea mai ridicată proporție înregistrată în Uniunea Europeană. În timp ce avionul domină deplasările în statele insulare, iar transportul feroviar și cel rutier au ponderi diferite de la o țară la alta, românii continuă să prefere drumurile pe uscat, potrivit statisticilor publicate de Eurostat.

Românii, campioni europeni la călătoriile pe uscat. Foto: arhiva

Mașina rămâne unul dintre mijloacele de transport preferate de europeni atunci când pleacă în călătorii, însă diferențele dintre țările Uniunii Europene sunt considerabile. Românii se află în fruntea clasamentului european în ceea ce privește deplasările turistice pe uscat, iar cifrele publicate de Eurostat pentru anul 2025 confirmă această preferință: aproape 94% dintre călătoriile rezidenților din România au fost efectuate prin intermediul transportului terestru.

Statisticile oferă o imagine interesantă asupra modului în care europenii își organizează deplasările, dar și asupra influenței pe care infrastructura, poziția geografică și accesul la diferite mijloace de transport le au asupra alegerilor turistice. Dacă în România transportul terestru domină detașat, în țări precum Malta, Cipru și Irlanda avionul ocupă o parte mult mai importantă din totalul călătoriilor.

Câte călătorii au făcut europenii în 2025 și ce mijloace de transport au ales

Potrivit Eurostat, rezidenții Uniunii Europene au efectuat aproximativ 1,2 miliarde de călătorii turistice în 2025. Cele mai multe deplasări au avut loc pe cale terestră, care a reprezentat 81,4% din total. Transportul aerian a însumat 17,2%, în timp ce călătoriile pe apă au avut o pondere mult mai redusă, de numai 1,4%.

Mașina personală a fost principala alegere a turiștilor europeni. Autoturismele au reprezentat 63,3% din totalul călătoriilor, confirmând rolul important al transportului individual în turismul european.

Trenurile au fost utilizate pentru 13,3% dintre deplasări, în timp ce autobuzele și autocarele au reprezentat 3,8%. Diferențele dintre aceste categorii arată că, deși transportul feroviar are o prezență importantă în mobilitatea turistică europeană, automobilul continuă să fie mijlocul de transport preferat pentru majoritatea călătoriilor.

România ocupă primul loc în UE la călătoriile pe cale terestră

România se află pe primul loc în clasamentul european al ponderii călătoriilor realizate pe uscat. Conform datelor Eurostat pentru 2025, 94% dintre deplasările turistice ale rezidenților români au fost efectuate prin intermediul transportului terestru.

În clasament urmează Slovenia, cu 90,4%, Bulgaria, cu 89%, și Cehia, cu 88,9%. Astfel, primele poziții sunt ocupate de țări în care transportul rutier și feroviar au un rol important în deplasările turistice.

Ponderea foarte ridicată înregistrată de România evidențiază preferința pentru călătoriile pe uscat, însă procentul include atât deplasările cu autoturismul, cât și cele cu trenul, autobuzul sau autocarul.

Pentru mulți turiști, transportul terestru oferă flexibilitate în alegerea traseului și a destinației, fără constrângerile asociate orarelor de zbor. În plus, deplasările cu mașina permit accesul la localități și zone turistice care nu beneficiază întotdeauna de conexiuni aeriene sau feroviare directe.

Malta, Cipru și Irlanda conduc clasamentul călătoriilor cu avionul

Dacă România este lider la deplasările pe uscat, în alte state europene avionul reprezintă o opțiune mult mai importantă pentru turiști.

Potrivit Eurostat, Malta se află pe primul loc în ceea ce privește ponderea călătoriilor turistice efectuate cu avionul. În această țară, 61,6% dintre deplasări au fost realizate pe cale aeriană.

Cipru ocupă următoarea poziție, cu 51,1%, iar Irlanda se situează pe locul al treilea, cu 41,8%. Procente ridicate au fost înregistrate și în Luxemburg, unde avionul a reprezentat 38,5% din totalul călătoriilor, respectiv în Danemarca, cu 36,6%.

Prezența statelor insulare în fruntea acestui clasament nu este surprinzătoare. Pentru locuitorii Maltei și ai Ciprului, de exemplu, deplasările internaționale presupun adesea traversarea mării, iar avionul devine o alternativă importantă la transportul terestru.

Unde sunt preferate călătoriile pe apă

Transportul naval are o pondere redusă la nivelul Uniunii Europene, însă există țări în care acesta ocupă un loc important în mobilitatea turistică.

Malta conduce și acest clasament, cu 38,4% dintre călătorii realizate pe căi navigabile. Grecia urmează cu 15,9%, iar Finlanda înregistrează o pondere de 6,9%.

Geografia acestor state contribuie la explicarea rezultatelor. În Grecia, numeroase destinații turistice sunt insule, iar transportul maritim reprezintă o componentă importantă a deplasărilor. În cazul Finlandei, configurația teritoriului și legăturile maritime cu alte țări nordice contribuie, de asemenea, la utilizarea acestui tip de transport.

Cum se deplasează românii: ce arătau datele Eurostat pentru 2024

Preferința românilor pentru transportul terestru este susținută și de statisticile anterioare, însă datele pentru 2024 oferă o perspectivă suplimentară asupra structurii transportului de pasageri din România.

În acel an, autoturismele reprezentau 65,8% din transportul de pasageri, în timp ce transportul aerian avea o pondere de 19,9%. Trenurile însumau doar 3,1%, iar autobuzele și autocarele reprezentau 11,3%.

Aceste cifre trebuie interpretate separat de statisticile privind călătoriile turistice din 2025, deoarece se referă la indicatori și perioade diferite. Totuși, ele evidențiază rolul important al automobilului în mobilitatea din România și diferența dintre ponderea transportului feroviar și cea a transportului aerian.

În ansamblu, datele Eurostat conturează o imagine clară: românii preferă să călătorească pe uscat mai mult decât locuitorii oricărui alt stat membru al Uniunii Europene. Chiar dacă avionul rămâne esențial pentru deplasările la distanțe mari, iar transportul naval domină anumite destinații insulare, automobilul și celelalte mijloace de transport terestru continuă să fie alegerea principală pentru turiștii din România.