Dragoș Dolănescu, fiul cel mic al regretatului solist Ion Dolănescu, ne-a prezentat frumoasa lui familie. Nu mulți știu că mai are un frate, dar și două surori, din partea mamei din Costa Rica. Pe perioada studiilor în România, el și Carla au muncit din greu, ca să câștige bani și să se poată întrețină. Dezvăluirile lui Dragoș Dolănescu, exclusiv pentru Click!, sunt emoționante.

1/4 Dragoș, alături de mama lui și de cele două surori, din Costa Rica Foto: foto: arhiva personala

„Eu și Carla am studiat în România. Am muncit amândoi, ca să ne putem întreține”

Dragoș Dolănescu nu are numai un frate, pe Ionuț Dolănescu. Din partea mamei, care și-a refăcut viața, alături de un cetățean american, după despărțirea de Ion Dolănescu, mai are încă un frate, dar și două surori, Carla și Stephanie, despre care ne-a vorbit cu imensă admirație:

„Carla, sora mea, a dus mai departe tradiția familiei, a absolvit Facultatea de Medicină din România, precum mama noastră, Margarita Valenciano. În prezent lucrează ca medic de familie, salvează vieți în Spania. Vorbește foarte bine românește, are și mulți pacienți români, acolo, în Madrid. Cu ea am o relație foarte strânsă, căci ne-am cam chinuit singuri, pe perioada studiilor din România”.

El și Carla munceau verile, ca să aibă bani de chirie în București

Cum nu au beneficiat de ajutor financiar, au fost nevoiți, în paralel cu studiile, să și muncească, pentru a face rost de bani. Am aflat și de ce Dragoș Dolănescu a refuzat bursa de studii, în România:

„Eu eram student la Psihologie, iar Carla, la Medicină, și aveam mare nevoie de bani, ca să ne putem întreține, nu ne-a ținut nimeni la studii, le-am făcut pe mintea și pe puterile noastre. Vara eu munceam în construcții, iar ea era bonă. Puneam banii strânși deoparte, pentru iarnă, ca să avem cu ce plăti chiria, lumina și mâncarea.

N-am locuit în casa tatălui meu, a fost o perioadă în care noi doi nu vorbeam, așa că nu i-am cerut ajutorul. Am refuzat și bursa de studii, mi-era rușine, eram totuși fiul lui Ion Dolănescu, am zis s-o dea unui student sărac. Am locuit cu chirie, vreo 5 ani. Apoi eu și sora mea ne-am mutat în Madrid, unde eu am făcut doctoratul, iar Carla s-a specializat în medicina de familie”, a menționat Dragoș Dolănescu, exclusiv pentru Click!

Sora cea mică este stewardesă în America

Cât o privește pe Stephanie, sora cea mică a lui Dragoș Dolănescu, aceasta locuiește și în Costa Rica, țara natală, dar și la Miami:

„Ea lucrează ca stewardesă în America, mă înțeleg foarte bine și cu ea, ne sunăm des. Niciuna dintre surori nu s-a căsătorit, ele nu au copii, sunt concentrate pe muncă”, a mai precizat Dragoș Dolănescu, exclusiv pentru Click!

„În Costa Rica, mama mă ceartă în română!”

Dragoș Dolănescu vorbește adesea cu mama lui, fosta studentă la Medicină în România, în limba română. Însă, mai mult în momentele lor tensionate, ca să nu priceapă cei din jur ce-i reproșează:

„Nici fata și nici băieții mei nu știu limba română. Mama știe, a fost studentă la Medicină, în România. De fapt, mă și ceartă, în română, ca să nu înțeleagă mai nimeni, acolo, în Costa Rica, unde locuim. După ce a vizitat România, Darius, fiul meu cel mic, și-a manifestat dorința de a învăța româna. Copiii sunt mândria mea!”, ni s-a mai confesat Dragoș Dolănescu, exclusiv pentru Click!