Irina Rimes și-a surprins urmăritorii din mediul online cu o fotografie rară în care apare alături de tatăl său. Artista a împărtășit imaginea cu familia și a vorbit despre legătura apropiată pe care o are cu părinții, dar și despre sprijinul pe care l-a primit din partea lor de-a lungul timpului.

Irina Rimes, fotografie rară alături de tatăl ei Foto: arhiva Click!

Antrenoarea de la „Vocea României” a povestit că mama sa a crezut mereu în talentul ei și a susținut-o încă de la începuturile carierei muzicale. Cu această ocazie, Irina Rimes a dezvăluit și că părinții săi se pregătesc să se mute în București, pentru a fi mai aproape de ea.

Fotografia rară publicată de Irina Rimes

Imaginea în care apare alături de tatăl său a readus în atenție relația specială pe care cântăreața o are cu familia. Deși programul încărcat nu îi permite să ajungă atât de des acasă pe cât și-ar dori, părinții au rămas mereu aproape de ea și au încurajat-o în toate etapele carierei.

Irina Rimes a mărturisit că mama sa a fost una dintre persoanele care au avut încredere în ea încă de la început. În plus, artista a dezvăluit că părinții au luat decizia de a se muta în Capitală.

„Familia mea, în special mama, a crezut mereu în mine. Prietenii mei, cei cu care făceam sesiuni și stăteam în studio ore în șir, cu care schimbam idei, muzică. Și eu am crezut în mine, în muzica mea. Norocul meu a fost că în România lucrurile s-au derulat destul de repede imediat ce m-am îndrăgostit. Toate au venit natural după. Părinții mei ocupă un loc important în viața mea, sunt familia mea.

În curând chiar se vor muta în București, să fie mai aproape de mine și de familie. În copilărie, eu am petrecut foarte mult timp cu fratele meu, dar și cu bunicii, ei munceau destul de mult”, a povestit Irina Rimes într-un interviu pentru Viva.

Irina Rimes, despre relația cu fratele ei, Vitali

Artista a vorbit și despre legătura pe care o are cu fratele său, Vitali, devenit tată pentru a doua oară în acest an. Cei doi sunt foarte apropiați, locuiesc în același cartier din București și se întâlnesc zilnic.

Dacă în copilărie mai existau și mici neînțelegeri între ei, în prezent au ajuns să colaboreze și la diferite proiecte. Irina Rimes spune că se poate baza întotdeauna pe fratele ei și este recunoscătoare pentru relația pe care o au.

„Suntem foarte apropiați, suntem chiar vecini și ne vedem zilnic. Lucrăm împreună, vrem să ne dezvoltăm niște proiecte pentru că știu că este o persoană pe care mă pot baza mereu. Când eram mici, eram mai «apucați» și ne mai ciondăneam uneori, deși în mare parte tot eram sprijin unul pentru celălalt. Sunt foarte recunoscătoare că drumurile noastre sunt intersectate și că este fratele meu”, a mărturisit artista pentru aceeași publicație.