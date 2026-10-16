Irina Rimes rupe tăcerea înainte de plecarea de la Vocea României. Ce relație are, de fapt, cu Tudor Chirilă, Smiley, Theo Rose și Horia Brenciu. „O să-mi lipsească și nu o să-mi lipsească”

După opt ani petrecuți în juriul emisiunii Vocea României, Irina Rimes se pregătește să încheie un capitol important din cariera sa. Artista a explicat, pentru Viva!, de ce a decis să renunțe la rolul de antrenor și cum s-au construit relațiile cu Tudor Chirilă, Smiley, Theo Rose și Horia Brenciu dincolo de camerele de filmat. În același timp, cântăreața își pregătește un nou album și se concentrează asupra turneului european „Descântatele”, fără să își neglijeze dorința de a găsi un echilibru între viața profesională și cea personală.

Irina Rimes, despre relația cu Tudor Chirilă, Smiley, Theo Rose și Horia Brenciu. Foto: arhiva

Irina Rimes, schimbări importante la 35 de ani. Cum își dorește să arate viața ei de acum înainte

În ultimii doi ani, viața Irinei Rimes a fost marcată de proiecte muzicale, experiențe noi și o schimbare de perspectivă asupra priorităților personale. Ajunsă la 35 de ani, artista spune că a început să acorde mai multă atenție propriei stări de bine și lucrurilor simple, pe care programul încărcat nu îi permitea întotdeauna să le savureze.

„Doar atât? Nu mai am noțiunea timpului, poate pentru că se întâmplă atât de multe lucruri în viața mea, dar simt că ne cunoaștem de cel puțin 10 ani. La 35 de ani o găsim pe Irina mai matură și cu familia mai mare. Chiar anul acesta s-a născut cel mai nou membru al familiei, Amza. Profesional, în viața mea nu s-au schimbat foarte mult oamenii, dar s-a schimbat puțin registrul meu muzical. Pregătesc un nou album care este complet diferit de ce am făcut până acum și abia aștept să vi-l arăt. Pe plan personal, pot să zic că am mult mai multă grijă de mine, fac sport, gătesc mai des, îmi place să pregătesc micul dejun, pe care înainte îl ratam de multe ori”, a povestit artista, într-un interviu pentru sursa citată.

Așadar, deși pregătește schimbări importante în plan profesional, Irina Rimes nu are în plan să încetinească ritmul în muzică. Noul album va aduce o direcție diferită față de proiectele sale anterioare, iar artista este nerăbdătoare să împărtășească rezultatul cu publicul.

Irina Rimes, despre sursele de inspirație pentru noul album: „Viața mea personală”

Experiențele trăite, emoțiile și evenimentele din jurul său au reprezentat, de-a lungul timpului, o sursă importantă de inspirație pentru Irina Rimes. Artista a dezvăluit că multe dintre materialele sale muzicale reflectă propriile experiențe, dar și realitățile pe care le observă în societate.

„În studio, de cele mai multe ori folosesc ca inspirație viața mea personală sau ce se întâmplă în jurul meu. Cam toate albumele mele, fără Origini, sunt o poveste sau un jurnal al tuturor experiențelor mele. O să las noul album să vă arate ce am experimentat atât eu, cât și noi ca societate în ultimul timp”, a mărturisit cântăreața.

Noul material discografic promite, astfel, să ofere o perspectivă asupra perioadei pe care o traversează artista, îmbinând trăirile personale cu observațiile despre lumea din jur.

Irina Rimes pornește în turneul european „Descântatele”. Ce își dorește de la concertele din străinătate

Pe lângă pregătirea noului album, Irina Rimes are un program intens de concerte. După turneul din Statele Unite ale Americii și Canada, desfășurat în luna mai, artista își continuă întâlnirea cu publicul prin mai multe orașe europene, printre care Madrid, Barcelona și Londra.

„Daaaaa! Anul ăsta a fost un an al turneelor. Am plecat în mai în turneul din America și Canada, iar acum o luăm la pas prin Europa. Mă bucur să pot aduce muzica mea în atâtea orașe, la românii și moldovenii de acolo și nu numai. Descântatele este un concert foarte vesel, eu mereu îndrum fetele să lase tocurile și machiajul acasă pentru că se dansează mult, se chiuie și se fac hore. Așteptările mele sunt să văd în care oraș se strânge cea mai mare horă, în America am fost surprinsă la cât de mari se făceau horele, aproape cât toată sala”, a spus Irina Rimes.

Artista își dorește ca spectacolele să fie mai mult decât simple concerte, mizând pe energia publicului și pe atmosfera de sărbătoare. Iar horele formate în timpul reprezentațiilor din America i-au oferit deja motive de bucurie și așteptări mari pentru următoarele întâlniri cu fanii.

De ce a decis Irina Rimes să plece de la Vocea României după opt ani

Anunțul că actualul sezon va fi ultimul pentru Irina Rimes în postura de antrenor la Vocea României marchează încheierea unei etape care a început în 2018. Decizia nu a fost una ușoară, mai ales că artista a ajuns să considere echipa emisiunii drept o a doua familie.

În spatele hotărârii se află însă dorința de a petrece mai mult timp alături de cei dragi și de a-și reorganiza prioritățile, după ani în care concertele, filmările și proiectele muzicale i-au ocupat mare parte din program.

„Mi-a fost și mie foarte greu să iau decizia asta pentru că Vocea României, cu toată echipa de acolo, a devenit ca o familie pentru mine. Pur și simplu, această decizie cred că a venit natural, simt nevoia să am mai mult timp pentru mine și pentru familia mea și, din păcate, asta vine și cu câteva schimbări”, a explicat artista.

Plecarea din emisiune nu înseamnă, așadar, retragerea din activitate, ci o schimbare de ritm. Irina Rimes continuă să lucreze la muzică, să susțină concerte și să pregătească proiecte noi, însă își dorește să facă mai mult loc și vieții din afara scenei.

Irina Rimes, despre relația cu Tudor Chirilă, Smiley, Theo Rose și Horia Brenciu: „O să-mi lipsească și nu o să-mi lipsească”

Unul dintre aspectele care vor face despărțirea de Vocea României mai dificilă este relația construită de-a lungul anilor cu ceilalți antrenori. Tudor Chirilă, Smiley, Theo Rose și Horia Brenciu au fost colegii săi de platou, însă legăturile dintre ei nu se limitează la momentele surprinse de camerele de filmat.

Întrebată cât de mult îi vor lipsi colegii după plecarea din emisiune și cu cine a păstrat cele mai apropiate legături, Irina Rimes a vorbit despre întâlnirile și colaborările care continuă și în afara formatului TV.

„O să îmi lipsească și nu o să îmi lipsească, pentru că sigur ne vom vedea și fără să fim în cadrul emisiunii. Cu Theo mă întâlnesc destul de des prin studiouri și pe la sesiuni, la fel și cu Tudor și Smiley. Cu Horia mă mai văd la podcast și chiar ne-am promis o sesiune curând. Dincolo de camere, schimbăm des idei între noi și mă bucur că suntem în era la care oricine este la un telefon/mesaj distanță”, a declarat artista.

Mărturisirea sa arată că încheierea colaborării de la Vocea României nu presupune și o ruptură de colegii săi. Întâlnirile în studio, schimburile de idei și proiectele comune pot continua și după ce nu vor mai împărți același platou de televiziune.

Cum s-au schimbat prioritățile Irinei Rimes: mai mult timp pentru familie și prieteni

Chiar dacă rămâne dedicată carierei sale, Irina Rimes simte că a venit momentul să acorde mai multă atenție aspectelor vieții pe care programul profesional le-a lăsat uneori pe plan secund.

Artista a explicat că numeroasele deplasări și perioadele aglomerate au făcut-o să conștientizeze cât de important este să găsească un echilibru între muncă și timpul petrecut alături de familie, prieteni și activitățile care îi aduc liniște.

„Cred că este o schimbare naturală, încă pun foarte multă energie în cariera mea, și asta nu cred că se va schimba, dar văd și importanța timpului alături de familie, de prieteni, de grădină. În ultimii ani am fost atât de des plecată și ocupată, încât simt că am neglijat puțin alte aspecte din viața mea și vreau să găsesc un echilibru pentru următorii ani”, a încheiat Irina Rimes.

Pentru artistă, următoarea etapă înseamnă continuarea proiectelor muzicale, un album nou și întâlniri cu fanii din mai multe țări, dar și mai mult timp pentru viața personală. După opt ani la Vocea României, Irina Rimes se pregătește să închidă un capitol important, fără să renunțe la muzică sau la relațiile pe care le-a construit în această perioadă.