Noi detalii ies la iveală despre conflictul violent din Centrul Vechi al Capitalei în urma căruia Gabi Tamaș a fost plasat în arest la domiciliu.

Ce nu se știa despre bătaia în care a fost implicat Gabi Tamaș Foto: arhivă

Dan Alexa îi este alături bunului său prieten în această perioadă complicată și a dezvăluit, în exclusivitate pentru cancan.ro, ce a discutat cu fostul internațional român, cum se simte acesta acasă, alături de familie, și care ar fi fost, de fapt, scânteia ce a declanșat scandalul din noaptea de 17 spre 18 noiembrie.

Cum s-a ajuns la arestul la domiciliu și ce susține Dan Alexa despre incidentul din Centrul Vechi

Vă reamintim că Gabi Tamaș a intrat în atenția anchetatorilor după o altercație petrecută în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, în Centrul Vechi din București, fiind acuzat că ar fi agresat doi bărbați, în vârstă de 33 și 38 de ani.

Deși inițial cei doi nu au vrut să depună plângere, ulterior și-au schimbat decizia, astfel că fostul fotbalist a fost reținut pentru 24 de ore, iar pe 20 noiembrie magistrații au dispus plasarea lui în arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Familia și apropiații îl susțin necondiționat pe fostul fundaş, iar atât Dan Alexa, cât și Florin Prunea sunt convinși că episodul nu a fost unul întâmplător și că Gabi Tamaș ar fi fost provocat intenționat, considerând că totul ar fi fost pus la cale.

Mărturisirea făcută de Dan Alexa după ce a vorbit cu Gabi Tamaș

Întrebat de reporterii cancan dacă a reușit să ia legătura cu fostul fotbalist de când acesta se află în arest la domiciliu, Dan Alexa a confirmat că au vorbit și a subliniat că își dorește ca prietenul său să rămână acasă, departe de alte complicații judiciare.

„Am vorbit cu Gabi. Este bine, este acasă. Am înțeles că a fost provocat chiar de două ori. Mie îmi pare rău pentru situația creată. Sunt alături de el, este fratele meu, dar mi-aș dori foarte mult să poată rămâne și în continuare sub control judiciar la domiciliu, să stea acasă, pentru că, din câte am înțeles, chiar el a fost cel provocat și de aici s-a iscat această situație. Așa cum spuneam, am vorbit cu el și este acasă, alături de familie. Pentru cei care nu îl cunosc pe Gabi, vreau să spun că are o calitate foarte mare: este un om autentic, un băiat foarte bun, excepțional. Cei care îl cunosc știu despre ce vorbesc acum. Chiar îmi pare rău pentru el”, a declarat Dan Alexa pentru cancan.ro.

Rămâne de văzut cum va evolua ancheta în perioada următoare și dacă fostul internațional va reuși să depășească rapid acest moment delicat, având în permanență sprijinul familiei și al prietenilor apropiați.