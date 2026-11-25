Deși este căsătorită cu unul dintre cei mai bogați oameni din lume, Salma Hayek nu a semnat niciun contract prenupțial înainte de căsătoria cu miliardarul francez François-Henri Pinault. Cum își împart ei banii?

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Într-un interviu acordat publicației „The Wall Street Journal” în 2024, actrița mexicană de 58 de ani a mărturisit că își susține în continuare propriile proiecte și că îi place să muncească pentru banii săi, chiar dacă ar putea duce o viață lipsită de griji financiare.

„Susțin multe dintre aspectele vieții mele și mă susțin pe mine însămi. Simt presiunea de a câștiga o anumită sumă de bani și îmi place acest lucru. Acum am decis că vreau să câștig și mai mulți bani…”, a declarat Salma Hayek zâmbind încântată.

Se pare că ambiția și independența actriței sunt apreciate chiar de soțul ei, care o încurajează să-și continue cariera și să se implice în noi proiecte bănoase. „Cred că lui i se pare destul de sexy chestia asta!”, a spus ea, referindu-se la dorința de a face mai mulți bani prin propriile forțe.

François-Henri Pinault este directorul executiv al grupului Kering, unul dintre cei mai importanți jucători din industria luxului, care deține branduri celebre precum Gucci, Balenciaga și Alexander McQueen. Potrivit celor de la Forbes, averea lui se ridică la 20,7 miliarde de dolari.

Salma Hayek provine, la rândul ei, dintr-o familie înstărită din Mexic, însă viața i-a oferit și momente dificile. După ce s-a mutat la Los Angeles, când avea 25 de ani, tatăl ei și-a pierdut averea, iar actrița a fost nevoită să contribuie financiar la bunăstarea familiei și să se descurce pe cont propriu. Privind în urmă, ea spune că acea perioadă a ajutat-o să devină cea mai bună versiune a ei.

Cu toate acestea, intrarea ei într-o familie extrem de bogată a venit și cu o surpriză mai puțin plăcută. Hayek a mărturisit că, înainte de a avea acces la o asemenea avere, își imagina că banii vor dispărea definitiv din gândurile ei.

„Bucuria de a avea foarte mulți bani consta în faptul că nu mai trebuia să mă gândesc la bani, dar s-a dovedit că toată lumea voia să vorbească numai despre bani”, a povestit actrița, mărturisind că inclusiv persoane străine, fără a-i fi prieteni, încearcă să se apropie de ea doar pentru că este… bogată.