Prietenia dintre Smiley și Pavel Bartoș nu se rezumă doar la proiectele profesionale și la momentele petrecute împreună pe platourile de filmare. Cei doi au reușit să construiască, de-a lungul anilor, o legătură solidă, care se reflectă și în viața de familie. Nici soțiile lor nu au rămas străine una de cealaltă: Gina Pistol și Anca Bartoș au o relație apropiată, vorbesc frecvent la telefon, își împărtășesc experiențele și se consultă atunci când au nevoie de un sfat. Într-un interviu pentru VIVA!, Smiley și Pavel Bartoș au vorbit despre prietenia lor, experiența noului film „Vacanță All-Inclusive”, dar și despre dinamica dintre cele două familii.

Prietenia dintre Smiley și Pavel Bartoș Foto: Instagram

Smiley și Pavel Bartoș, din nou împreună pe marele ecran. Cum a fost experiența filmărilor pentru „Vacanță All-Inclusive”

După numeroasele momente în care au făcut echipă în fața camerelor de filmat, Smiley și Pavel Bartoș au avut ocazia să exploreze o nouă latură a colaborării lor. De această dată, cei doi au intrat în pielea unor ofițeri antidrog, pentru filmul „Vacanță All-Inclusive”, o producție care le-a oferit ocazia să-și testeze din nou compatibilitatea profesională.

Deși sunt prieteni de multă vreme și se cunosc foarte bine, interpretarea unor personaje diferite de cele cu care publicul era obișnuit a venit cu provocări și momente neașteptate.

Smiley a povestit că filmările au fost o experiență plăcută, atât datorită poveștii, cât și a oamenilor alături de care a lucrat. Artistul a mărturisit că transformarea în personaje noi le-a oferit ocazia să se redescopere, fără să lipsească umorul care îi caracterizează.

„Ne-am bucurat unul de altul și fiecare în parte de frumusețea meseriei noastre, dar și de întreaga echipă care a făcut să se transforme în film un scenariu palpitant și imprevizibil. În plus, ofițeri antidrog nu ne-am mai văzut unul pe altul, așa că a fost și un proces de descoperire și redescoperire, ce să spun, tot haios e Pavel și dur așa.

Avem niște personaje complexe, pe care n-ai cum să nu le îndrăgești, dar de care parcă îți vine să te și ferești, că nu știi ce le poate pielea și de multe ori nici ei nu știu exact. Enzo e o figură, genul de personaj șturlubatic, dar și ferm, mi-a plăcut mult să evadez în povestea și în felul lui de a fi. Am încercat să mă delimitez de mine și să construiesc un caracter cu personalitate și identitate proprie. A fost haios tot procesul de lucru, dar și provocator prin pregătirea pentru secvențele de acțiune și pericol. Am lucrat mult, dar am râs și mai mult, ceea ce sper să li se întâmple și spectatorilor.”

Pavel Bartoș, despre chimia cu Smiley: „Vrem să mai facem!”

La rândul său, Pavel Bartoș a recunoscut că trecerea de la proiectele de televiziune la o producție cinematografică a reprezentat o provocare importantă. Cei doi au fost nevoiți să demonstreze că energia și naturalețea care i-au consacrat în fața publicului pot funcționa la fel de bine și pe marele ecran.

Actorul s-a declarat mulțumit de rezultatul colaborării și a lăsat să se înțeleagă că experiența i-a făcut să-și dorească noi proiecte cinematografice împreună.

„Cea mai mare provocare a fost să aducem pe marele ecran chimia pe care o avem pe micul ecran. Mă bucur din tot sufletul că am reușit. Am descoperit că ne potrivim și în film, iar experiența asta ne-a făcut poftă: vrem să mai facem!”

Dincolo de comedie și de scenele de acțiune, Pavel Bartoș consideră că filmul transmite și un mesaj despre prietenie, relații și situațiile care îi pot pune la încercare pe oameni.

„Dincolo de acțiune și de toate situațiile prin care trec personajele, este un film despre prietenie și despre relații puse la încercare. Are mult umor, poate prea mult umor, și o echipă extraordinară, atât în spatele camerei, cât și în fața ei: Darko Peric, Diana Cavallioti, Bogdan Farcaș, Alex Velea, Raluca Aprodu, Mihai Călin, Dani Achim, Theo Zeciu, Imogen și Ioana Grama. Veți avea parte de surprize foarte frumoase.

Așa că tare mi-aș dori ca lumea să vină în număr mare la cinematograf și să se bucure de film. Pentru mine, asta este: o bucurie, o pauză bună de la viața de zi cu zi. O pauză de publicitate! Pentru că și în film se abordează subiectul… îl vom aborda și noi!”

Smiley, despre grijile pe care le are ca tată: „Ce putem face este să fim prezenți în viața copiilor noștri”

Dincolo de carieră și de proiectele cinematografice, Smiley a vorbit și despre una dintre preocupările importante ale vieții sale personale: rolul de părinte. Întrebat cum privește pericolul consumului de droguri în rândul tinerilor, mai ales în contextul în care astfel de substanțe pot ajunge inclusiv în apropierea școlilor, artistul a oferit un răspuns amplu.

Tată al unei fetițe, Smiley este conștient că nu va putea să o protejeze permanent de toate pericolele și că, odată cu trecerea timpului, aceasta va deveni tot mai independentă. În opinia sa, comunicarea, educația și încrederea sunt esențiale pentru construirea unei relații sănătoase între părinți și copii.

„De multe ori aș vrea ca acest subiect să rămână o ficțiune, cu toate că și în film inspirația este tot realitatea. Sunt convins că, oricât ne-am dori să fim mereu lângă ei și să-i protejăm de orice pericol, copiii devin independenți, așa este firea lucrurilor, așa este sănătos să se întâmple, iar noi trebuie să ne pregătim pentru asta cu tot ce implică.

Ce putem face este să fim prezenți în viața copiilor noștri prin ceea ce am trăit împreună, prin ceea ce am descoperit, am învățat, am trăit și am iubit. Cred că informarea corectă și continuă, sufletul deschis, comunicarea permanentă, verbalizarea temerilor și a suferințelor, schimbul de povești și de percepții, simțul realității și încrederea trebuie să fie la baza oricărei relații părinte-copil.

Nu vreau să dau eu lecții, e clar că fiecare părinte face tot ce crede el că este mai bine și mai eficient pentru copilul lui, însă educația de acasă și de la școală, informarea corectă și comunicarea trebuie să fie permanente și obligatoriu îmbrăcate în iubire, încredere, respect, blândețe și empatie.”

Cum se înțeleg Gina Pistol și Anca Bartoș, soția lui Pavel Bartoș. Smiley a dezvăluit cât de apropiate sunt cele două

Dacă Smiley și Pavel Bartoș au o prietenie care durează de mulți ani, se pare că nici soțiile lor nu sunt mai prejos când vine vorba despre apropiere. Gina Pistol și Anca Bartoș au dezvoltat, în timp, o relație frumoasă, bazată pe sinceritate, întâlniri de familie și discuții telefonice frecvente. Cele două nu doar că se înțeleg foarte bine, ci obișnuiesc să își ceară sfaturi și să glumească pe seama partenerilor lor.

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Întrebați cum se înțeleg partenerele lor de viață și cât de des țin legătura, Smiley a povestit că Gina și Anca au numeroase lucruri în comun, dincolo de prietenia dintre cei doi artiști.

„Anca și Gina se înțeleg foarte bine, au multe în comun și în afară de noi doi. Vorbesc mult la telefon, găsesc prilej de întâlnire cât de des se poate, se sfătuiesc, mai glumesc pe seama noastră. Sunt frumoase întâlnirile noastre de familie, cu atâtea fete la masă care vorbesc (cam mult), se distrează frumos și se simt minunat când se văd.”

La rândul său, Pavel Bartoș a confirmat că între soția lui și Gina Pistol există o legătură apropiată. Cele două familii se vizitează, petrec timp împreună, iar discuțiile dintre Anca și Gina sunt adesea despre experiențe personale și sfaturi.

Actorul a făcut și o remarcă amuzantă despre conversațiile pe care le are cu Smiley, lăsând să se înțeleagă că prietenia lor este una în care discuțiile nu se termină prea repede.

„Se înțeleg foarte bine. Ne vizităm, ne vedem, iar ele vorbesc și își cer sfaturi. Nu știu dacă la fel de mult ca noi, dar, sincer, nici nu știu cine ar putea să vorbească atât cât vorbim noi doi. În ultima vreme, și-au cerut mai ales sfaturi medicale. Au o relație sinceră, firească.”

Așadar, prietenia dintre Smiley și Pavel Bartoș a devenit, în timp, o legătură între două familii care se simt bine împreună. Iar Gina Pistol și Anca Bartoș par să fi găsit și ele rețeta unei relații autentice, în care există loc pentru sfaturi, conversații lungi și multă voie bună.