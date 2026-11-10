 Ce spun soțiile lui Smiley și Pavel Bartoș despre timpul petrecut împreună de cei doi. Cât de des se văd în afara filmărilor
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Ce spun soțiile lui Smiley și Pavel Bartoș despre timpul petrecut împreună de cei doi. Cât de des se văd în afara filmărilor

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Smiley și Pavel Bartoș au vorbit despre prietenia lor de lungă durată, dar și despre cum este să lucreze împreună. De ani buni, cei doi apar împreună în diverse emisiuni televizate, iar telespectatorii s-au obișnuit cu glumele, energia și chimia pe care le au atunci când împart aceeași scenă.

Smiley și Pavel Bartoș.
Smiley și Pavel Bartoș. Foto: Instagram

Smiley și Pavel Bartoș, dezvăluiri despre prietenia lor 

Deși petrec foarte mult timp împreună în timpul filmărilor, Smiley a recunoscut că, în afara programului de lucru, nu reușesc să se întâlnească atât de des pe cât și-ar dori. Artistul a vorbit și despre experiența filmărilor pentru comedia de acțiune „Vacanță All Inclusive”, în care cei doi au avut ocazia să petreacă timp împreună într-un alt context.

„Nu atât de des pe cât ne-am dori, asta e clar, mai ales dacă ne fuge gândul la un grătar sau la vreo ieșire de relaxare, dar am avut noi grijă să ne facem o «Vacanță All Inclusive», în care sperăm să vină alături de noi cât mai mulți spectatori. Ne facem plinul la filmările producțiilor comune și iată că ne mai facem singuri prilejuri de petrecut timp împreună în cele mai nebunești contexte: ne-am distrat și am lucrat la mare, am făcut toate cascadoriile și nebuniile incluse în plan, dar și unele dincolo de plan în vacanța noastră all inclusive.

Vorbim foarte des, oricum, și avem grijă să nu ratăm evenimentele importante pentru fiecare, suntem nelipsiți de la premierele fiecăruia dintre noi de teatru, film, concerte, dar și de la evenimentele de familie pe care abia le așteptăm”, a povestit Smiley, potrivit viva.ro

Pavel Bartoș: „Vorbim însă foarte des, poate chiar zilnic”

La rândul său, Pavel Bartoș a mărturisit că prietenia lor nu depinde de cât de des reușesc să se întâlnească. Chiar dacă uneori trec și două luni fără să se vadă, cei doi reiau discuțiile exact de unde le-au lăsat. Mai mult, actorul a dezvăluit că vorbesc foarte des la telefon, uneori chiar zilnic.

„Nu avem nevoie să ne vedem zi de zi ca să ne păstrăm prietenia. Putem să nu ne vedem două luni, iar când ne întâlnim, reluăm totul de unde am rămas. Relația noastră are o bază solidă. Vorbim însă foarte des, poate chiar zilnic. Iar în perioadele de filmare petrecem împreună mai mult timp decât cu familiile noastre. Așa este meseria. De când ne-am asumat și rolul de producători ai acestui film, am vorbit și ne-am sfătuit și mai mult. Mi-am dat seama, încă o dată, cât de mult contează respectul și încrederea pe care le avem unul în celălalt”, a declarat Pavel Bartoș.

Ce spun soțiile lor despre timpul petrecut împreună

Întrebați dacă soțiile lor sunt deranjate de timpul pe care îl petrec împreună, cei doi au răspuns cu umor. Smiley a glumit spunând că partenerele lor nu prea mai au noutăți de aflat una despre cealaltă, având în vedere cât de bine se cunosc cei doi prieteni.

„Nu prea mai au ce să-și dezvăluie nou. Le cam știm pe toate unul despre altul, nu prea mai au ce știri să-și dea ele despre noi. Le dăm destul de des, și împreună, și separat, subiecte de discuție”, a spus Smiley. 

Pavel: „Ne vedem mai mult unul cu celălalt decât cu familiile noastre”

Pavel Bartoș a recunoscut, la rândul său, că el și Smiley obișnuiesc să glumească pe seama timpului pe care îl petrec împreună. În perioadele aglomerate, filmările îi țin unul lângă celălalt mai mult decât reușesc să stea alături de propriile familii.

„Sigur că ne tachinăm pe seama timpului petrecut împreună. În perioadele de filmare, fie că vorbim despre film, Românii au talent sau Vocea României, ajungem să ne vedem mai mult unul cu celălalt decât cu familiile noastre”, a declarat Pavel Bartoș.

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