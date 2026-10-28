 Smiley și Pavel Bartoș, față în față la testul poligraf. Ce a recunoscut artistul despre perioada din trupa Simplu
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Smiley și Pavel Bartoș, față în față la testul poligraf. Ce a recunoscut artistul despre perioada din trupa Simplu

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Smiley și Pavel Bartoș au spus „Da” unei noi provocări și au mers la detectorul de minciuni, la invitația lui Selly. Deși sunt prieteni și colegi de televiziune de mulți ani, cei doi au avut ocazia să descopere lucruri noi unul despre celălalt. În același timp, cântărețul a făcut o dezvăluire surpinzătoare de pe vremea când era în trupa Simplu.

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Foto: captură YouTube

Smiley a recunoscut că pe la 20 de ani, când făcea parte din celebra trupă Simplu, nu era tocmai un tânăr liniștit. Acesta a mărturisit că obișnuia să participe la scandaluri, mai ales când avea concerte în discoteci. 

Smiley a sărit la bătaie

Pavel Bartoș și Smiley au făcut cu rândul pe celebrul scaun al lui Selly, de poligraf. Cei doi au avut ocazia să afle lucruri noi prin prisma întrebărilor pregătite. În acest context, Smiley a făcut o mărturisire surprinzătoare.

Artistul a recunoscut că pe la 20 de ani era un tip foarte coleric, iar în timp ce se afla în trupa Simplu el nu se ferea de scandaluri la concerte, ci uneori chiar el le provoca.

„Și eu când eram la 20 de ani eram primul care sărea la bătaie. Nu eram bătăuș, dar săream”, a mărturisit Smiley. „Îți dai seama că eram într-o gașcă de băieți care toți erau pe bătaie. Noi, când eram la Simplu, mergeam prin orașe și mai cântam prin cluburi, prin discoteci, toți băieții se adunau. (...) Am avut (n.r bătăi). Unele pe care le-am provocat și eu”, a mai povestit artistul.

Pavel Bartoș a observat că Smiley joacă prost

Cei doi pregătesc o comedie polițistă, „Vacanță All Inclusive”. În timp ce Bartoș se afla conectat la detectorul de minciuni, Smiley l-a întrebat dacă a observat vreodată că joacă prost și nu i-a spus. Atunci, prezentatorul de la „Vocea României” i-a răspuns „Da”, iar la test a ieșit că spune adevărul.

„Da, pentru că vreau să te încurajez. Adică nu puteam să-l zic la fiecare secvență că joci prost. Știi cum era? Se întâmpla ca la prima dublă să facă ceva și după aia, înainte de a doua dublă, ziceam: „Fii atent, încearcă mai așa”. Și imediat recepționa băiatul. Asta-i de admirat la el, că prinde repede. Și, în primul rând, am o chestie și am învățat-o de-a lungul timpului, că niciodată nu îi spui cuiva de față cu 3.000 de oameni. Nu, dacă ai ceva să-i zici și chiar vrei să-l ajuți pe om, îi spui față în față: „Băi, fii atent, încearcă acolo”. Și îl ajută mult mai mult și lui îi face mai bine”, a declarat Bartoș.

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