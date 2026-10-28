 Pavel Bartoș l-a dat de gol pe Smiley la testul poligraf. Ce făcea artistul în timpul filmărilor de la „Vocea României”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Pavel Bartoș l-a dat de gol pe Smiley la testul poligraf. Ce făcea artistul în timpul filmărilor de la „Vocea României”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Smiley și Pavel Bartoș au dat cărțile pe față la testul poligraf. Cei doi au acceptat provocarea influencerului Selly și au mers la detectorul de minciuni. Ce a aflat Pavel Bartoș și cu ce l-a dat de gol pe prietenul și colegul său, Smiley.

Pavel Bartoș și Smiley.
Pavel Bartoș și Smiley. Foto: Instagram

S-au pus întrebări capcană la testul poligraf cu Smiley și Pavel Bartoș. Astfel, prezentatorul a aflat că a fost vorbit de rău de cântăreț și l-a dat de gol cu ceea ce s-a întâmplat într-un live din cadrul emisiunii „Vocea României”. Cum a adormit Smiley în timpul filmărilor.

Pavel Bartoș a aflat că a fost vorbit de rău de Smiley

Smiley și Pavel Bartoș fac o echipă de minune pe platourile de filmare. Cei doi au colaborat ani întregi la „Românii au talent” și „Vocea României”, iar acum pregătesc un proiect nou, filmul „Vacanță all-inclusive”.

De asemenea, cei doi au acceptat provocarea lui Selly și au mers la detectorul de minciuni. Primul la detector a fost Smiley. Pavel Bartoș l-a întrebat pe cântăreț dacă l-a vorbit vreodată de rău, iar cântărețul a mințind spunând „Nu”. De acolo, artistul a trebuit să clarifice lucrurile.

„Pavel are obiceiul de a vorbi foarte mult când e agitat, după cum vedeți, așa. Și noi, când mai avem întâlniri din astea organizatorice vorbim o oră înainte, o oră după, pentru că Pavel se agită și vorbește foarte mult și nu termină fraze și e foarte greu să ne înțelegem când avem de a organiza niște lucruri. Și atunci, ultima oară, am zis: „Mamă, iar s-a agitat Pavel”, a explicat Smiley.

Pavel Bartoș l-a dat de gol pe Smiley

Ulterior, Pavel Bartoș a fost următorul care s-a așezat pe scaun și a fost conectat la aparatul poligraf. Întrebat de Smiley care este defectul lui cel mai mare, prezentatorul a declarat că artistul doarme tot timpul, inclusiv în timpul unor filmări de la „Vocea României”. Atunci, Smiley a adormit în timp ce Horia Brenciu vorbea.

„Păi dacă ăsta a adormit în timpul filmărilor la „Vocea României”? În direct, vorbea Brenciu. Jur, era într-un live. Deci dacă nu-l interesează ceva, l-ai lăsat așa, pac. Vorbea Brenciu. La un moment dat chiar am spus: „Bă, vă rog, un pic de liniște, să doarmă, să-și facă somnul. Îi trebuie 2 minute, atât”, a povestit Pavel Bartoș.

Cei doi pregătesc un film 

„Vacanță All Inclusive” este o comedie polițistă regizată de Radu Bărbulescu, cu Smiley și Pavel Bartoș în rolurile principale. Filmul va intra în cinematografe pe data de 6 noiembrie,  cu o serie de vizionări înainte de avanpremiera din 2 noiembrie.

Povestea este despre doi ofițeri antidrog care și-au dat peste cap vacanța după ce descoperă un transport misterios eșuat pe plaja Vadu. Din distribuție mai fac parte Raluca Aprodu, Diana Cavallioti, Mihai Călin, Dani Achim, Alex Velea, Theo Zeciu, Bogdan Farcaș, Ioana Grama, Gabriela Popescu, Imogen și actorul sârb Darko Perić, cunoscut din serialul „La Casa de Papel”.

Ghid de cumpărături

Oana Zavoranu, foto Instagram jpg
Oana Zăvoranu a rupt tăcerea despre căsnicia lui Pepe cu Raluca Pastramă Vedete românești
banner virgil iantu jpg
#Exclusiv Click!
Video Virgil Ianțu, dezvăluiri din relația cu fiica, Jasmine: „Am învățat-o să fie OM”. Ce îl mai leagă în prezent de orașul natal, Timișoara? Interviurile Click!
image
Organizația Salvaţi Copiii a reclamat Emisiunea „Insula iubirii” la CNA. Câți copii se uită la show fără un adult alături adevarul.ro
image
Glumele periculoase ale părinţilor pe TikTok, în atenția Poliției: „Nu e o farsă, este abuz emoțional” adevarul.ro

Parteneri

image
Gafa carierei! Dennis Man a refuzat transferul la echipa care face furori în Liga Campionilor www.fanatik.ro
image
Leguma exotică, benefică pentru diabetici, cu care un român a dat lovitura. Se vinde cu 45 de lei/kg observatornews.ro
image
Accident feroviar grav în Spania. Două trenuri de călători s-au ciocnit în Toledo: Sunt cel puțin 50 de morți și 179 de răniți www.antena3.ro
image
Cât l-a costat pe Godină o ieșire cu familia la zăpadă, în Poiana Brașov: „ Faceți voi că eu am fost polițist” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ramona Manole a spus marele DA! Imagini spectaculoase de la cununia civilă a artistei cu Paris, alesul inimii ei www.wowbiz.ro
image
Când începe vacanța de iarnă 2026 și câte zile libere vor avea elevii de Crăciun și Revelion www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Titularul Rapidului, refuzat de 2 echipe din SuperLiga. N-au vrut să dea nici 100.000 euro! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Au scăpat imaginile! Ce au făcut 'prințesa' Bianca și Prințul Marco la bonfire-ul final de la Insula Iubirii www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„Rivala de la țară” a lui Kate Middleton! Cum a ajuns o marchiză superbă în centrul zvonurilor despre infidelitatea Prințului William okmagazine.ro
image
Sâni lascivi și frișcă, varianta HOT a lui Sydney Sweeney pentru celebrul film „Singur acasă”. Languroasa blondă revine cu o nouă fantezie sexy okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Cum au ajuns romanii să construiască în Persia? Istoria podului-baraj Band-e Kaisar historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Misterul morții reginei Elisabeta I a Angliei historia.ro
banner Rebecca Toma Insula Iubirii jpg
#Exclusiv Click!
VideoRebecca Toma, cea mai tânără dintre ispitele feminine de la „Insula Iubirii”, adevărul despre controversele pe care le-a stârnit în Thailanda! „E real sută la sută totul” PrimeTime
mirela vaida si oana tomoioaga jpg
Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au declanșat revolta la Asia Express. Ce le-a făcut lui Maurice Munteanu și lui Gabi Torje PrimeTime
Ilona Brezoianu, foto Instagram jpg
Ilona Brezoianu, mărturisiri despre perioada grea de dinaintea succesului: „Am stat în șomaj” PrimeTime
nadia comaneci andi moisescu jpg
#Românii au talent
Ce a făcut un japonez pentru Nadia Comăneci la „Românii au talent”. Andi Moisescu a dezvăluit totul: „Pentru ea nu e nimic nou” PrimeTime
Chefi la cutite sezonul 18 3 jpg jpeg
#Chefi la cuțite
Când începe noul sezon „Chefi la cuțite”! „Intru în competiție gata să dau totul” PrimeTime
pro tv vs antena png
Transfer surpriză în televiziune! Încă o vedetă de la Antena 1 ajunge la PRO TV: „M-a scos din zona de confort” PrimeTime
serghei mizil irinel columbeanu jpg
Serghei Mizil dezvăluie cum a ajuns Irinel Columbeanu să-și piardă averea: „A tocat până la ultimul ban” PrimeTime
loredana chivu instagram jpg
Drama care i-a marcat viața Loredanei Chivu. Și-a pierdut tatăl la doar 18 ani: „Nu i-am înțeles nicio secundă gestul” PrimeTime
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Influencerii de pe TikTok au dat năvală peste Andreea Marin. Ce i-a scos din sărite în declarațiile „Zânei Surprizelor” actualitate.net