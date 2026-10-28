Pavel Bartoș l-a dat de gol pe Smiley la testul poligraf. Ce făcea artistul în timpul filmărilor de la „Vocea României”

Smiley și Pavel Bartoș au dat cărțile pe față la testul poligraf. Cei doi au acceptat provocarea influencerului Selly și au mers la detectorul de minciuni. Ce a aflat Pavel Bartoș și cu ce l-a dat de gol pe prietenul și colegul său, Smiley.

Pavel Bartoș și Smiley. Foto: Instagram

S-au pus întrebări capcană la testul poligraf cu Smiley și Pavel Bartoș. Astfel, prezentatorul a aflat că a fost vorbit de rău de cântăreț și l-a dat de gol cu ceea ce s-a întâmplat într-un live din cadrul emisiunii „Vocea României”. Cum a adormit Smiley în timpul filmărilor.

Pavel Bartoș a aflat că a fost vorbit de rău de Smiley

Smiley și Pavel Bartoș fac o echipă de minune pe platourile de filmare. Cei doi au colaborat ani întregi la „Românii au talent” și „Vocea României”, iar acum pregătesc un proiect nou, filmul „Vacanță all-inclusive”.

De asemenea, cei doi au acceptat provocarea lui Selly și au mers la detectorul de minciuni. Primul la detector a fost Smiley. Pavel Bartoș l-a întrebat pe cântăreț dacă l-a vorbit vreodată de rău, iar cântărețul a mințind spunând „Nu”. De acolo, artistul a trebuit să clarifice lucrurile.

„Pavel are obiceiul de a vorbi foarte mult când e agitat, după cum vedeți, așa. Și noi, când mai avem întâlniri din astea organizatorice vorbim o oră înainte, o oră după, pentru că Pavel se agită și vorbește foarte mult și nu termină fraze și e foarte greu să ne înțelegem când avem de a organiza niște lucruri. Și atunci, ultima oară, am zis: „Mamă, iar s-a agitat Pavel”, a explicat Smiley.

Pavel Bartoș l-a dat de gol pe Smiley

Ulterior, Pavel Bartoș a fost următorul care s-a așezat pe scaun și a fost conectat la aparatul poligraf. Întrebat de Smiley care este defectul lui cel mai mare, prezentatorul a declarat că artistul doarme tot timpul, inclusiv în timpul unor filmări de la „Vocea României”. Atunci, Smiley a adormit în timp ce Horia Brenciu vorbea.

„Păi dacă ăsta a adormit în timpul filmărilor la „Vocea României”? În direct, vorbea Brenciu. Jur, era într-un live. Deci dacă nu-l interesează ceva, l-ai lăsat așa, pac. Vorbea Brenciu. La un moment dat chiar am spus: „Bă, vă rog, un pic de liniște, să doarmă, să-și facă somnul. Îi trebuie 2 minute, atât”, a povestit Pavel Bartoș.

Cei doi pregătesc un film

„Vacanță All Inclusive” este o comedie polițistă regizată de Radu Bărbulescu, cu Smiley și Pavel Bartoș în rolurile principale. Filmul va intra în cinematografe pe data de 6 noiembrie, cu o serie de vizionări înainte de avanpremiera din 2 noiembrie.

Povestea este despre doi ofițeri antidrog care și-au dat peste cap vacanța după ce descoperă un transport misterios eșuat pe plaja Vadu. Din distribuție mai fac parte Raluca Aprodu, Diana Cavallioti, Mihai Călin, Dani Achim, Alex Velea, Theo Zeciu, Bogdan Farcaș, Ioana Grama, Gabriela Popescu, Imogen și actorul sârb Darko Perić, cunoscut din serialul „La Casa de Papel”.