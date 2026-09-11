 Cine e băiețelul din imagine, tuns castron? Astăzi este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România
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FotoCine e băiețelul din imagine, tuns castron? Astăzi este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România

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Recunoști vedeta din imagine? Astăzi este unul dintre cei mai cunoscuți și de succes artiști din România, însă puțini și-ar fi imaginat că fotografia publicată recent de Smiley va stârni atât de multă simpatie în rândul fanilor. 

Smiley în copilărie.
Smiley în copilărie. Foto: Instagram

În fotografia care a atras atenția internauților este nimeni altul decât Smiley, unul dintre cei mai iubiți cântăreți români. Artistul a publicat imaginea pe rețelele de socializare cu ocazia începerii noului an școlar și a profitat de acest moment pentru a face o incursiune în amintirile sale din copilărie.

Imaginea cu Smiley din copilărie i-a cucerit pe fani 

Smiley a mărturisit că începutul anului școlar vine, de multe ori, la pachet cu emoții, frici și numeroase întrebări despre viitor. Privind fotografia de atunci, artistul s-a gândit la lucrurile pe care și-ar fi dorit să le știe în perioada respectivă și la sfaturile pe care i le-ar fi oferit copilului din imagine.

„Începutul de an școlar vine cu emoții, cu frici, cu multe întrebări și cu senzația că trebuie să știi deja ce vrei să faci mai departe. Dacă aș putea să mă întorc în timp și să-i dau câteva sfaturi copilului din poza asta, probabil astea ar fi.”

Smiley: „Înapoi în timp nu pot să mă întorc”

Deși nu poate călători înapoi în timp pentru a-i vorbi copilului care a fost, Smiley spune că își dorește să-i transmită mai departe fiicei sale, Josephine, toate lucrurile pe care ar fi vrut să le știe el la acea vârstă.

„Dar cum înapoi în timp nu pot să mă întorc, o să încerc să-i dau mai departe Josephinei toate lucrurile pe care mi-aș fi dorit să le știu și eu atunci: să aibă curaj să viseze, să pună întrebări, să greșească, să nu se compare și, mai ales, să strângă amintiri.”

Ce mesaj le-a transmis elevilor români 

La finalul mesajului său, Smiley le-a transmis un gând bun tuturor celor care au început un nou an școlar și le-a urat să treacă peste emoțiile și grijile începutului de drum și să se bucure cât mai mult de momentele frumoase.

„Baftă tuturor în noul an școlar! Să fie cu mai puține griji și cu cât mai multe amintiri frumoase.”

„Tot ce sunt eu astăzi este meritul părinților mei”

Ajuns, la rândul său, părinte, Smiley a vorbit și în trecut despre rolul important pe care familia l-a avut în formarea sa. Artistul a mărturisit că valorile pe care le-a primit de la părinții săi încă din copilărie au contribuit decisiv la omul care a devenit astăzi și pe care încearcă, la rândul său, să i le transmită fiicei sale, Josephine.

„Tot ce sunt eu astăzi este meritul părinților mei și al familiei, mereu am spus asta. Educația, valorile, credința, simplitatea, pasiunea, dragostea necondiționată, grija de cei din jur, pe toate le-am văzut la ei înainte de a ne fi fost explicate și impuse mie și lui Filip”, a declarat Smiley pentru viva.ro.

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