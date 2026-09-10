Pavel Bartoș, dezvăluiri neștiute despre familia sa: „Ea este șefa!” Ce planuri are pentru această toamnă

Pavel Bartoș (51 de ani) revine în această toamnă la PROTV cu proiecte noi și multă energie, după o vacanță petrecută în familie.

1/8 Pavel Bartoș, dezvăluiri despre familie și noul sezon de toamnă: „Ea este șefa familiei!” Foto: click.ro

Prezentatorul TV ne-a povestit cum și-a încărcat bateriile alături de soție și cele trei fiice, ce planuri au pentru începutul de școală, dar și cum arată vacanța perfectă în doi. Pavel Bartoș a vorbit și despre proiectul pe care îl pregătește alături de Smiley și a făcut câteva dezvăluiri savuroase despre viața de familie.

Click!: Pavel, începe un nou sezon de toamnă la Pro TV. Cum ești după vacanță, ești pregătit?

Pavel Bartoș: Da, tot timpul sunt pregătit și înainte de vacanță și în timpul și după ea pentru că am fost întrerupt și din vacanță ca să vin la filmări pentru că se mai ivește mereu câte ceva.. Eu sunt pregătit tot timpul, de fapt cred că de când m-am născut sunt pregătit! Am fost în Grecia, am fost plecați în mai multe țări. Am fost în Stockholm, în Franța, Suedia. Am fost, am fost. A fost o vacanță plină.

Click!: Și acum sunteți pregătiți de școală, de proiecte?

Pavel Bartoș: Da, tot timpul. Deja școala este… Acum suntem, vorba aia, trebuie să ne cumpărăm ținutele de școală. Mă rog, ținutele… să ne împrospătăm pentru școală.

Click!: Tu mergi la cumpărături cu fetele, cu soția?

Pavel Bartoș: Da, eu sunt un fin susținător al acestui demers. Pentru că mi se pare că poate unul dintre cele mai romantice gesturi este să mergi cu familia la cumpărături, chiar dacă ție nu-ți face cea mai mare plăcere.

Click!: Pentru tine îți place să mergi la cumpărături?

Pavel Bartoș: Da, dar de obicei cumpăr foarte mult când merg în străinătate și profit de reduceri pentru că sunt singurele locuri unde sunt reduceri și mărimi pentru mine!

Click!: Ai avut ocazia să pleci și cu Smiley în vacanță?

Pavel Bartoș: Da, da. Am fost de multe ori cu Smiley. Am făcut Crăciunuri împreună!

Click!: Și vă pregătiți acum pentru noul proiect împreună, pentru noul film. Ce ne așteaptă?

Pavel Bartoș: Da, “Vacanță all-inclusive”, din 6 noiembrie. Una dintre cele mai tari comedii. Iar ce face Smiley acolo este de neimaginat. O să fiți surprinși! Este ceva extraordinar.

Click!: Voi doi prezentați împreună emisiunea. Ce trebuie să aștepte publicul de la voi?

Pavel Bartoș: Nu știu. Ideea e că noi trebuie să ne așteptăm la… Nu trebuie să… Nu știu ce fantasgorii. Lumea vrea “Vocea României” și atunci noi nu trebuie să dezamăgim.

Pentru că ei știu la ce să se aștepte. E ca și cum te duci la restaurant și tu vrei o porție de sarmale și cineva îți aduce așa, “flombe, momble”. Nu merge!

Cine este „șeful” în familia lui Pavel Bartoș

Click!: Cine este vocea acasă la Pavel Bartoș?

Pavel Bartoș: A, nu a mea! Nu a mea! Acum, mai nou, este a celei mici. Ea este șefa familiei.

Click!: Câte ani au fetele acum?

Pavel Bartoș: 12, 18 și 22 de ani.

Click!: Te-ai întors din vacanță cu kilograme în minus? Ești mai slab acum?

Pavel Bartoș: Nu, la mine greutatea e fluctuantă. Dacă vorba aia, când vin din vacanță…culmea, nu mă îngraș atât de mult în vacanță, pentru că e cumva… Acolo sunt cu familia și mâncăm regulat.

Mă îngraș întotdeauna, dacă e ceva să pun ceva pe mine, în turneem când merg cu colegii. Pentru că acolo ne așteaptă lumea, parcă zici că n-am mâncat niciodată. Ne așteaptă cu colesterol mult, cu potoale multe. Na, și cu apă sfințită aferentă. Acolo se întâmplă!

Click!: Dacă ar fi să-ți duci soția într-o vacanță romantică, ce destinație ai alege?

Pavel Bartoș: Una liniștită. Și sigur la mare!

Click!: Deci rețeta e simplă: liniște și mare?

Pavel Bartoș: Liniște și mare. Asta e.