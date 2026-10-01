Ramona Bădescu vrea să înfrățească Sanremo cu Mamaia: „E greu, dar nu imposibil”. Cu cine își lasă băiatul când vine în țară?

Ramona Bădescu (57 de ani) s-a întors, vara aceasta, pe scena Festivalului de la Mamaia, după 35 de ani. Ea a prezentat festivalul cu tradiție de la malul Mării Negre alături de Anca Țurcașiu şi a promis că va face toate demersurile pentru a-l înfrăți cu celebrul Sanremo. Iată ce ne-a dezvăluit frumoasa româncă, stabilită definitiv în Italia.

Vara aceasta a fost una cât se poate de intensă pentru Ramona Bădescu. Frumoasa româncă a stat mai mult prin țară, și mai ales pe litoralul Mării Negre și asta pentru că a revenit, după 35 de ani, pe scena Festivalului de la Mamaia.

Prezentă recent la petrecerea Viva, Ramona ne-a dezvăluit proiectul său de înfrățire dintre Festivalul de la Mamaia și Sanremo, dar ne-a făcut și mărturisiri despre fiul ei, Ignazio (7 ani), care a crescut văzând cu ochii.

Foto: Click!

Click!: Ramona Bădescu, mereu înfloritoare. Care este secretul tău?

Ramona Bădescu: Pentru femei există secretul să fie un piculeț mai egoiste, să-ți acorzi mai mult timp pentru tine, să ai un pic mai multă grijă de tine, să mănânci lucruri mai sănătoase, să gătești mai puțin și să dedici mai mult trupului tău. Este esențial să te încarci cu energie feminină.

Ramona Bădescu și fiul ei, Ignazio Foto: Facebook

Click!: Ai stat mai mult prin România, în ultima vreme. Cu cine ți-ai lăsat băiatul, în Italia?

Ramona Bădescu: Băiatul meu s-a făcut mare, are șapte ani și este în clasa 0. A trecut timpul și acum trecem la lecții, la scris. De abia aștept, e greu să fii mamă, e o muncă responsabilă, dar este minunat.

El este acum în Italia, împreună cu tatăl lui, Fabio. Ignazio este acolo, are școala acolo. Încercăm să înțelegem ce aptitudini are: călărie, full contact, să-i creăm mai multe feluri de a se exprima pentru a înțelege pe ce cale să-l îndrumăm.

Ramona Bădescu, pe scena Festivalului de la Mamaia Foto: Facebook

Click!: Am văzut că ai fost prezentatoare la Mamaia. Cum a fost vara aceasta pentru tine? Ai stat mai mult prin România…

Ramona Bădescu: Am stat mai mult prin avion. A fost o vară plină de emoții, pentru că după 35 de ani m-am întors, împreună cu Anca Țurcașiu, și am prezentat Gala Festivalului de la Mamaia. M-am întors și cu un proiect interesant. S-au schimbat foarte multe în 35 de ani, dar ceea ce a rămas e emoția publicului, căldura lui.

Știu că sunt foarte iubită în Italia și mă iubesc italienii, dar am avut demonstrația că și publicul din România mă iubește, că m-a susținut întotdeauna. A fost emoționant!

A fost și un început de drum pentru o viitoare înfrățire între Mamaia și Sanremo.

Click!: Ar fi frumos! Ar însemna o resuscitare și pentru Mamaia…

Ramona Bădescu: Mamaia e resuscitată, este mai mult ca vie. Împreună cu Centrul Cultural Burada, cu doamna Stroe Abibula, lucrăm la acest proiect punte între Mamaia și Sanremo. E greu, dar nu imposibil!

Ar însemna o apropiere culturală între Mamaia și Sanremo, un schimb de melodii, un schimb de artiști la gală, o colaborare între artiști români și italieni.

Click!: Ce alte proiecte mai ai în România la acest moment?

Ramona Bădescu: În România, continuăm cu Andrei Chiriac la proiectul Egregora- Comoara pierdută, un serial foarte interesant. Și voi avea și un proiect muzical, care vine după Mamaia.