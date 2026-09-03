Cum se înțeleg Ramona Bădescu și fiul său, Ignazio. Emoții mari pentru vedetă: „El începe clasa I”

Ramona Bădescu traversează momente emoționante în această toamnă. Fiul său, Ignazio, în vârstă de 7 ani, pășește într-o nouă etapă a vieții și începe oficial clasa I la Roma.

Fiul Ramonei Bădescu întră în clasa I Foto: Facebook

La 57 de ani, celebra vedetă se pregătește să-și conducă băiețelul la festivitatea de deschidere a clasei I în capitala Italiei și explică tactica fermă de parenting care îi asigură liniștea în casă.

Emoțiile primei zile de școală retrăite prin ochii lui Ignazio

Devenită mamă la vârsta de 50 de ani, Ramona Bădescu își dedică o mare parte a timpului creșterii lui Ignazio, băiețelul pe care îl are alături de partenerul ei de viață din Italia.

După finalizarea grupei pregătitoare, copilul începe cursurile primare la Roma, moment care îi trezește actriței amintiri dragi din propria copilărie:

„Plec în curând la Roma să fiu alături de Ignazio în prima zi de școală. Sunt emoționată! El începe clasa I. A fost în clasa pregătitoare și acum e în clasa I. Am vrut să-l las să-și simtă copilăria, să se poată bucura de ea, că școală o să facă toată viața lui. Începe, dar asta este viața, e frumos să fie așa. Mi-am dorit lucrul acesta, Dumnezeu mi l-a dat, așa că merg cu plăcere înainte. Chiar mă încearcă aceeași emoție pe care o aveam eu când eram în prima zi de școală, să o retrăiesc prin ochii și prin ce face Ignazio.” a spus Ramona Bădescu pentru Spynews.

Reguli clare pentru ecrane și mult sport

În ceea ce privește utilizarea dispozitivelor, vedeta refuză interdicțiile categorice, însă a impus un orar strict bazat pe responsabilitate și alternarea cărților tradiționale cu tehnologia modernă.

Pentru ca fiul său să nu cadă în capcana ecranelor, Ramona Bădescu mizează pe un program continuu de sport și cursuri aplicate:

„Să știi că este o fire foarte atentă, studiază… Ne uităm foarte mult și lucrăm și pe tabletă, și pe cărți, adică combinăm lucrurile. În ziua de astăzi nu poți să-i refuzi copilului actualitatea. Nu sunt de părere ca cineva să spună: «Nu, nu te uita!», sau: «Uită-te toată ziua!». Avem niște reguli. Înțelegem, că și eu mă uit la televizor, și eu mă uit pe tabletă. Bine, sunt mare, sunt responsabilă, dar vreau să-l învăț și pe el responsabilitatea.” a adăugat aceasta.

Micul Ignazio are parte de unprogram plin de activități care îi dezvoltă abilitățile și îi testează pasiunile.

„Mergem la înot, la călărie, la lecțiile de afterschool… Eu asta încerc să-i fac, să-i umplu programul și să-i încerc aptitudinile, să văd ce ar vrea să facă atunci când va fi mare. Este important să-l ajuți să înțeleagă ce-i place să facă. Încerc să-i ocup timpul în așa fel încât, când ajunge acasă, să fie atât de obosit încât să se culce. Sunt cea care încearcă să-i ocupe timpul astfel încât să ajungă acasă și să nu-și mai dorească el. Asta cred că este tehnica pe care eu o pun în aplicare și cred că e cea mai bună din punctul meu de vedere. Funcționează!”

Recunoaștere de prestigiu la București

Ramona Bădescu a bifat un moment de mare însemnătate pe plan profesional și cultural chiar în Capitală. Artista a fost prezentă acum câteva luni la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din București, unde a luat parte la lansarea volumului de referință „Dicționarul românilor memorabili de după 1989”, semnat de autorul Ciprian Babiță.

Includerea numelui său în această lucrare enciclopedică reprezintă o consacrare a parcursului său artistic impresionant și a modului în care a promovat imaginea României dincolo de granițe, în special în showbiz-ul italian.