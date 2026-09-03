 Cum se înțeleg Ramona Bădescu și fiul său, Ignazio. Emoții mari pentru vedetă: „El începe clasa I”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Cum se înțeleg Ramona Bădescu și fiul său, Ignazio. Emoții mari pentru vedetă: „El începe clasa I”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ramona Bădescu traversează momente emoționante în această toamnă. Fiul său, Ignazio, în vârstă de 7 ani, pășește într-o nouă etapă a vieții și începe oficial clasa I la Roma.

Fiul Ramonei Bădescu întră în clasa I
Fiul Ramonei Bădescu întră în clasa I Foto: Facebook

 La 57 de ani, celebra vedetă se pregătește să-și conducă băiețelul la festivitatea de deschidere a clasei I în capitala Italiei și explică tactica fermă de parenting care îi asigură liniștea în casă.

Emoțiile primei zile de școală retrăite prin ochii lui Ignazio

Devenită mamă la vârsta de 50 de ani, Ramona Bădescu își dedică o mare parte a timpului creșterii lui Ignazio, băiețelul pe care îl are alături de partenerul ei de viață din Italia.

După finalizarea grupei pregătitoare, copilul începe cursurile primare la Roma, moment care îi trezește actriței amintiri dragi din propria copilărie:

„Plec în curând la Roma să fiu alături de Ignazio în prima zi de școală. Sunt emoționată! El începe clasa I. A fost în clasa pregătitoare și acum e în clasa I. Am vrut să-l las să-și simtă copilăria, să se poată bucura de ea, că școală o să facă toată viața lui. Începe, dar asta este viața, e frumos să fie așa. Mi-am dorit lucrul acesta, Dumnezeu mi l-a dat, așa că merg cu plăcere înainte. Chiar mă încearcă aceeași emoție pe care o aveam eu când eram în prima zi de școală, să o retrăiesc prin ochii și prin ce face Ignazio.” a spus Ramona Bădescu pentru Spynews.

 Reguli clare pentru ecrane și mult sport 

În ceea ce privește utilizarea dispozitivelor, vedeta refuză interdicțiile categorice, însă a impus un orar strict bazat pe responsabilitate și alternarea cărților tradiționale cu tehnologia modernă.

Pentru ca fiul său să nu cadă în capcana ecranelor, Ramona Bădescu mizează pe un program continuu de sport și cursuri aplicate:

„Să știi că este o fire foarte atentă, studiază… Ne uităm foarte mult și lucrăm și pe tabletă, și pe cărți, adică combinăm lucrurile. În ziua de astăzi nu poți să-i refuzi copilului actualitatea. Nu sunt de părere ca cineva să spună: «Nu, nu te uita!», sau: «Uită-te toată ziua!». Avem niște reguli. Înțelegem, că și eu mă uit la televizor, și eu mă uit pe tabletă. Bine, sunt mare, sunt responsabilă, dar vreau să-l învăț și pe el responsabilitatea.” a adăugat aceasta.

Micul Ignazio are parte de unprogram plin de activități care îi dezvoltă abilitățile și îi testează pasiunile. 

„Mergem la înot, la călărie, la lecțiile de afterschool… Eu asta încerc să-i fac, să-i umplu programul și să-i încerc aptitudinile, să văd ce ar vrea să facă atunci când va fi mare. Este important să-l ajuți să înțeleagă ce-i place să facă. Încerc să-i ocup timpul în așa fel încât, când ajunge acasă, să fie atât de obosit încât să se culce. Sunt cea care încearcă să-i ocupe timpul astfel încât să ajungă acasă și să nu-și mai dorească el. Asta cred că este tehnica pe care eu o pun în aplicare și cred că e cea mai bună din punctul meu de vedere. Funcționează!”

Recunoaștere de prestigiu la București

Ramona Bădescu a bifat un moment de mare însemnătate pe plan profesional și cultural chiar în Capitală. Artista a fost prezentă acum câteva luni la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din București, unde a luat parte la lansarea volumului de referință „Dicționarul românilor memorabili de după 1989”, semnat de autorul Ciprian Babiță.

Includerea numelui său în această lucrare enciclopedică reprezintă o consacrare a parcursului său artistic impresionant și a modului în care a promovat imaginea României dincolo de granițe, în special în showbiz-ul italian. 

Ghid de cumpărături

Oana Roman și fiica sa jpg
Fiica Oanei Roman, apariție de revistă la un eveniment monden. Ce rochie elegantă a purtat adolescenta Vedete românești
banner anca pandrea png
#Exclusiv Click!
Sora Ancăi Pandrea, adusă cu ambulanța și în scaun cu rotile la înmormântarea actriței. Imagini dureroase de pe ultimul drum Vedete românești
image
Vine o nouă ordine mondială. Nu suntem pregătiți, avertizează o expertă în istoria relațiilor internaționale adevarul.ro
image
Cum afli online cât ai cotizat pentru pensie. Noul portal le permite românilor să verifice stagiul fără drumuri la ghișeu adevarul.ro

Parteneri

image
Clubul de SuperLiga care achită 18.000 de euro lunar pentru doi titulari accidentați. „E normal să îi plătim”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Afacerea unei familii, unică în România. Cultura rară din propria gospodărie aduce câştiguri de mii de euro observatornews.ro
image
China a făcut pe o stâncă un lift exterior de 288 de metri pentru ca elevii dintr-un sat să ajungă mai repede la școală www.antena3.ro
image
Fost director al Poștei Timiș, săltat de procurorii DNA, în timpul unui concurs ANAF. Fiul lui Neluțu Varga s-ar afla printre suspecții din dosar www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare www.wowbiz.ro
image
Jurnalistul Dan Vîță s-a stins din viață la 60 de ani www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Dieta „minune” prin care Gică Popescu se menține într-o formă fizică de invidiat, la 58 de ani. Ritualul de la care nu se abate as.ro
image
Prima prognoză pentru iarna 2026-2027. Fenomenul meteo care ar putea schimba vremea în Europa playtech.ro
image
Ce suprafață de teren are, de fapt, Gigi Becali în locul în care a ridicat biserica de la Techirghiol www.fanatik.ro
image
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
„Am fost păcălită și tu nu ești cine pretinzi că ești!” Wow, ce scandal!! Vedeta s-a iubit cu un „milionar” care era, de fapt, un impostor! Bărbatul avea doar 13 lei în cont! Cum a ieșit totul la iveală www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„A avut amante. Mai mult de una!” Regina Elisabeta vedea, dar prefera să nu știe? okmagazine.ro
image
Ritualuri satanice, afrodiziace mortale, crime odioase. „Regina neoficială de la Versailles” nu se dădea în lături de la nimic pentru a păstra iubirea Regelui okmagazine.ro
image
#Al Doilea Război Mondial
O tragedie uitată: Avionul american prăbușit peste o școală britanică, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce este „Bateria din Bagdad”? Tehnologie antică sau mit modern? historia.ro
alina puscau si chef stefan popescu
Ce a observat Chef Ștefan Popescu la Alina Pușcău când a vizitat-o în America: „Crede că se vindecă” Vedete românești
catalin visanescu
Iubita lui Cătălin Vișănescu și fiul acestuia, Matthias, au mers la cumpărături pentru școală. Cât au plătit pentru toate produsele? Vedete românești
Sandra Mutu jpg
Sandra Mutu, primele imagini la pupitrul știrilor Antena Stars: „Nu-mi spuneți că n-am zâmbit suficient, știu!” Vedete românești
banner anca pandrea png
#Exclusiv Click!
Sora Ancăi Pandrea, adusă cu ambulanța și în scaun cu rotile la înmormântarea actriței. Imagini dureroase de pe ultimul drum Vedete românești
andreea marin
Andreea Marin, despre vara care i-a schimbat viața: „M-a dus departe de mine, cea de ieri” Vedete românești
banner adina halas png
#Exclusiv Click!
Adina Halas, vacanță de poveste în Italia! Ce desert a impresionat-o: „A fost cel mai bun” Vedete românești
ana baniciu
FotoLuxul suprem pentru Ana Baniciu: „Eforie, pe cearșaf, copiii fericiți în apă, părinții cu băuturile în lada frigorifică” Vedete românești
Oana Roman și fiica sa jpg
Fiica Oanei Roman, apariție de revistă la un eveniment monden. Ce rochie elegantă a purtat adolescenta Vedete românești
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net