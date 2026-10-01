Bomba sexy de la „Burlacii: Foc în Paradis”, Andreea Eremia, adevăruri fără perdea despre viața intimă: „Creez obsesii pentru anumiți bărbați”

Una dintre cele mai controversate burlăcițe de la „Burlacii: Foc în Paradis” își pune viața sentimentală pe masă! Andreea Eremia a vorbit fără perdea, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Click!, despre gelozie, posesivitate și compromisurile pe care le-a făcut din iubire.

Andreea Eremia încinge spiritele la “Burlacii: Foc în Paradis” Foto: Pro TV

Andreea Eremia, burlăcița de la „Burlacii: Foc în Paradis”, show difuzat la Acasă TV de luni până joi, la ora 23:00 și în avans, pe VOYO, se destăinuie.

Ea recunoaște că poate deveni obsedată de un bărbat atunci când îi place foarte mult și face chiar o dezvăluire uluitoare: a acceptat să fie înșelată pentru că nu a vrut să-l piardă.

Click!: Andreea, care este cel mai mare secret sentimental pe care nu l-ai spus niciodată public?

Andreea Eremia: Cel mai mare secret sentimental?! Creez obsesii pentru anumiți bărbați. Atunci când îmi place de cineva foarte mult, creez obsesie, vreau să fie al meu cu orice preț.

Click!: Cum se manifestă obsesia asta?

Andreea Eremia: Toate gândurile mele, tot ce gândesc manifestez să fie al meu, mă supăr poate și fără motiv câteodată când nu-mi ies lucrurile așa cum îmi doresc eu în legătură cu bărbatul pe care îl vreau.

Burlăcița Andreea Eremia Foto: Instagram

„Am acceptat să mă înșele”

Click!: Care e cel mai nebunesc lucru pe care l-ai făcut pentru un bărbat?

Andreea Eremia: Cel mai nebunesc lucru pe care l-am făcut pentru un bărbat..am acceptat să mă înșele.

Click!: Și cum ai trecut peste?

Andreea Eremia: N-am vrut să i-l las altcuiva, sunt puțin toxică, poate gândirea mea e puțin toxică acum, dar n-am vrut să i-l las ei, am zis că e al meu și ne continuăm relația.

Click!: Și a mai funcționat mult timp?

Andreea Eremia: Da, a funcționat. Nu mult timp, dar a funcționat.

Click!: Cine este persoana pe care nu ai reușit să o uiți nici până în ziua de azi?

Andreea Eremia: Prima dragoste, normal. Prima dragoste nu se uită niciodată.

Click!: Cât timp ați fost împreună?

Andreea Eremia: N-a fost o relație tocmai normală. Eu l-am cunoscut într-o ipostază ca în filmele turcești. Eu eram mai micuță, el era puțin mai mare decât mine, era fratele celei mai bune prietene ale mele. El nu mă baga în seamă, eu eram îndrăgostită de el în secret, bine n-a fost foarte mult timp un secret pentru că a aflat toată familia lui, familia mea.

Eram acea copilă îndrăgostită de el, dar s-au schimbat rolurile între timp, după el a devenit cel îndrăgostit de mine.

Click!: Și de ce nu a mers? De ce nu s-a dus până la o căsătorie? O familie?

Andreea Eremia: El se confrunta cu niște probleme pe care nici acum din câte am observat nu prea le-a rezolvat.

Click!: Și când spui probleme te referi la ce? Droguri, jocuri de noroc?

Andreea Eremia: Da, da, da. Și nu a mers.

Click!: N-ai reușit să-l faci să vină pe care cea dreaptă sau…?

Andreea Eremia: Nici nu am încercat foarte mult să fac asta pentru că era clar că nu o să meargă între noi.

Foto: Instagram

„Urma să fiu cerută în căsătorie”

Click!: Ai primit vreodată o cerere în căsătorie sau ai cerut pe cineva?

Andreea Eremia: Nu am cerut pe nimeni, dar urma să fiu cerută în căsătorie. Bărbatul care avea să mă ceară în căsătorie a mărturisit unei prietene de-ale mele că vrea să mă ceară și atunci am spus că nu e momentul potrivit.

I-am spus prietenei mele să-i transmită de parcă eu nu știam, să-i transmită că nu sunt pregătită și că nu-mi doresc asta. Pentru că între noi nu era o relație cum ar trebui să fie, am spus că nu pot să fiu îndrăgostită de el, îl iubesc poate ca pe o parte din familia mea, dar nu simțeam că vreau să îmi petrec restul vieții lângă el.

Click!: Și cum a luat refuzul ăsta?

Andreea Eremia: Ne-am despărțit. A înțeles că tot ce am spus eu..el voia să tot tragem de relație că poate într-un final o să fiu îndrăgostită de el, poate că o să-l iubesc cum mă iubește el pe mine, doar că i-am explicat că dacă nu e de la bun început focul ăla, nu o să vină pe parcurs.

Click!: Ai refuza să te împaci cu un fost dacă ar apărea acum, în emisiune?

Andreea Eremia: Nu, n-aș refuza. Dacă aș simți că focul încă arde între noi, aș mai da o șansă.

Click!: Și chiar dacă ești într-o cunoaștere cu cineva, l-ai da la o parte pe cel cu care ești acum într-o cunoaștere ca să te împaci cu fostul?

Andreea Eremia: Aș încerca să o fac încât să nu-i rănesc pe niciunul, doar că e puțin cu du-te vino ce am spus acum. M-aș împăca da, dacă chiar aș simți.

Click!: Crezi în ciorba reîncălzită?

Andreea Eremia: Da, cred că ciorba reîncălzită e bună când ți-e foame, când pofta aia nu se duce.

Foto: Pro TV

„Nu ies niciodată cu cineva care îmi scrie pe Instagram”

Click!: Care e cel mai mare red flag pe care îl ai cu un băiat în primele 5 minute la un date, când te pui la masă?

Andreea Eremia: Să vorbească de bani, mașini, ce deține. E clar că deții că mă interesez și eu înainte să ies cu tine, nu??

Click!: Faci un research înainte?

Andreea Eremia: Da, normal. Nu ies niciodată cu cineva care îmi scrie de exemplu pe Instagram. Nu ies, trebuie să te cunosc, trebuie să aud de tine. Mă interesez la prietene, la oameni în jurul meu, nu ies cu oricine.

Click!: Ce greșeală fac aproape toți bărbații la primul date?

Andreea Eremia: Vorbesc de fosta. Nu a trecut încă peste, asta îmi dă de înțeles. Când vorbești despre fostele relații e clar că nu ai trecut peste.

Click!: Dacă ai avea o singură întrebare pe care să o adresezi cuiva la un date, care ar fi aceea?

Andreea Eremia: Cum o să arate relația dintre noi pe viitor? Dacă o să mă răsfețe, dacă o să îmi ofere tot ce are de oferit într-o relație unei femei?! Cum vede el femeia de lângă el, cum o să o trateze? E foarte important pentru mine să știu cum voi fi tratată într-o relație.

Click!: Ce nu ai accepta niciodată într-o relație? Ce nu ai vrea?

Andreea Eremia: Să mă micșoreze, să-mi ia drepturile, să-mi impună anumite lucruri „nu ai voie să faci aia”.

Click!: Crezi în iubire la prima vedere sau în atracție sexuală?

Andreea Eremia: În atracție sexuală la prima vedere, nu cred în iubire la prima vedere, nu există iubire la prima vedere, nu cred!