Burlăcița Tina Ulmeanu, la momentul adevărului? Câte operații estetice are? „Sunt toxică, mie îmi place durerea”

Tina Ulmeanu, concurentă la „ Burlacii: Foc în Paradis”, are 31 de ani, este content creator, vine cu o carismă, energie și personalitate care nu pare făcută pentru jumătăți de măsură. Se descrie ca fiind empatică, dar recunoaște că este „rea de gură” și că nu are foarte multă răbdare.





1/5 Adelina Pestrițu și Tina Ulmeanu, concurentă la „ Burlacii: Foc în Paradis” Foto: Instagram

După o relație de trei ani pe care o descrie ca fiind toxică, Tina Ulmeanu (31 de ani), concurenta de la Burlacii: Foc în Paradis spune că este pregătită să dea tot ce are mai bun și să trăiască experiența la maximum. Pentru ea, nu există un partener perfect: există omul alături de care te simți cel mai bine. Tina a fost isiptă la „Insula Iubirii”, sezonul 8.

Click! Tina, tu ai fost și la Insula Iubirii, da? Ce te-a determinat să vii la Burlacii, în postura de burlăciță?

Tina Ulmeanu: Am primit oferta din partea echipei de producție și, sincer, când am primit-o am zis din prima: „go for it”! Nici măcar nu am cerut foarte multe detalii, le-am dat doar detaliile pe care și le-au dorit din partea de interviu. Am trecut printr-un proces și eu, chiar dacă am fost preselectată.

Click!: Interviul în sine a fost greu, ușor? Te-au pus în dificultate întrebările?

Tina Ulmeanu: Nu, erau întrebări normale, m-au întrebat despre toate. Și mă gândesc că dacă ești autentic, nu prea e atât de complicată o discuție soul to soul(n.r: ca de la suflet la suflet, așa. A fost foarte fain totul. Nu mi s-a părut nimic greu. Și, mă repet, nu am cerut foarte multe detalii, am văzut doar să trăiesc autentic experiența asta.

Click!: Cum a fost exieriența aceasta comparativ cu cea de la Insula Iubirii?

Tina Ulmeanu: Aici am rezonat din prima cu echipa de producție. Acolo, mi s-a părut că nu am avut situații prin care să trec, să arăt ce fel de om sunt. Acolo am fost ispită, aici mi-a plăcut mai mult conceptul show-ului în sine, mi s-a potrivit mai mult rolul de burlăciță. Ca de ispită mi se părea cumva că trebuia să fii foarte pushy (n.r: ațâțătoare), cumva era o presiune mentală. Aici trebuia doar să fii în căutarea unui partener și să fii om! Și a fost simplu.

Click!: Ce fel de partener ai căutat tu în show-ul acesta din postura de burlăciță? Cum arată partenerul ideal pentru tine? Ce calități trebuie să aibă?

Tina Ulmeanu: Tu trebuie să-ți alegi aici un partener care să corespundă criteriilor tale. Nu pot să spun dacă l-am găsit, că nu e voie să dăm din casă! Dar, pentru mine partenerul meu trebuie să fie un om bun și să mă facă să trăiesc. Atât, restul sunt extra și sunt beneficii. Contează și fizicul e, mai degrabă e un bonus. Dar, dacă ai un suflet fain și e înțelegere e perfect.

Nu mai vreau bărbați cu inteligență emoțională. Nu mai vreau că cazuri de astea complicate. Vreau să fie un om bun, punct. Poate să fie scund, înalt, pot să fie negru, albastru la păr. Nu mă interesează.

Ai văzut și trend-urile de pe Netflix?! Ei bărbații de acum sunt niște „prințese”! Eu trebuie să organizez tot! Dacă tu mă ții în energie masculină, e clar că eu sunt prințesa mai masculină!

Click!: Tu ai rămâne până la urmă împreună cu un partener ales într-un astfel de show?

Tina Ulmeanu: Discutabil, foarte discutabil! Eu nu am mers ca să fac show, și o să vedeți asta, am mers ca să trăiesc autentic, pentru experiență, să mă arăt pe mine, unu, să găsesc pe cineva și chiar am rezonat cu cineva și o să vedeți.

Click!: Dacă ar fi să definești exieriența în trei cuvinte, care ar fi acelea?

Tina Ulmeanu: Multă pasiune, haotică și unică. La filmări a fost genial, mi-a plăcut foarte mult echipa, mi-a plăcut mai mult decât în Tailanda.

Click!: Ai mai schimba ceva la tine în prezent? Câte intervenții estetice ai și dacă mai vrei să-ți mai faci ceva?

Tina Ulmeanu: Am o rinoplastie și implanturi mamare. Două operații estetice am, atât! A și acid hialuronic în buze. Nu mai vreau să schimb nimic, nu mai fac alte operații pentru că mi-aș pierde din identitate și nu-mi place.

Click!: Dar tatuaje?

Tina Ulmeanu: Tatuaje da, am 18 și vreau să-mi mai fac! Urmează să-mi tatuez un picior întreg. Unele sunt dureroase, dar eu sunt toxică, îmi place durerea!