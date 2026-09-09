 Ispita Cătălin de la Insula Iubirii, dezvăluiri despre femeia pe care o caută: „Eu am o anumită tipologie”
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Ispita Cătălin de la Insula Iubirii, dezvăluiri despre femeia pe care o caută: „Eu am o anumită tipologie”

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Cătălin  Brânză a revenit pentru a doua oară la Insula Iubirii, de la Antena 1, iar ispita recunoaște că experiența din acest sezon a fost una mult mai intensă decât prima.

Cătălin Brânză a revenit pentru a doua oară la Insula Iubirii, de la Antena 1
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Cătălin Brânză a revenit pentru a doua oară la Insula Iubirii, de la Antena 1 Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Emoțiile au fost mai puternice, iar show-ul i-a oferit din nou ocazia să descopere oameni, povești și, poate cel mai important, lucruri despre el însuși.

A doua oară, cu mai multă intensitate și mai multă emoție implicată. Nu pot să compar sezonul precedent cu sezonul actual, dar tot ce pot spune este că intensitatea este mult, mult, mult mai mare”, ne-a mărturisit Cătălin, exclusiv pentru Click!.

Pentru el, Insula Iubirii nu este doar un proiect de televiziune, ci o experiență care a ajuns să facă parte din viața lui.

Pentru mine este un stil de viață. Pentru mine este o magie prin care am trăit și nu pot să-i spun în cuvinte. Este ceva senzațional. Mă simt un om norocos că am trăit această experiență. Este de nedescris”, ne-a mai spus ispita.

Cătălin nu își caută cu orice preț iubirea

Întrebat dacă a găsit în acest sezon ceea ce căuta, Cătălin spune că nu pornește niciodată cu așteptări foarte mari. Preferă să lase lucrurile să se întâmple natural și să fie surprins de ceea ce îi oferă viața.

Mă las surprins de realitate și de ceea ce se întâmplă, de vibrații, de magie. Nu caut niciodată nimic, pentru că, cu cât așteptările sunt mai mari, cu atât dezamăgirile sunt mai mari. Tocmai de aceea, la mine lucrurile exact așa funcționează”, a explicat el.

Și, chiar dacă nu vorbește despre dezamăgiri propriu-zise, recunoaște că nu toate planurile sale s-au împlinit așa cum și-ar fi dorit.

Pot spune că nu s-au împlinit toate ideile și planurile pe care eu personal le-am avut. Dar asta înseamnă să treci prin viață, să înțelegi și să înveți din fiecare lucru. Tocmai de aceea, nu aștept și nu cer nimic”, ne-a mai spus el.

Care este femeia ideală pentru ispita Cătălin

Cătălin știe însă foarte bine ce apreciază la o femeie. Pentru el, frumusețea nu este suficientă și nici nu are o listă strictă legată de înălțime, culoarea părului sau aspectul fizic.

Eu am o anumită tipologie de femeie. Îmi doresc foarte mult o femeie care să aibă educație, bun-simț și respect față de persoana de lângă ea.”

Iar când vine vorba despre frumusețe, ispita este convinsă că lucrurile sunt mult mai profunde decât prima impresie.

Frumusețea este subiectivă. Niciodată n-am zis: «Da, vreau o femeie înaltă, blondă, șatenă, roșcată». Nu, nu cred că asta contează. Aspectul fizic, într-adevăr, este de multe ori important pentru că este prima imagine. Dar ceea ce este în interior și ceea ce exprimă prin cuvinte contează mult mai mult”, am aflat de la acesta.

Cea mai importantă lecție: răbdarea

Experiențele prin care a trecut l-au învățat și să-și controleze mai bine impulsurile. Cea mai importantă lecție pe care spune că a învățat-o este una simplă, dar esențială în orice relație: răbdarea.

Întotdeauna am învățat din greșeli. Cea mai bună lecție? Răbdarea. Răbdarea și să renunți la impulsivitate. Pentru că, de multe ori, datorită energiilor, impulsivității, vibrațiilor negative, reacționezi poate neadecvat. Și asta este un lucru pe care toți trebuie să-l învățăm: să avem răbdare, să ne luăm un moment și să acționăm exact așa”, ne-a mai povestit ispita pentru Click!

După două experiențe la Insula Iubirii, Cătălin pare să fi înțeles că iubirea nu poate fi programată și nici căutată cu orice preț. Pentru el, contează mai mult omul din față, felul în care vorbește, educația, respectul și ceea ce transmite dincolo de aparențe. Iar restul, spune el, ține de magie, vibrații și de surprizele pe care le aduce viața.

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