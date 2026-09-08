Narcis, mărturisiri de la „Insula Iubirii”! De ce s-a întors pentru a doua oară și ce spune despre femeia pe care o caută: „O să te surprindă”

Narcis Bujor a revenit pentru a doua oară la „Insula Iubirii”, iar experiența din Thailanda spune că a fost cu totul diferită de prima participare.

1/7 Narcis, dezvăluiri de la „Insula Iubirii” Foto: click.ro

Dacă la prima apariție în show-ul de la Antena 1 a simțit că nu a avut suficient timp să arate cine este cu adevărat, de această dată a venit hotărât să se expună mai mult și să-și spună povestea. Iar când vine vorba despre iubire, Narcis Bujor spune că nu are un tipar clar după care își alege femeia de lângă el.

Narcis, din nou pe Insulă

Întoarcerea la show nu a fost întâmplătoare. Narcis Bujor spune că prima participare i-a lăsat sentimentul că publicul nu a apucat să-l cunoască suficient.

„Este cu mult diferit acum față de prima participare. Am acceptat din nou pentru că am simțit că prima dată nu am avut șansa să arăt suficient cine sunt. Nu am avut oportunitatea să mă expun mai mult, să-mi spun povestea. De această dată am avut câteva oportunități să fiu cunoscut și mi s-a oferit șansa să mă arăt”, ne-a mărturisit Narcis pentru Click!

Deși filmările s-au încheiat, ispita nu poate dezvălui dacă a plecat din Thailanda singur sau dacă experiența i-a schimbat statutul sentimental. Nici atunci când vine vorba despre eventualele fete pe care le-ar fi ispitit nu vrea să strice surpriza telespectatorilor.

Ce femeie își dorește Narcis

Narcis spune că nu are o listă de criterii pe care o femeie trebuie să le îndeplinească pentru a-l cuceri. Pentru el, întâlnirea cu persoana potrivită poate fi tocmai surpriza pe care nu o anticipezi.

„Nu am avut niciodată standarde sau așteptări. Cred că atunci când cunoști persoana potrivită, o să te surprindă. Niciodată nu este ceea ce îți dorești sau ceea ce te aștepți și, de fapt, acesta este un lucru frumos”, ne-a spus el.

Iar experiențele sentimentale prin care a trecut l-au făcut să privească iubirea cu mai multă maturitate.

„Nu sunt omul care să se frigă două ori. Am avut poate o dezamăgire atunci, dar acum o văd ca pe un lucru firesc. Cred că toți trebuie să trecem prin asta, să evoluăm. Acum mă consider matur, atât emoțional, cât și mental”, ne-a mai declarat Narcis pentru Click!

„Nu trebuie să transformi un om în ceea ce îți dorești tu”

Ispita de la Insula Iubirii are acum o altă perspectivă asupra relațiilor și spune că una dintre cele mai importante lecții este să accepți omul de lângă tine așa cum este, fără să încerci să-l modelezi după propriile dorințe.

„Viața trebuie tratată și așa cum vine. Nu trebuie să îți creezi așteptări. Nu trebuie să iei dorința ta pentru un om și să-l faci să devină ceea ce îți dorești tu să fie sau să transpui dorința ta într-un om așa cum îl vezi tu. Trebuie să-l iei așa cum este și să te bucuri de el, dacă îl ai”, ne-a mai explicat el.

Ce înseamnă pentru el o „ispită feminină”

Narcis ne-a vorbit pentru Click! și despre ceea ce înseamnă, în viziunea lui, o adevărată ispită.

„O ispită feminină este o dorință ascunsă. Poate fi o dorință pe care o negi și de care fugi. Dar toate astea sunt dorințe”, mai spune sexy tatuatorul.

În ceea ce privește relația cu celelalte ispite, Narcis Bujor spune că nu a existat suficient timp pentru ca între ei să se creeze legături foarte apropiate. În schimb, alături de băieții cu care a împărțit experiența a legat prietenii puternice.

„Cu fratele meu, Cătălin, care este aici. Mă susține și îl susțin. Din primul sezon am creat o conexiune strânsă cu Cătălin, cu Teo. Am legat o frăție. Sunt oameni reali, despre care cred că vor fi lângă mine toată viața”, ne-a mărturisit Narcis.

Cei doi au fost atât de apropiați încât au ajuns să împartă chiar și același pat în timpul experienței.

A găsit sau nu ceea ce căuta?

Rămâne, însă, întrebarea care îi interesează cel mai mult pe cei care urmăresc povestea lui Narcis: a găsit sau nu ceea ce căuta la „Insula Iubirii”?

Răspunsul lui este unul care lasă loc de interpretări: „Niciodată nu găsești ce cauți, întotdeauna îți dorești mai mult. Fie că am găsit sau nu, oricum am găsit”, spune el, lăsând loc de interpretări.

Pentru viitor, Narcis spune că își dorește, înainte de toate, să se bucure de prezent și să nu mai trăiască nici în trecut, nici în ceea ce urmează să se întâmple.

„Să continui să trăiesc viața după lecțiile pe care le-am învățat pe parcursul ei și să mă bucur de fiecare zi. Trebuie să trăim în momentul în care suntem și să nu trăim în trecut, să nu trăim nici în viitor. Să trăim!”, a încheiat Narcis pentru Click!