Taylor Swift a primit marele premiu la MTV 2026. Cui i l-a dedicat: „Orice melodie a ei era cea mai bună”

Taylor Swift a obținut cel mai important premiu al serii la MTV Video Music Awards 2026 și a intrat oficial în istorie.

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În discursul său, cântăreața a dedicat premiul lui Dolly Parton, pe care a numit-o „cea mai mare femeie de spectacol”, subliniind impactul pe care legenda muzicii country l-a avut asupra generațiilor de artiști.

Taylor Swift a scris istorie

Artista de 36 de ani a devenit cea mai premiată cântăreață din istoria galei, cu un total de 33 de trofee, depășind recordul deținut anterior împreună cu Beyoncé, potrivit Daily Mail.

Swift a câștigat trofeul pentru Videoclipul anului cu The Fate of Ophelia, singura ei nominalizare ca artist în ediția din acest an. În discursul său, cântăreața a dedicat premiul lui Dolly Parton.

Artista a vorbit despre forța narativă a compozițiilor lui Dolly Parton, comparând fiecare piesă cu „cel mai bun videoclip muzical” imaginabil. Taylor Swift a amintit și modul în care Dolly Parton și-a construit cariera cu grație, bucurie și recunoștință, transformând fiecare experiență într-un mesaj de apreciere pentru fani.

Momentul a fost cu atât mai emoționant cu cât Dolly Parton s-a stins din viață recent, iar Taylor Swift a subliniat că publicul a fost „norocos să împartă planeta cu ea”.

Vreau să dedic acest premiu unei singure persoane, fără de care toate acestea nu ar fi fost posibile, iar acea persoană este regina spectacolului, Dolly Parton”, a declarat Taylor Swift.

Premii suplimentare și un nou record

În aceeași seară, Taylor Swift a primit și Artist Director Honors, un premiu inaugural, prezentat de actrița Dakota Johnson. Distincția a venit la pachet cu un nou record: artista a depășit-o pe Beyoncé, care nu a avut nominalizări în 2026, devenind singura artistă cu cele mai multe trofee VMAs din istorie.

Taylor Swift a explicat că pasiunea ei pentru regia videoclipurilor muzicale este alimentată de energia fanilor, pe care i-a numit „principalul motiv” pentru care procesul creativ este atât de plăcut.

Deși Swift a câștigat cea mai înaltă distincție, Madonna a fost cea care a avut cea mai strălucită seară, câștigând în total șapte premii, printre care și titlul de „Artistul Anului”.

Regina popului, în vârstă de 68 de ani, a fost nominalizată la 13 premii „Moon Person” și a câștigat peste jumătate dintre acestea, inclusiv premiul pentru „Cea mai bună colaborare”, alături de Sabrina Carpenter, pentru piesa „Bring Your Love”.