 Taylor Swift a primit marele premiu la MTV 2026. Cui i l-a dedicat: „Orice melodie a ei era cea mai bună”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Taylor Swift a primit marele premiu la MTV 2026. Cui i l-a dedicat: „Orice melodie a ei era cea mai bună”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Taylor Swift a obținut cel mai important premiu al serii la MTV Video Music Awards 2026 și a intrat oficial în istorie. 

image
Foto: getty images

În discursul său, cântăreața a dedicat premiul lui Dolly Parton, pe care a numit-o „cea mai mare femeie de spectacol”, subliniind impactul pe care legenda muzicii country l-a avut asupra generațiilor de artiști.  

Taylor Swift a scris istorie

Artista de 36 de ani a devenit cea mai premiată cântăreață din istoria galei, cu un total de 33 de trofee, depășind recordul deținut anterior împreună cu Beyoncé, potrivit Daily Mail.

Swift a câștigat trofeul pentru Videoclipul anului cu The Fate of Ophelia, singura ei nominalizare ca artist în ediția din acest an. În discursul său, cântăreața a dedicat premiul lui Dolly Parton. 

Artista a vorbit despre forța narativă a compozițiilor lui Dolly Parton, comparând fiecare piesă cu „cel mai bun videoclip muzical” imaginabil. Taylor Swift a amintit și modul în care Dolly Parton și-a construit cariera cu grație, bucurie și recunoștință, transformând fiecare experiență într-un mesaj de apreciere pentru fani.

Momentul a fost cu atât mai emoționant cu cât Dolly Parton s-a stins din viață recent, iar Taylor Swift a subliniat că publicul a fost „norocos să împartă planeta cu ea”.

Vreau să dedic acest premiu unei singure persoane, fără de care toate acestea nu ar fi fost posibile, iar acea persoană este regina spectacolului, Dolly Parton”, a declarat Taylor Swift.

Premii suplimentare și un nou record

În aceeași seară, Taylor Swift a primit și Artist Director Honors, un premiu inaugural, prezentat de actrița Dakota Johnson. Distincția a venit la pachet cu un nou record: artista a depășit-o pe Beyoncé, care nu a avut nominalizări în 2026, devenind singura artistă cu cele mai multe trofee VMAs din istorie.

Taylor Swift a explicat că pasiunea ei pentru regia videoclipurilor muzicale este alimentată de energia fanilor, pe care i-a numit „principalul motiv” pentru care procesul creativ este atât de plăcut.

Deși Swift a câștigat cea mai înaltă distincție, Madonna a fost cea care a avut cea mai strălucită seară, câștigând în total șapte premii, printre care și titlul de „Artistul Anului”.

Regina popului, în vârstă de 68 de ani, a fost nominalizată la 13 premii „Moon Person” și a câștigat peste jumătate dintre acestea, inclusiv premiul pentru „Cea mai bună colaborare”, alături de Sabrina Carpenter, pentru piesa „Bring Your Love”.

Ghid de cumpărături

Simona Halep jpg
Simona Halep și-a sărbătorit ziua de naștere alături de iubit. Cum au fost surprinși cei doi la aeroport Vedete românești
teo trandafir
VideoDe ce a divorțat de două ori Teo Trandafir. Greșeala care i-a rupt cea de-a doua căsnicie: „Vă sfătuiesc să nu...” PrimeTime
image
Constatarea unei familii care a renunțat la viața din SUA pentru un sat din Spania: „Nu mai voiam să trăim ca niște hamsteri pe roată” adevarul.ro
image
Ungurii se apropie cu o șosea de mare viteză de România. Punct de legătură important la granița de Nord-Vest adevarul.ro

Parteneri

image
Cornel Dinu distruge România lui Hagi şi pe… Ilie Dumitrescu: „Servilism groaznic!” Interviu exclusiv www.fanatik.ro
image
Patru staţiuni vor avea plaje noi anul viitor. "Să nu se mai înghesuie" observatornews.ro
image
Planta de care trebuie neapărat să scapi, daca o vezi în grădină: Pare inofensivă, dar invadează tot și poate să scadă valoarea casei www.antena3.ro
image
Moment bizar în Parlament la audierea lui Radu Miruță. Militarii care au venit cu el nu au răspuns cine i-a invitat. Cine a vorbit în locul lor www.gandul.ro
image
Prietena Valentinei, tânăra găsită moartă în valiză, mesaje de amenințare trimise de pe conturi cu numele principalului suspect: „În primă fază m-am speriat” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
„Pleca de acasă noaptea” Ilie Năstase a reacţionat după ce fosta lui soţie a ieşit la atac contra actualei, Ioana! as.ro
image
Prețurile apartamentelor au scăzut într-un mare oraș din România. Ce arată datele pentru restul țării playtech.ro
image
Marius Mitran, necruțător: „România B a fost un experiment. O tentativă eșuată în gândurile lui Hagi!” www.fanatik.ro
image
Simona Halep l-a luat pe iubi milionar de la aeroport și l-a dus în cuibușorul lor de nebunii! www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Kate Middleton încă respectă cu religiozitate „Regula de aur” a Prințului Philip pentru familia regală. Despre ce este vorba? okmagazine.ro
image
Ducesa cu foc la inimă adora să cadă la așternut, la ceas de seară. Și-a părăsit soțul și l-a cucerit pe Regele Angliei okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
William Bastardul: Cuceritorul care a schimbat cursul istoriei Angliei historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ultimul secret al Ginghis Han: de ce nu poate fi găsit mormântul cuceritorului stepelor? historia.ro
Madonna, foto Instagram jpg
Madonna, apariție spectaculoasă pe scena MTV 2026. Ce ținută a ales artista Vedete internaționale
cub elena merisoreanu png
Cu ce situație se confruntă Elena Merișoreanu din cauza problemelor la picioare: „Nu mai pot să merg” Vedete românești
Anca Dumitra (1) jpg
Anca Dumitra și-a dus fiul la grădiniță. Ce sumă plătește actrița anual pentru educația lui Levi Vedete românești
Dorian Popa l a lansat pe Chelutzu în muzică jpeg
Dorian Popa, un nou membru al familiei după pierderea lui Cheluțu. Despre cine este vorba: „El a trimis-o” Vedete românești
Pescobar jpg
Pescobar a rămas fără permis și își caută șofer personal. Salariul pe care îl oferă este uriaș Vedete românești
mara banica si sotul ei
Cum s-au cunoscut Mara Bănică și soțul ei. Cei doi au împlinit 8 ani de când s-au întâlnit: „Cea mai bună decizie din viața mea” Vedete românești
Cristi Brancu, 35 de ani de presă și televiziune:
#Exclusiv Click!
Cristi Brancu, 35 de ani de presă și televiziune: „Este o meserie care mănâncă nervi!” Secretul longevității sale Vedete românești
Ilie Năstase jpg
Ilie Năstase, replică pentru Brigitte Pastramă. Ce declarație de dragoste i-a făcut Ioanei: „Nu are rost să dezgropăm morții” Vedete românești
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net