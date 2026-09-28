 Dorian Popa, un nou membru al familiei după pierderea lui Cheluțu. Despre cine este vorba: „El a trimis-o”
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Dorian Popa, un nou membru al familiei după pierderea lui Cheluțu. Despre cine este vorba: „El a trimis-o”

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După o perioadă dificilă, marcată de durere, neliniște și recuperare, în urma pierderii lui Cheluțu, Dorian și partenera lui au decis să adopte un nou câine. 

Dorian Popa l a lansat pe Chelutzu în muzică jpeg
Foto: instagram

Dorian Popa și soția sa și-au mărit familia

Dorian și partenera lui au simțit că au primit un semn de la Cheluțu atunci când au întâlnit-o pe noua membră a familiei. Un semn care le-a îndreptat atenția către un nou suflet pe care îl pot salva - și care, la rândul lui, îi poate salva pe ei. Așa au ajuns la Dona, prin: o cățelușă de doar doi ani, chinuită, exploatată pentru reproducere și abandonată în momentul în care a suferit o hernie ombilicală.

Dorian Popa a anunțat adopția printr-o postare pe Instagram

„După luni grele de durere, neliniște și vindecare, Cheluțu ne-a trimis un semn de Sus și ne-a îndreptat atenția către următorul suflețel pe care îl putem salva și care ne poate salva pe noi. Așa am ajuns la Dona, prin @asociatiabulldogeilorfrancezi: îngerașul nostru, o bulldogită de 2 ani, chinuită, exploatată pentru înmulțire și abandonată în momentul în care a suferit o hernie ombilicală. A fost operată de asociație și acum este bine.

Astăzi, noi am devenit noua ei familie. Nu îl poate înlocui pe Cheluțu, dar suntem siguri că a fost trimisă de el, prin felul în care ne-am intersectat. Începe un drum lung, dar frumos, de vindecare, atât fizică, cât și sufletească pentru ea. Și: un nou nume - e surpriză deocamdată”, a mărturisit vedeta.

Moartea lui Cheluțu i-a șocat pe fani

Cheluțu, câinele devenit celebru în mediul online și îndrăgit de milioane de români, s-a stins din viață chiar de ziua lui, iar vestea i-a devastat pe cei care l-au iubit de-a lungul timpului.

Patrupedul era considerat un adevărat membru al familiei pentru Dorian Popa, dar și pentru Babs, fosta iubita a lui Dorian, care a avut grijă de el mulți ani.  

Cheluțu devenise cunoscut în toată țara după aparițiile în videoclipurile lui Dorian Popa și mai ales după lansarea piesei care îi poartă numele. De-a lungul anilor, câinele a fost extrem de îndrăgit de public și a devenit una dintre „vedetele” din online.

La 3 săptămâni după moartea câinelui, Dorian a anunțat că și-a pierdut motanul, Motty.

„Anii trec, nici nu știm când...(...). Domnul Motănescu a fugit după Cheluțu...Să îl pupi pe Cheluțu când vă întâlniți. Vă pup pe amândoi!”, a declarat Dorian Popa pe pagina sa Instagram.

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