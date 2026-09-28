 Anca Dumitra și-a dus fiul la grădiniță. Ce sumă plătește actrița anual pentru educația fiului ei
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Anca Dumitra și-a dus fiul la grădiniță. Ce sumă plătește actrița anual pentru educația fiului ei

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Anca Dumitra traversează o nouă etapă alături de fiul ei, Levi Nicholas, care a început grădinița. Actrița a ales o instituție privată pentru băiețelul său, iar taxa anuală pornește de la 11.500 de euro, la care se adaugă taxa de înscriere.

Anca Dumitra, emoții la început de grădiniță pentru fiul ei
Anca Dumitra, emoții la început de grădiniță pentru fiul ei Foto: instagram

Anca Dumitra a marcat momentul pe Instagram, unde a publicat în secțiunea Story o imagine din curtea grădiniței. În fotografie apar mai multe baloane colorate, alături de mesajul „Gradi start”, prin care actrița a anunțat începutul unei noi etape pentru fiul său.

Cât costă grădinița aleasă de Anca Dumitra

Actrița a optat pentru o grădiniță privată, care funcționează de aproximativ 16 ani și pune accent pe dezvoltarea copiilor prin experiențe practice și activități desfășurate într-un mediu adaptat vârstei lor.

Instituția dispune și de o curte generoasă, împărțită în zone tematice de învățare, unde cei mici se pot juca și descoperi lucruri noi. Potrivit ofertei educaționale publicate de grădiniță, taxa anuală pornește de la 11.500 de euro, suma putând fi achitată în patru tranșe. La aceasta se adaugă o taxă de înscriere de 500 de euro, achitată o singură dată.

Anca Dumitra, despre începuturile ca mamă: „Simțeam că nu fac față uneori”

Pentru Anca Dumitra, primele săptămâni după nașterea lui Levi Nicholas nu au fost lipsite de emoții. Actrița a recunoscut că s-a simțit copleșită de noul rol și că, la început, i-a fost teamă chiar și să îi facă baie băiețelului.

Da, am avut senzația că sunt copleșită. Mama mea este ajutorul și baza mea de nădejde, suntem trei în ecuația asta – mama, tata și bunica. Prima băiță i-a făcut-o soțul meu, eu eram prea temătoare. Îmi era teamă să nu-l rănesc, era atât de mic”, a povestit Anca Dumitra.

Actrița spune că sprijinul mamei sale a fost foarte important în acea perioadă, mai ales în primele săptămâni, când micuțul s-a confruntat cu episoade de colici. „Primele săptămâni au fost complicate, mai ales perioada colicilor. Simțeam că nu fac față uneori, mai ales când nu reușeam să-l liniștesc. Dar, cu timpul, toate s-au așezat și am prins mai multă încredere”, a mărturisit ea.

Anca Dumitra a vorbit și despre rolul soțului său în această perioadă și spune că Manfred Spendier a reușit să îi ofere echilibrul de care avea nevoie atunci când emoțiile deveneau copleșitoare.

„Norocul meu e că soțul echilibrează balanța”, a spus actrița, explicând că prima lună de acomodare a fost cea mai dificilă, dar și una din care a învățat foarte mult.

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