Madonna, apariție spectaculoasă pe scena MTV 2026. Ce ținută a ales artista

Madonna a revenit pe scena MTV Video Music Awards în 2026 cu o apariție care a atras imediat atenția publicului.

Madonna, apariție spectaculoasă pe scena MTV Foto: arhivă

Ținuta spectaculoasă a Madonnei

Artista de 68 de ani a deschis gala de la Los Angeles cu un moment elaborat, în care a reinterpretat stilul masculin într-o variantă senzuală, purtând un blazer negru oversized, o bustieră roșie, pantaloni scurți cu talie înaltă și cizme înalte peste genunchi, potrivit People.

Ținuta a completat perfect show-ul construit în jurul pieselor de pe noul ei album, Confessions II, marcând prima ei prestație live la VMAs după o pauză de 23 de ani. Pe scenă, Madonna a fost însoțită de Sabrina Carpenter, cu care a interpretat „Bring Your Love”, iar ulterior de Charli XCX, pentru lansarea remixului „Danceteria Afterhours”.

Momentul de deschidere a inclus și o serie de apariții ale unor apropiați ai artistei, printre care Debi Mazar, Julia Garner, Sombr, Andrew Watt și Seth Rogen, într-o recreare parțială a scurtmetrajului Confessions II.

Ediția din 2026 a fost găzduită de Snoop Dogg și transmisă în direct de CBS, cu simulcast pe MTV și streaming pe Paramount+ în Statele Unite, urmând să fie disponibilă global în ziua următoare.

Foto: CBS

Madonna rămâne un simbol al muzicii contemporane

Madonna rămâne una dintre cele mai premiate artiste din istoria MTV VMAs. În 2026, intră în competiție cu 11 nominalizări, inclusiv la categoriile „Artistul Anului”, „Videoclipul Anului” și „Cântecul Anului”. Artista are deja 19 trofee competitive și a fost prima femeie care a primit Video Vanguard Award, în 1986.

De-a lungul anilor, Madonna a oferit unele dintre cele mai memorabile momente ale galei: de la interpretarea „Express Yourself” în 1989, la show-ul inspirat de Marie Antoinette pentru „Vogue” în 1990, până la controversatul „Bye Bye Baby” din 1993. Ultima ei apariție live la VMAs fusese în 2003, alături de Britney Spears, Christina Aguilera și Missy Elliott.

Madonna, revenire controversată pe scenă

Regina muzicii pop, care a deschis show-ul cu un mixt al pieselor Bring Your Love și Danceteria Afterhours Remix, a fost acuzată de fani că a oferit un moment „complet lipsit de concentrare”, în ciuda producției spectaculoase.

Deși a plecat acasă cu șapte premii, discursul ei a ridicat semne de întrebare.

Madonna a urcat pe scenă alături de Charli XCX și Troye Sivan pentru a primi premiul acordat filmului Confessions II – The Film. Însă momentul s-a transformat rapid într-o scenă incomodă.

Artista a început printr-o glumă bizară:

„În primul rând, vreau să scot chestia asta din fund. A stat acolo toată noaptea”, a spus ea, întinzând mâna în spate. „Microfonul meu e prea scurt!”, a adăugat, vizibil iritată.

Apoi, trăgându-i pe Charli și Sivan lângă ea, Madonna a recunoscut: „Nu sunt foarte clară cu privire la ce este acest premiu. Presupun că e pentru scurtmetraj?” Charli XCX a fost nevoită să deschidă cardul cu anunțul oficial pentru a-i reaminti contextul.

Madonna a continuat cu un monolog presărat cu glume despre un „laser” care i-ar fi fost montat „în fund” pe durata show-ului, înainte de a încheia cu o declarație despre importanța dansului în viața ei: „Dacă iubești dansul, ridică-te… suntem egali pe ringul de dans”.