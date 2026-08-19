Planul lui Taylor Swift de-a deveni mamă. „Va fi o palmă peste față dată lui Blake Lively!”

Taylor Swift și Selena Gomez ar fi pus la cale un plan care le-ar putea apropia și mai mult în următoarea etapă a vieții lor - maternitatea. Dar cu ce risc?

Potrivit unor surse citate în presa americană, cele două prietene de aproape două decenii își doresc ca primii lor copii să vină pe lume cât mai apropiat ca perioadă, astfel încât să poată trece împreună prin experiența de a deveni mame. E vorba despre Taylor Swift și Selena Gomez.

Mai mult, se pare că Swift și Gomez ar fi făcut un adevărat „pact”: să devină nașe pentru copiii celeilalte. Ele au relație apropiată ca între două surori, iar Selena ar fi una dintre persoanele în care Taylor are cea mai mare încredere.



Presa americană a speculat intens asupra momentului în care Taylor și soțul ei, Travis Kelce, ar putea începe să își întemeieze familia. Totuși, detaliile privind o „dată exactă” pentru o sarcină nu au fost confirmate public de niciunul dintre soți, cum era și de așteptat.



Povestea capătă însă o dimensiune mai controversată din cauza lui Blake Lively. Taylor Swift a fost anterior considerată nașa copiilor lui Lively, iar relatări recente susțin că artista s-ar fi retras din acest rol pe fondul tensiunilor dintre cele două.

Nici Swift, nici Lively nu au confirmat public aceste informații, însă absența lui Lively de la nunta lui Swift cu Travis Kelce a alimentat speculațiile despre o ruptură între fostele prietene.



De aici vine și ideea că apropierea dintre Taylor și Selena ar reprezenta o lovitură pentru Blake. Unele publicații au descris pactul dintre Swift și Gomez drept o „palmă peste față” la adresa lui Lively. Totuși, alte surse insistă că alegerea Selenei nu ar fi fost făcută pentru a o ataca pe Blake, ci pentru că Swift și Gomez au o relație de lungă durată și o încredere reciprocă foarte puternică. Până la urmă, dpuă prietene apropiate de ce nu și-ar crește și copiii împreună?!

în concluzie, zvonurile despre o posibilă maternitate simultană a lui Swift și Gomez au transformat prietenia lor într-unul dintre cele mai discutate subiecte din presa mondenă. Rămâne de văzut dacă le iese „pasența”!

foto - Profimedia