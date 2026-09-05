Andrușca, din nou ispită la Insula Iubirii. „Am avut chiar o relație cu Andrei”

Sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii a adus o apariție cunoscută pentru telespectatorii care au urmărit ediția precedentă. În ediția difuzată pe 4 septembrie 2026, Andrușca, pe numele său Andreea Aurică, a revenit pe insulă, și de această dată în rol de ispită.

Andrușca Foto: Captură video

Revenirea tinerei nu a trecut neobservată de concurenți. Unii dintre băieți o cunoșteau deja din sezonul trecut și au vrut să afle mai multe despre experiența ei, inclusiv despre relația pe care a avut-o cu Andrei, fost concurent în sezonul trecut, după încheierea filmărilor.

Are 27 de ani și lucrează în domeniul beauty

Andrușca le-a făcut băieților o scurtă prezentare și a vorbit despre felul în care se raportează la această nouă experiență.

„Bună seara, băieți! Mă bucur că vă cunosc. Eu sunt Andrușca, am 27 de ani și lucrez în zona beauty”, a spus ea.

Tânăra s-a descris drept o persoană ușor de citit, despre care spune că își lasă emoțiile să se vadă atunci când simte ceva.

Andrușca a precizat că nu a venit pe insulă cu un obiectiv prestabilit și că își dorește să îi cunoască pe concurenți și să le afle poveștile, potrivit a1.ro.

„Nu sunt aici cu un scop anume; pentru mine această experiență se simte în timp, iar eu abia aștept să vă cunosc și să ascult povestea fiecăruia”, a explicat ea.

„Mă gândeam că voi primi hate”

Andrușca a făcut referire și la reacțiile pe care se aștepta să le primească după participarea la sezonul precedent.

Tânăra spune că se temea că publicul o va judeca pentru faptul că a rămas alături de Andrei și pentru că s-a îndrăgostit de acesta.

„La început mă gândeam, chiar înainte să se difuzeze emisiunea, mă gândeam că voi primi hate, că lumea mă va judeca foarte mult pentru că am rămas cu Andrei, pentru că m-am îndrăgostit de el”, a mărturisit Andrușca.

Potrivit acesteia, lucrurile nu au stat însă așa cum se temea.

„Dar n-a fost așa și chiar am rămas plăcut surprinsă”, a mai spus ea.

La finalul prezentării, Andrușca le-a mărturisit băieților că are emoții, înainte ca aceștia să îi mulțumească.

Unii dintre concurenți o știau deja

Revenirea Andrușcăi a fost cu atât mai interesantă pentru concurenți, care au recunoscut că o știau din sezonul trecut.

Acesta a explicat că a avut la rândul său experiența de ispită și că o cunoscuse pe Andrușca în perioada respectivă.

Întrebat dacă o cunoștea dinainte, Marcel a răspuns afirmativ. Apoi, când a fost întrebat cum o vede acum, acesta a spus că este „la fel”, dar că acum a avut ocazia să o vadă „în carne și oase”.

El a recunoscut că revenirea ei l-a surprins, deși se aștepta într-o anumită măsură ca Andrușca să se întoarcă în emisiune.

Ce s-a întâmplat între Andrușca și Andrei

Una dintre principalele curiozități ale băieților a fost legată de relația dintre Andrușca și Andrei.

Tânăra a confirmat că, după experiența de la Insula Iubirii, cei doi au avut o relație.

„După cum bine știți sau nu știți, eu am avut chiar o relație cu Andrei”, a spus Andrușca.

Relația nu a durat însă foarte mult. Potrivit acesteia, după aproximativ trei luni, cei doi au decis să pună capăt poveștii lor.

„Din păcate, după trei luni de zile am decis că ar fi mai bine să renunțăm. A fost o alegere de comun acord”, a explicat ea.

Potrivit Andrușcăi, motivul despărțirii ar fi fost legat de faptul că Andrei nu era pregătit să înceapă o nouă relație.

„Motivul a fost că Andrei nu era destul de pregătit pentru a începe o nouă relație”, a spus tânăra.