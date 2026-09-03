Câți copii mai vrea Adelina Pestrițu? „Zeni își mai dorește un frățior” Cum a crezut vedeta Pro TV că a rămas însărcinată în Maldive?

Adelina Pestrițu s-a întors bronzată toată din vacanța petrecută împreună cu familia în Maldive, dar și cu o burtică cât se poate de suspectă la pachet. Prezentatoarea Pro TV a lamurit zvonurile privind o nouă sarcină și a făcut dezvăluiri, într-un interviu acordat pentru Click!, despre noul sezon de la „Burlacii: Foc în Paradis”, care va începe pe 14 septembrie.

Adelina Pestrițu a luat ochii la petrecerea Viva, desfășurată marți seară. Vedeta Pro TV a acordat un interviu pentru Click!, înaintea debutului show-ului „Burlacii: Foc în Paradis”.

Foto: Click!

Click!: Adelina, ești senzație în seara asta! De unde îți procuri ținutele pentru evenimente și ce dimensiune are dressing-ul tău?

Adelina Pestrițu: Fiecare ținută de la fiecare eveniment la care particip e gândită de o întreagă echipă. Să știi că am un depozit separat unde adun toate ținutele, pentru că nu încăpeau toate ținutele de zi cu zi și de la evenimente într-un singur dressing, ar trebui să stau undeva într-un palat ca să-mi încapă.

Adelina Pestrițu, în Maldive Foto: Instagram

„Nu sunt însărcinată, cel puțin din câte știu eu!”

Click!: Te-ai întors din Maldive foarte bronzată și cu burtică. Au luat fanii foc! Ești însărcinată?

Adelina Pestrițu: Da ne-am bronzat! Îmi place mult să stau la soare. Aveam nevoie de această vacanță, pentru că a început deja școala, și a trebuit să plecăm departe de un program foarte bine organizat, de alarme, de rutina de zi cu zi ca să putem să ne relaxăm și să profităm de acest timp de calitate petrecut în familie. Nu sunt însărcinată, cel puțin din câte știu eu!

Click!: Dar, vă mai doriți copii? Zeni de spune?

Adelina Pestrițu: Sigur că da, ne dorim! Acum, nu știu, ce-o vrea Dumnezeu, dacă se va întâmpla o să ne bucurăm la fel și pentru un băiețel pentru o fetiță.

Am vorbit și cu Zeni despre acest subiect și chiar își dorește să se joace cu un frățior sau cu o surioară, deși are foarte mulți prieteni.

Adelina, soțul Virgil și fiica, Zeni Foto: Instagram

Click!: I-ai făcut o petrecere spectaculoasă de ziua ei…

Adelina Pestrițu: A fost ceva într-adevăr spectaculos, pentru că ea este pasionată de Formula 1 și anul acesta am ales Formula 1 ca tematică pentru petrecerea ei de ziua ei și chiar s-a bucurat.

Click!: Te pregătești de lansarea „Burlacii: Foc în Paradis”, pe 14 septembrie! Cum a fost revenirea ta în televiziune după 10 ani?

Adelina Pestrițu: Da, o să înceapă show-ul în curând. Să știi că m-am bucurat să intru în acest proiect, care va începe pe 14 septembrie, de la ora 23:00 este programat debutul pe Pro TV și pe Voyo. Vă așteptăm într-un număr cat mai mare să fiți alături de noi în această aventură!

A fost frumos, a fost palpitant, un proiect pe care se pare că îl așteptam ca să mă reîntorc în televiziune după 10 ani. Au fost momente în care mă gândeam cum ar fi să mă reîntorc, de-a lungul timpului am mai primit propuneri, însă aceasta a fost diferită m-a convins din prima, nu am stat mult pe gânduri.