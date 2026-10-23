Smiley și Pavel Bartoș, momente savuroase la filmările pentru „Vacanță All Inclusive”. Ce au pățit pe platou

Filmările pentru noua comedie „Vacanța All Inclusive” nu au fost lipsite de momente amuzante. Smiley și Pavel Bartoș au împărtășit cu urmăritorii lor câteva secvențe din culisele producției, surprinzând atmosfera relaxată și plină de umor de pe platou.

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Momente amuzante în spatele scenei

Într-un videoclip publicat în mediul online, cei doi au făcut haz de necaz când filmau o scenă în ploaie, iar Smiley se întreba dacă au suficientă apă pentru a acoperi întreaga secvență. Glumind pe seama vremii capricioase, aceștia au comentat situația cu replici spontane și ironii legate de aspectul lor.

„Stai să vezi că nu ajunge ploaia aici. Acum dacă tot, să mă ud ca lumea”, spunea Smiley.

În altă scenă, Smiley a spus că nu trebuie îi strice coafura, în timp ce Pavel Bartoș a continuat șirul glumelor.

Imaginile au fost apreciate de urmăritori, care au putut vedea o parte din atmosfera degajată și energia cu care actorii și prezentatorii abordează proiectul cinematografic

Echipa filmului „Vacanță All Inclusive”va porni într-o caravană de proiecții speciale

„Vacanță All Inclusive”, comedia polițistă regizată de Radu Bărbulescu, cu Smiley și Pavel Bartoș în rolurile principale, intră în cinematografele din România pe 6 noiembrie, cu o serie de vizionări înainte de avanpremiera din 2 noiembrie.

O vacanță la mare, un transport misterios și o poveste inspirată dintr-un fapt real incredibil. Doi ofițeri antidrog își văd vacanța dată peste cap după ce descoperă un transport misterios eșuat pe plaja Vadu.

Alături de Smiley și Pavel Bartoș, din distribuția filmului „Vacanță All Inclusive” mai fac parte: Raluca Aprodu, Diana Cavallioti, Mihai Călin, Dani Achim, Alex Velea, Theo Zeciu, Bogdan Farcaș, Ioana Grama, Gabriela Popescu, Imogen și actorul sârb Darko Perić, cunoscut din serialul „La Casa de Papel”. Filmul este regizat de Radu Bărbulescu, produs de HOPA Film și distribuit de Vertical Entertainment.

Înainte de lansare, echipa filmului „Vacanță All Inclusive” pornește într-o caravană de proiecții speciale în 24 de cinematografe din 14 orașe, cu prima oprire la Iași, pe 28 octombrie.

Pe lângă Smiley și Pavel Bartoș, în caravană se va alătura și Darko Perić încă de la prima proiecție, cea de la Iași, după care vor urma: Oradea, Timișoara, Drobeta Turnu-Severin, Craiova, București, Constanța, Ploiești, Pitești, Cluj, Sibiu, Brașov și Miercurea Ciuc, orașul natal al lui Pavel Bartoș.