Ce ar fi fost Pavel Bartoș dacă nu devenea actor: „Sunt destul de priceput!” Pasiunea pe care o pune în practică acasă

Pavel Bartoș (51 de ani) îi cucerește pe telespectatori cu umorul și spontaneitatea lui, însă s-ar fi descurcat de minune și într-o meserie departe de scenă.

1/5 Ce ar fi fost Pavel Bartoș dacă nu devenea actor! „Sunt destul de priceput” Foto: click.ro

Prezentatorul „Românii au talent” ne-a dezvăluit că ar fi putut deveni bucătar! Între filmări, spectacole și promovarea filmului „Vacanță all inclusive”, actorul găsește timp pentru familie și pentru plăcerea de a găti.

Dacă actoria nu ar fi făcut parte din viața lui, Pavel Bartoș crede că și-ar fi găsit locul în bucătărie. Nu doar în postura de degustător, ci chiar la cratiță! Artistului îi place să gătească și are un repertoriu culinar cu care se mândrește.

„Cred că aș fi fost un bun bucătar. Un chef, iartă-mă! Da, gătesc. Îmi place să fac mâncare. De la orice tip de grătar până la papricaș de pui, gulaș… Sunt destul de priceput. Fac ciorbe, supe…”, ne-a povestit Pavel Bartoș.

Întrebat dacă îi aduce câte ceva bun și colegului său de prezentare, Smiley, actorul a răspuns: „Da, când pot, îi aduc”.

Până la o eventuală carieră în gastronomie, Pavel are însă agenda plină cu proiectele care l-au consacrat. La „Românii au talent”, concurenții continuă să-l surprindă prin imaginație, curaj și dorința de a-și urma visul, indiferent de vârstă.

„Este un sezon în care sunt surprins în fiecare zi. Sunt niște oameni care au niște idei… De fapt, asta mă surprinde. Zici: «Cum de le-a venit lor ideea și nu mi-a venit mie?». Cu niște lucruri simple, niște obiecte simple, fac performanță. Sunt uimit de astfel de talente și admir curajul. Admir faptul că, fiind copii sau fiind în vârstă — am avut chiar oameni de 89 de ani —, n-au renunțat la visul lor”, ne-a spus prezentatorul de la PRO TV.

Pavel Bartoș: „Trebuie să realizăm că suntem contemporani cu ea”

Prezența Nadiei Comăneci la masa juriului îl face să vorbească și despre recunoștința pe care le-o datorăm marilor sportivi. Pentru Pavel, întâlnirea cu legendara gimnastă este un prilej de a ne aminti cât de mult înseamnă performanța ei.

„În primul rând, trebuie să realizăm că suntem contemporani cu ea. Trebuie să realizăm această dimensiune. La un moment dat, a fost cea mai bună de pe planetă”, a subliniat actorul.

În aceeași discuție, Pavel i-a amintit pe David Popovici, Simona Halep și sportivii din canotaj, cu un mesaj care trece dincolo de rezultatele unei competiții: „Trebuie să-i prețuim și trebuie să ne mândrim. Dar nu numai când câștigă. Să ne mândrim cu ei tot timpul”.

Toamna aceasta îi aduce și întâlniri cu publicul din țară, odată cu promovarea filmului „Vacanță all inclusive”. Turneul despre care ne-a vorbit cuprinde 14 orașe, într-un program în care își găsesc locul și spectacolele de teatru, și televiziunea.

„Pe lângă «Românii au talent», am spectacole la Teatrul Odeon și la Teatrul Stela Popescu. Începem promovarea filmului «Vacanță all inclusive», o să mergem să colindăm toată țara, sunt 14 orașe. După aceea vin live-urile de la «Vocea României», spectacolele de la teatru”, a explicat Pavel.

Cum reușește să ajungă peste tot? Cu organizare și cu oameni care îi mai amintesc, la nevoie, ce urmează în agendă.

„Mi le organizez din timp. Ține foarte mult de organizare, pentru că, dacă crezi că «lasă, cumva se rezolvă», mai mult te încurci. Și încurci. Și atunci când încurci, nu-i bine. Devii un om-problemă”, a spus el.

Dincolo de toate proiectele, familia rămâne parte esențială din viața lui. Pavel Bartoș spune că el și fetele sale se înțeleg, își cunosc programul și caută să se bucure cât mai mult de timpul împreună.

„Și eu le simt lipsa când ele sunt la școală și nu zic nimic, înțelegi? Ne înțelegem, dar recuperăm în vacanțele pe care le avem, în timpul pe care ni-l alocăm după. Suntem o familie care petrece destul de mult timp împreună, ieșim destul de mult”, ne-a mai mărturisit actorul.