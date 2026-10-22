Cum a ajuns Pavel Bartoș să lucreze cu iubitul fiicei sale. Ce spune despre relația lor: „Îți dau acum un secret”

Pavel Bartoș și Ana Bartoș sunt căsătoriți de mai bine de 20 de ani și au construit o frumoasă familie alături de cele trei fiice ale lor, Eva, Rita și Sofia. Cei doi au o căsnicie solidă, iar prezentatorul vorbește cu mândrie despre copiii săi și despre felul în care aceștia își construiesc propriul drum în viață.

Pavel Bartoș. Foto: Facebook

Recent, Pavel Bartoș a vorbit despre relația cu fiicele sale și despre cum s-a simțit după ce primele două au plecat de acasă. De asemenea, acesta a dezvăluit ce relație are cu Victor, iubitul Evei, care îl ajută și cu activitatea din mediul online.

Pavel Bartoș, mândru de fiica sa, Eva

Prezentatorul a povestit că este impresionat de maturitatea Evei și de felul în care aceasta își gestionează viața de când s-a mutat de acasă, alături de iubitul ei, Victor. Pavel Bartoș a dezvăluit și că tânărul se ocupă de activitatea sa online.

„Eu îți dau acum un secret. Eu ți-am făcut cunoștință cu el, cu Victor. Așa. El se ocupă de online-ul meu. Știi cine e el? Este iubitul fetei mele, Eva.

Mă uitam la Eva. Eva, de care sunt atât de mândru. De, bine, sunt mândru de toți, dar Eva, cumva, a devenit mare, a devenit adult, e cumva pe picioarele ei. Și sunt atât de... Băi, mă face atât de mândru! Cum gestionează, de când a plecat, de când s-a mutat singură, bine, s-a mutat cu Victor.

De când are un tip de responsabilitate pe care nu îl avea înainte sau pe care nu l-am observat eu cât era acasă. Acum, ea e responsabilă, are... Nu, este fantastică! Sunt atât de mândru de ce i se întâmplă. Ea e la Drept, acum a terminat Dreptul, e la masterat. Bine, eu încă cred că ea va deveni, poate deveni un foarte, foarte bun producător. Gestionează lucrurile într-un anume fel”, a spus Pavel Bartoș în podcastul moderat de Mihai Morar.

Cum se simte Pavel Bartoș după ce două dintre fete au plecat de acasă

După plecarea celor două fiice de acasă, Pavel Bartoș și soția sa au rămas doar cu mezina familiei. Actorul se bucură însă că Eva și Rita și-au construit propriile vieți, sunt independente și se descurcă pe cont propriu. Deși despărțirea de fiicele sale nu a fost ușoară, prezentatorul consideră că acesta este cursul firesc al lucrurilor.

„Acum am rămas cu una singură. Da, pentru că mi-a plecat și cealaltă mare, adică mijlocie. Pe de altă parte, bucurați-vă că se întâmplă așa, că lucrurile sunt normale. Normal că ți-e foarte greu, că acum eu trec peste plecarea celei mijlocii. Eva a terminat facultatea, la master acum.”

Ce relație are Pavel Bartoș cu iubitul fiicei sale

Pavel Bartoș a vorbit și despre relația pe care o are cu Victor, iubitul Evei, care îl ajută cu activitatea din mediul online. Prezentatorul de la „Vocea României” a mărturisit că tânărul a devenit un om de bază pentru el, iar Mihai Morar l-a întrebat, amuzat, dacă nu cumva Victor petrece mai mult timp alături de el decât de iubita sa.

„Adevărul e că, pentru mine, e un om de bază în ceea ce fac zi de zi, e un om de bază. Nu mă așteptam să fie așa, că relația asta n-a devenit de când l-am cunoscut.

«Bă, dar e normal să stea cu tine mai mult decât stă cu fiica ta?», l-a întrebat Morar, amuzat, pe Pavel.

Asta a fost, la un moment dat, întrebarea. Da, probabil că se duce cu mai mult dor acasă, habar n-am, mă”, a răspuns Pavel, râzând.