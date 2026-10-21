Smiley, dezvăluiri despre casa de la munte și rolul Ginei Pistol: „Eu sunt ceva rău”. Ce spune despre fiica lor și filmul cu Pavel Bartoș

Între filmările pentru „Românii au talent”, proiectele muzicale și apropiata lansare a filmului „Vacanță all inclusive”, în care apare alături de Pavel Bartoș, Smiley (43 de ani) ne-a povestit despre bucuriile și provocările acestei perioade.

1/8 Smiley, sincer despre viața cu Gina Pistol Foto: click.ro

Cu sinceritate și umor, artistul vorbește despre prietenia cu Pavel, fiica lui și viața cu Gina Pistol, care conduce proiectul casei lor de la munte.

Click!: Cum este acest nou sezon „Românii au talent”?

Smiley: Suntem filmați tot timpul, încontinuu. Cred că oamenii vor vedea pe bune ce se întâmplă și în culise, și înainte de emisiune, și după emisiune. Practic, având atâtea sezoane la activ, ne-am propus să aducem oamenii și mai aproape de talentul real. Între timp, în 17 sezoane, au apărut toate rețelele de socializare, toată lumea poate să-și monteze un filmuleț din mai multe încercări, toată lumea poate să trucheze faptul că are talent. Aici ai o singură încercare. Dacă îți iese, bine. Dacă nu, nu.

Click!: Sunteți de zece sezonul acesta, cu Nadia Comăneci în juriu!

Smiley: Noi nu suntem de zece. Ea sigur e! Suntem foarte onorați și entuziasmați că o avem pe Nadia în mijlocul nostru, dar cred că mai entuziasmați și onorați sunt toți copiii care fac gimnastică și care vin aici, pe scenă, și au parte de un masterclass în direct din partea Nadiei.

„Se lasă și cu accidente”

Click!: Cu Pavel cum ești? Am auzit că a fost un incident. Ce ați făcut aici?

Smiley: Noi ne mai batem, ne mai certăm, ne mai… de-astea, știi? (râde). Suntem, ca de obicei, la un pas de Spitalul de Urgență, cum zice Pavel. Noi încercăm, pentru că suntem foarte curioși, tot felul de lucruri pe care le vedem pe scenă. Și, evident, multe dintre ele, fiind prima oară când le încercăm, se lasă și cu accidente.

Click!: Pe lângă faptul că vă distrați la filmări, tu și Pavel vă și certați pe bune?

Smiley: Nu, nu ne-am certat niciodată pe bune. Ne distrăm foarte tare, râdem foarte tare, într-adevăr. E obositor, ce-i drept, că noi stăm foarte mult în picioare. De-aia facem interviul ăsta pe scaun! În rest, stăm în picioare.

Click!: Urmează lansarea filmului „Vacanță all inclusive”, în care apari alături de Pavel Bartoș. Cum a fost această experiență?

Smiley: Pentru mine este o mare bucurie acest film, pentru că sunt foarte, foarte mândru de ceea ce am făcut împreună. A ieșit extraordinar. L-am văzut acum două săptămâni terminat, cu tot, cu muzică, cu efecte speciale și așa mai departe. Și pot să spun că este un film foarte mișto, foarte bine făcut. Suntem foarte bucuroși de ceea ce am făcut.

Click!: Dacă ai ceva de obiectat, îi spui lui Pavel față în față? Ești sincer cu el?

Smiley: Tot timpul. Da, mai câteodată mai am niște minciuni de-astea albe, care se spun prietenilor.

Click!: Dacă nu ai fi făcut muzică, ce alt talent crezi că ai fi putut aduce pe scena „Românii au talent”? Știu că ai și dansat și dansezi foarte bine.

Smiley: Acum, gândindu-mă, nu știu dacă aș fi pregătit să vin pe scena asta. Trebuie să te pregătești serios. Dacă îmi descopăr un alt talent, trebuie să mă pun să mă pregătesc vreo câțiva ani ca să pot să vin aici, pe scenă, și să fac un număr care să fie luat în seamă. Ce vreau să spun este că sunt foarte mulți oameni talentați, dar, ca să vii pe scenă la „Românii au talent”, trebuie să te pregătești, să-ți faci un număr care să fie entertaining, să-ți faci coregrafie, să fie totul legat frumos. Nu e de ajuns doar să fii talentat, trebuie să și muncești foarte mult ca să-ți iasă ce trebuie.

Click!: Ce mai pregătești pentru anul viitor?

Smiley: Am descoperit o casetă cu niște demo-uri dinainte de 2000 și am pus pe Instagram povestea. Am făcut o piesă dintr-o idee de atunci, din anii ’90, și o să-i dau drumul săptămâna viitoare.

Click!: Deci, surprize, surprize, nu?

Smiley: Da, plus că mai am un album de care trebuie să mă apuc. Adică trebuie să mă apuc să-l termin! Am foarte multă muzică în sertar, foarte multă muzică, și trebuie, după ce termin cu „Românii au talent”, cu filmul, cu „Vocea”, probabil că anul viitor să reușesc să lansez un album nou.

Click!: Cu Gina te-am văzut pe scenă. Dar cu fetița ta?

Smiley: Deocamdată nu și-a exprimat dorința de a fi pe scenă. Deocamdată își face numerele acasă și, când se va hotărî, dacă se va hotărî vreodată…

„Am încredere că face alegerile care trebuie, că ține cu casa”

Click!: Reușești să mai mergi și tu la grădiniță, să o duci?

Smiley: Eu o duc, da, dimineața. Facem cu rândul. Bine, acum, când am filmări la „Românii au talent”, e mai complicat. Cade pe Gina.

Click!: Știu că vă faceți o căsuță la munte. Apar divergențe cu Gina în privința alegerilor?

Smiley: Avem opinii diferite, dar ea e șefă de proiect. I-am zis că am încredere în ea.

Click!: Îi dai mână liberă?

Smiley: Nu are mână liberă în tot, pentru că trebuie să ne sfătuim în chestiile tehnice. Dar am încredere că face alegerile care trebuie, că ține cu casa.

Click!: Cine este cel mai cheltuitor dintre voi doi?

Smiley: Eu! De-aia am lăsat-o pe mâna ei. Eu sunt ceva rău!

Click!: Mai sunt câteva luni până se termină anul. Ai reușit să faci tot ce ți-ai propus anul acesta?

Smiley: Aștept să facem lansarea filmului. Sper ca și oamenilor să le placă ceea ce am făcut noi și să vină în număr cât mai mare la cinema. Dacă ne iese și povestea asta… e bine!