Gina Pistol, dezvăluiri despre debutul în televiziune și întâlnirea cu Andrei Gheorghe: „Eu îl simpatizam foarte mult”

Gina Pistol rememorează începuturile carierei sale în televiziune și întâlnirea cu regretatul Andrei Gheorghe, unul dintre oamenii pe care îi admira. Într-un interviu pentru Viva!, vedeta vorbește despre primele apariții pe micul ecran, persoanele care au încurajat-o să aibă mai multă încredere în ea și lecțiile pe care le-a învățat de-a lungul anilor. Deși a ajuns una dintre cele mai cunoscute prezențe din televiziunea românească, Gina Pistol spune că succesul nu i-a schimbat felul de a fi și că știe să aprecieze lucrurile simple.



Gina Pistol, dezvăluiri despre debutul în televiziune și întâlnirea cu Andrei Gheorghe Foto: arhiva

Gina Pistol, despre primii pași în televiziune și întâlnirea cu Andrei Gheorghe

Parcursul Ginei Pistol în televiziune a început în urmă cu mai bine de două decenii, când a avut prima apariție într-o emisiune prezentată de Mircea Badea. Au urmat numeroase proiecte, experiențe în postura de prezentatoare și participări la show-uri care au contribuit la consolidarea carierei sale.

Invitată să vorbească despre debutul în televiziune și oamenii alături de care a lucrat, vedeta și-a amintit de perioada în care a colaborat cu Andrei Gheorghe. Deși jurnalistul era cunoscut pentru stilul său direct și replicile tăioase, Gina Pistol spune că îl aprecia și că între ei a existat respect reciproc.

„În urmă cu 26 de ani am fost invitată pentru prima dată la o emisiune: «Noaptea târziu», cu Mircea Badea. Și, pe urmă, cred că eram plăcută de oamenii de acasă și au început să apară din ce în ce mai multe proiecte. Am fost în multe emisiuni, am prezentat, am fost concurentă la multe show-uri și, practic, am tot evoluat.”

Despre întâlnirea cu regretatul Andrei Gheorghe, Gina Pistol a făcut o mărturisire sinceră, explicând că personalitatea puternică a acestuia nu a împiedicat-o să îl admire.

„Referitor la Andrei Gheorghe, eu îl simpatizam foarte mult. Știu că era un om foarte acid și putea să fie intimidant, dar, în același timp, a avut o simpatie și un respect foarte mare față de mine.”

Cine a ajutat-o pe Gina Pistol să aibă încredere în propriile calități

Dincolo de experiențele profesionale, Gina Pistol a vorbit și despre oamenii care i-au fost alături la început de drum. Vedeta a dezvăluit că prietena sa Lumi, pe care o consideră ca pe o soră, a avut un rol important în felul în care a început să se privească pe sine.

Cele două sunt prietene de 27 de ani, iar sprijinul primit din partea acesteia a ajutat-o pe Gina să înțeleagă că bunul-simț, respectul și empatia sunt calități care merită apreciate.

„Da. Prietena mea, care este ca și sora mea, Lumi. Suntem prietene de 27 de ani și, pentru mine, ea a fost ca o soră mai mare. Întotdeauna mi-a deschis ochii în ceea ce privește calitățile mele și m-a făcut să le văd și eu.”

Vedeta a explicat că felul în care fusese crescută o făcea să considere aceste trăsături drept lucruri firești, fără să realizeze că ele reprezintă puncte forte.

„Veneam după comunism și, în felul în care am fost crescută, nu prea îmi vedeam calitățile. Lucruri care astăzi sunt apreciate — bunul-simț, respectul față de ceilalți, empatia — pentru mine erau pur și simplu felul meu de a fi. Nu le consideram calități, nu mă gândeam la ele în felul ăsta.”

Gina Pistol a subliniat că încurajările primite au ajutat-o să își schimbe perspectiva și să își acorde mai multă încredere.

„Și cred că Lumi a fost una dintre persoanele care m-au ajutat să înțeleg că toate lucrurile astea sunt, de fapt, niște calități și că ar trebui să am mai multă încredere în mine.”

Gina Pistol, despre o carieră fără pauze și dorința de a renunța

De-a lungul anilor, Gina Pistol a trecut prin numeroase proiecte de televiziune, iar programul solicitant nu a făcut-o să își dorească să abandoneze domeniul. Vedeta spune că a avut mereu ceva de făcut și că varietatea experiențelor profesionale a ținut-o departe de monotonie.

„Nu. Nu m-am plâns niciodată. Întotdeauna aveam ceva de făcut — ba prezentam o emisiune, ba eram concurentă, ba apărea un alt proiect. Nu am avut, practic, de ce să mă plictisesc sau să ajung în punctul în care să-mi doresc să renunț.”

Pentru Gina Pistol, televiziunea a însemnat și oportunitatea de a descoperi locuri noi, de a întâlni oameni diferiți și de a acumula experiențe care au contribuit la evoluția sa.

„Și, până la urmă, făceam exact ce-mi plăcea: să merg prin lume, să cunosc tot felul de oameni, să descopăr lucruri. Era fix ceea ce îmi plăcea mie și ceea ce îmi doream să fac, așa că nu am avut niciodată sentimentul că vreau să mă opresc.”

De la visul unei mașini Tico la succesul de astăzi: ce nu s-a schimbat la Gina Pistol

Privind în urmă, Gina Pistol își amintește cu umor de dorințele pe care le avea în tinerețe. Prima mașină la care visa era un Tico, însă planurile s-au schimbat repede, după ce s-a gândit că ar fi avut nevoie de mai mult spațiu pentru prietenele sale.

„Prima mașină pe care mi-am dorit-o a fost un Tico, într-adevăr. După care m-am reconfigurat. Am zis că e prea mic. Dacă mai iau două prietene cu mine, ce fac? Așa că am vrut Dacie. Nu aveam bani nici măcar de o roată de Dacie.”

Astăzi, vedeta se bucură de lucrurile pe care a reușit să le construiască, însă spune că succesul nu i-a schimbat valorile și felul de a privi viața.

„Și uite că, ușor-ușor, am ajuns să conduc mașini la care visam când eram copil. Dar, în ceea ce mă privește, nu s-a schimbat absolut nimic. Sunt același om care se bucură de lucruri simple, apreciez tot ce am reușit să clădesc în viața asta și tot ce-mi oferă viața bun. Știu să mă bucur de orice.”

Gina Pistol consideră că este important ca oamenii să nu uite ce își doreau înainte de a ajunge să își îndeplinească obiectivele. În opinia sa, există riscul ca, odată cu atingerea unor țeluri, satisfacția să fie înlocuită de dorința permanentă pentru mai mult.

„Cred că e foarte important ca, atunci când ne depășim puțin situația, să nu uităm niciodată cine suntem. Pentru că tindem să cădem în capcana asta: am visat toată viața să am casa mea, mașina aia, să-mi fac vacanțele pe care mi le doresc. După care ajungi să le ai și nu te mai mulțumește nimic.”

Pentru a-și păstra perspectiva asupra lucrurilor, vedeta se raportează uneori la versiunea sa de acum 20 de ani și la visurile pe care le avea atunci.

„Și atunci îmi spun: dacă Gina de acum 20 de ani s-ar întâlni cu mine, oare cum ar gândi? «Băi, ce tare e fata asta! Uite câte lucruri a realizat!». Și îmi dau așa o palmă și mă trezesc la realitate.”

Dincolo de notorietate și de proiectele de televiziune, vedeta spune că își păstrează bucuria pentru lucrurile simple și nu uită drumul parcurs până la succes.