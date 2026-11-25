Mihai Onilă (55 de ani) și soția lui, Laura, și-au schimbat direcția profesională. După cursurile de specializare din Belgia și perioada în care a avut propriul cabinet, fostul membru al trupei Axa a renunțat la activitatea de terapeut.

1/9 Mihai Onilă a renunțat la cabinetul de terapie și s-a angajat la o firmă Cum se simte fostul membru al trupei Axxa după operație Foto: click.ro

Acum lucrează la Teleperformance, pe un proiect în limba neerlandeză, iar împreună cu Laura are o firmă de evenimente.

Pentru Click!, Mihai a povestit de ce a luat această decizie, cum se simte după operație și ce tradiție păstrează cei doi în noaptea de Revelion.

De ce a renunțat Mihai Onilă la cabinetul de terapie

Mihai Onilă spune că a privit întotdeauna activitatea de terapeut ca pe „un har”. Își explică retragerea prin rezervele pe care le are față de ceea ce se întâmplă în acest domeniu. Laura, soția artistului, a ales, la rândul ei, să renunțe la activitatea de terapeut.

„Am renunțat pentru că nu îmi doresc nicio secundă să fiu tras la răspundere sau să fiu târât în nu știu ce jocuri periculoase și negative care se joacă în prezent pe scena așa-zisă a celor care ajută oamenii să se «vindece». Îndrumat de Sinele meu Superior, am ales un alt drum, și eu, și Laura”, ne-a declarat Mihai Onilă pentru Click!

„Până să îmi recapăt energia în totalitate, va mai dura ceva timp”

La două săptămâni după cel mai recent set de analize, Mihai spune că rezultatele au fost bune și că, de la operație, mai precis intervenția chirurgicală pentru pancreatită acută, nu a mai trecut printr-o altă cumpănă de sănătate. Încă simte, însă, că are nevoie de timp ca să-și recapete energia.

„Acum două săptămâni mi-am făcut un set de analize complet și toate analizele arată foarte bine, dar până să îmi recapăt energia în totalitate, va mai dura ceva timp, probabil câteva luni, până la maximum un an”, ne-a spus artistul.

Cum are grijă Laura de el și ce mănâncă într-o zi obișnuită

Când vorbește despre sprijinul pe care îl primește acasă, Mihai Onilă amintește de mesele pe care i le pregătește Laura și de felul în care îl întâmpină când se întoarce de la serviciu. Spune că, la rândul lui, caută să petreacă cât mai mult timp cu ea.

„Laura este viața din interiorul casei noastre. Ea îmi gătește, ține casa curată și mă primește cu dragoste și iubire și înțelegere în orice moment aș reveni acasă, chit că e de la muncă sau de oriunde altundeva”, ne-a mai mărturisit Mihai pentru Click!

Artistul spune că, într-o zi obișnuită, are două mese. Dimineața mănâncă un terci chinezesc cald, cu mei, ciuperca zăpezii, ignamă chinezească, curmale roșii, goji, semințe de in decorticate, dovleac, boabe de soia și puțină miere. La prânz, meniul include legume și, după caz, pui la rotisor sau la grătar, pește ori fructe de mare. Din când în când, cei doi mănâncă în oraș, iar acasă Laura Onilă mai pregătește deserturi fără făină, îndulcite cu sirop de agave sau cu puțină miere. Pe parcursul zilei, beau apă plată caldă cu puțină lămâie sau ceai cald.

Mihai ne-a povestit și că Laura a ales să țină un post de șapte zile doar cu apă, căruia ea îi dă o semnificație spirituală. El spune că o susține „fiindu-i alături, zi de zi”. În aceeași perioadă, artistul și-a lăsat barbă pentru prima oară în viață.

Cum intră Mihai și Laura Onilă în noul an

Mihai Onilă spune că are mai multe proiecte în plan și că așteaptă momentul potrivit să se ocupe de ele. Acum, el și Laura vor să încheie anul cu recunoștință pentru cei șapte ani în care, spune artistul, au mers pe același drum. Încă își fac planurile pentru Revelion, dar știu deja cum vor petrece miezul nopții.

„Revelionul îl vom petrece împreună, dar suntem în toiul planificării. An de an păstrăm tradiția de a intra în noul an stând unul în brațele celuilalt și spunându-ne «Te iubesc!»”, a încheiat Mihai Onilă exclusiv pentru Click!.