Lavinia Pîrva, îndrăgita artistă care este căsătorită cu Ștefan Bănică Jr., a avut parte de o zi specială pe 24 noiembrie 2026, când a împlinit vârsta de 42 de ani.

Lavinia Pîrva este căsătorită cu Ștefan Bănică Jr. Foto: Arhiva Click!

Cu această ocazie, vedeta a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre experiențele acumulate de-a lungul timpului, lecțiile învățate, oamenii dragi din viața sa și familia minunată pe care și-a construit-o. Iată cum a întâmpinat artista această nouă etapă.

Lavinia Pîrva a împlinit 42 de ani. Ce mesaj emoționant a transmis artista

Lavinia Pîrva a cunoscut succesul în industria muzicală românească, iar pe plan personal se bucură de o familie frumoasă alături de soțul său, Ștefan Bănică Jr., și de fiul lor, Alexandru. Artista este activă pe rețelele de socializare și obișnuiește să împărtășească momente importante din viața sa cu cei care o urmăresc.

De ziua ei, vedeta a ales să transmită un mesaj sincer, în care a făcut o retrospectivă a ultimilor ani. Lavinia a mărturisit că a adunat numeroase experiențe, a învățat lecții importante, a cunoscut oameni frumoși și a reușit să își îndeplinească visuri la care, în trecut, nici nu îndrăznea să spere.

Totodată, artista a recunoscut că a făcut și greșeli, că a avut îndoieli și că încă mai are multe lucruri de învățat. Cu toate acestea, spune că a ajuns să fie mai blândă cu ea însăși, să își aprecieze reușitele și să privească viitorul cu încredere și curiozitate.

„42 de ani astăzi! Am adunat experiențe, lecții, oameni frumoși, am iubit, iubesc și mă simt iubită, am construit o familie minunată și am împlinit visuri pe care, cândva, nici nu îndrăzneam să le visez. Am făcut și greșeli, am avut îndoieli, m-am răzgândit de multe ori și încă mai am multe de învățat! Învăț să fiu mai blândă cu mine, să-mi recunosc reușitele, să mă bucur mai mult de ce am și să am curajul să fac tot ce încă îmi doresc. Sunt recunoscătoare pentru omul care am devenit și curioasă să descopăr ce mai urmează. La 42 de ani, viața e frumoasă! Nu perfectă, dar nici eu nu sunt. Și încep să cred că ne potrivim foarte bine!”

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. au o familie discretă

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. s-au căsătorit în anul 2017, în Bulgaria, în cadrul unui eveniment restrâns, departe de atenția publicului. Ulterior, cei doi au devenit părinții unui băiețel, Alexandru, care le-a completat familia.

Deși ambii sunt persoane publice și au cariere cunoscute în lumea artistică, aceștia au ales să păstreze discreția în ceea ce privește anumite aspecte ale vieții de familie. Ștefan Bănică Jr. a vorbit în trecut despre importanța intimității și despre motivele pentru care preferă să nu împărtășească toate detaliile vieții personale.

„Intimitatea mea vine tocmai din sânul familiei. Dacă și lucrul ăsta devine public, eu de unde mă mai încarc? Ăsta e și motivul pentru care pentru unii par secretos, pentru alții cu nasul pe sus că nu vorbesc. Nu mă mai deranjează. M-a deranjat la început pentru că simțeam că e un lucru neadevărat. Și poate că modul meu de a încerca să mă apăr părea distant. Dacă aș da timpul înapoi, la fel aș face, n-aș schimba nimic din lucrul ăsta”, a declarat Ștefan Bănică în podcastul „Magic Life”, găzduit de Liana Stanciu.