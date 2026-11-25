Mihai Trăistariu a făcut dezvăluiri emoționante despre o experiență neobișnuită pe care a trăit-o în urmă cu mai mulți ani. Artistul a vorbit despre reîncarnare și despre felul în care a ajuns să creadă că una dintre pisicile sale, Pufi, ar putea fi într-un fel legată de regretata sa mamă.

Mihai Trăistariu a vorbit despre o experiență care ar putea avea legătură cu reîncarnarea. Foto: Arhiva Click!

Deși mărturisește că nu a crezut niciodată în fenomene paranormale, anumite coincidențe l-au marcat profund. Iată ce a povestit cântărețul!

Mihai Trăistariu a crezut că mama lui s-a reîncarnat într-una dintre pisicile sale

Părinții lui Mihai Trăistariu nu mai sunt în viață, iar mama artistului s-a stins din viață în anul 2006, la doar o zi după ce acesta s-a întors triumfător de la Eurovision, competiție desfășurată în Grecia. La aproximativ șase ani după această pierdere, în viața cântărețului a apărut Pufi, o pisică al cărei comportament i-a amintit în repetate rânduri de cel al mamei sale.

Artistul spune că, spre deosebire de celelalte pisici pe care le-a avut, Pufi era extrem de afectuoasă, avea o privire asemănătoare cu cea a mamei sale și îi oferea o atenție aparte. Mai mult, animalul îl aștepta la ușă de fiecare dată când se întorcea de la concerte și dormea întotdeauna lipit de el.

Deși nu a crezut niciodată în reîncarnare, blesteme sau fantome, Mihai Trăistariu mărturisește că asemănările dintre Pufi și mama sa i-au dat de gândit și l-au făcut să trăiască o experiență pe care nici acum nu și-o poate explica.

„Sincer să fiu, eu nici măcar nu cred în reîncarnare, în blesteme, în fantome. Însă coincidențele au fost prea mari. Maică-mea a murit în 2006, exact la o zi după ce am venit triumfător de la Eurovision, din Grecia. Și pisica mea, Pufi, a apărut acum 12 ani în viața mea. Comportamentul ei semăna leit cu al maică-mii, chiar dacă era o pisică. Avea aceeași moștenire, aceeași drăgălășenie, aceeași privire. Tot timpul simțeam fiori în preajma ei. Mă iubea enorm de mult și, când veneam de la concerte, era prima la ușă, deși eu am avut opt pisici. Dormea numai cu mine, lipită de mine. Nu știu, privirea ei, felul ei tandru de a mă privi mi-au dat mereu senzația că era ceva în neregulă cu ea”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Spynews.ro.

Pufi s-a stins din viață la 12 ani. Coincidența care l-a tulburat pe artist

Din păcate, povestea lui Pufi s-a încheiat în vara acestui an, când pisica s-a stins din viață la vârsta de 12 ani. Mihai Trăistariu a dezvăluit că animalul a suferit de cancer la ficat, aceeași afecțiune care i-a provocat și moartea mamei sale.

Această asemănare l-a făcut pe artist să se gândească și mai mult la legătura specială pe care a simțit-o între cele două. Cântărețul spune că a vorbit inclusiv cu prietenii săi despre bănuielile pe care le avea și că, de-a lungul anilor, a simțit că Pufi îi oferea aceeași protecție și iubire pe care le asocia cu mama sa.

„Și am avut tot timpul dubii și le povesteam prietenilor și le spuneam: «Măi, asta-i mama mea. Deci Pufi a mea e maică-mea». Din păcate, și Pufi s-a stins în vara asta, la 12 ani. A avut tot un cancer, tot la ficat, adică coincidența a fost prea mare. Iarăși am zis: «Uite ce, maică-mea a murit tot de cancer la ficat, Pufi a avut tot un cancer la ficat». Și parcă a fost prea mare coincidența, dar în acești 12 ani cât a stat în viața mea, am avut mereu senzația că mi-a stat de veghe și că m-a, nu știu, m-a cocoloșit cu iubirea și cu atenția ei”, a mai spus artistul.

Mihai Trăistariu, mărturisiri dureroase despre copilăria marcată de violență

Dincolo de experiența emoționantă legată de pisica sa, Mihai Trăistariu a vorbit de-a lungul timpului și despre momentele extrem de dificile din copilărie. Artistul și frații săi au crescut într-un mediu familial tensionat, marcat de certurile și violențele dintre părinți.

Cântărețul a povestit că, deși la început părinții săi s-au înțeles, relația lor s-a deteriorat treptat, iar tatăl său devenise violent cu mama lui, pe care o agresa aproape zilnic. Artistul a rememorat episoade traumatizante la care el și frații săi au fost martori.

„Părinţii mei s-au înţeles puţin la început, apoi nu s-au mai înţeles deloc. Au urmat bătăi crunte, teroare pentru noi, copiii. Tata o bătea pe mama aproape zilnic. Bătăi crunte, o închidea prin camere, o târa, lega de calorifer. I-a scos un ochi din greşeală. […] Stătea internată câte o săptămână. Nici acum nu ştiu de ce o bătea. […] Cred că era gelos. Aşa cred eu acum. […] Pe noi, copiii, nu ne-a bătut niciodată”, a povestit Mihai Trăistariu la Spynews TV.