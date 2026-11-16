Mihai Trăistariu, dezvăluiri cutremurătoare despre copilăria sa. „Tata o bătea pe mama aproape zilnic”

Mihai Trăistariu a făcut dezvăluiri cutremurătoare cu privire la copilăria sa. Artistul a recunoscut că a fost una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, marcată de scandaluri și bătăi din partea tatălui său.

Mihai Trăistariu. Foto: Instagram

Cântărețul și-a deschis sufletul și a declarat că a avut parte în timpul copilăriei sale de violență domestică. Acesta a fost chiar și martor la loviturile pe care le primea mama lui de la tată.

Mihai Trăistariu, despre copilăria sa marcată de bătăi

Artistul a vorbit deschis despre perioada copilăriei sale, atunci când a asistat la accesele de furie ale tatălui lui. Cu toate acestea, Mihai Trăistariu susține că el și frații săi nu au fost bătuți niciodată, dar trăiau cu o teamă constantă. Mai mult decât atât, acesta a declarat că tatăl lui o bătea aproape zilnic pe maa lui.

„Părinţii mei s-au înţeles puţin la început, apoi nu s-au mai înţeles deloc. Au urmat bătăi crunte, teroare pentru noi, copiii. Tata o bătea pe mama aproape zilnic. Bătăi crunte, o închidea prin camere, o târa, lega de calorifer. I-a scos un ochi din greşeală. […] Stătea internată câte o săptămână. Nici acum nu ştiu de ce o bătea. […] Cred că era gelos. Aşa cred eu acum. […] Pe noi, copiii, nu ne-a bătut niciodată”, a povestit Mihai Trăistariu la Spynews TV.

Mai mult decât atât, artistul a declarat că mama sa făcea tot posibilul să-și protejeze copiii, ba chiar pleca cu ei pe ascuns în vacanțe, dar coșmarul reîncepea odată ajunși acasă. De asemenea, tatăl lui a fost întotdeauna violent.

„Vacanţele erau separat, de când mă ştiu. Vara, mama fugea cu noi la mare, când tata dormea. Fără să ştie, că nu-i dădea voie. Bagajele le lăsam pe la vecini. Stăteam câte 4 într-un pat. Când ne întorceam o bătea, şi toate se reluau. […] A lovit-o până în ultima clipă”, a mai spus artistul pentru sursa citată.

Ce relație a avut artistul cu tatăl său

În același timp, Mihai Trăistariu a vorbit și despre relația cu tatăl său. El a mărturisit că, de frică, îi era frică să comunice cu acesta, însă era mult mai apropiat de mama lui. Femeia care i-a dat viață a fost mereu grijulie și a încercat să le ofere copiilor ce e mai bun.

„De frică, cât eram copil, nu am vorbit niciodată cu tata. […] Am iubit-o doar pe mama. […] Am asistat la aceste bătăi crunte, dar cu toate acestea, copilăria a fost frumoasă”, a mai spus Mihai Trăistariu, la Spynews TV.