Pe ce tarife astronomice cântă artiștii de Revelion? Mihai Trăistariu: „Anul acesta, am vrut o schimbare” Smiley și Velea, cei mai scumpi

Artiștii din showbiz și-au antamat deja cântările pentru noaptea dintre ani. Tarifele nu sunt deloc mici, ba chiar au crescut față de anii trecuți. Mai nou, artiștii noștri preferă concertele în străinătate, care sunt mai bine remunerate.

Pe ce tarife astronomice cântă artiștii de Revelion Foto: Click!

Mihai Trăistariu a anunțat că va face o schimbare importantă de decor, anul acesta, de Revelion. Artistul a dat Valea Prahovei pe Republica Moldova, mai precis Chișinău, unde a primit un preț mult bun.

Foto: Facebook

Mihai Trăistariu: „La Chișinău sunt mai bine plătit”

„Anul acesta am ales altceva! Am făcut o schimbare de decor. Nu mai cânt pe Valea Prahovei. Eu aveam în fiecare an, de 11 ani, concerte în lanț pe Valea Prahovei: la Predeal, Sinaia, Bușteni, toată zona aia, Azuga, și le roteam. Aveam și în Brașov.

Dar anul acesta, am primit mai multe oferte din țară și din străinătate și am zis că totuși m-am săturat să cânt în aceleași locuri. Am zis: <<hai, mă să mai schimbăm ceva>> și am ales să merg să cânt la Chișinău. Mi-a convenit și prețul pe care mi l-au oferit.

Prețul meu dintotdeauna de Revelion e de 1.500 de euro, acesta e tariful meu, dar o să cânt mai multe programe și probabil o să mai leg cu 2-3 restaurante, că o să se adune ceva bănuți. Am ales Republica Moldova, pentru ca să mai schimb ceva că mă plictisisem să cânt de atâția ani în același loc”, a spus Mihai Trăistariu, în exclusivitate pentru Click!

Foto: Facebook

Smiley și Alex Velea, cele mai mari onorarii

La capitolul onorarii, unii dintre cei mai scumpi artiști din show-biz la acest moment sunt Smiley și Alex Velea. Dacă îi vrei la pachet, atunci trebuie să scoți din buzunare o sumă astronomică: 38.000 de euro. Pentru concertele din afară, aceștia cer hotel de minim patru stele și bilete de avion la VIP.

Pentru un show de 45 de minute, Alex Velea percepe însă singur 6500 de euro în club și 7000 de euro la o petrecere privată. Pentru Diaspora, prețul sare la 8000 de euro.

Foto: Facebook

Maneliștii Jean de la Craiova și Bogdan de la Ploiești, tarife piperate

Bogdan de la Ploiești este și el destul de piperat. Acesta cere un onorariu între 11 000 și 13 000 de euro pentru concertele din club. Pentru cele în aer liber, însă, tariful e de 12 000 de euro.

Manelistul Jean de la Craiova cere între 5500-8500 de euro la concertele în club, la fel și la cele în aer liber.

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Amna și Ruby, puțin mai accesibile

Sexsoasele soliste Amna și Ruby au și ele tarife pe măsură. Amna cere, cu tot cu band și dansatoare, pentru un set de 45 de minute 5000 de euro. Pentru două seturi a câte 45 de minute, solista cere 7500 de euro.

Bruneta focoasă Ruby cântă pe 4000 de euro la club. La concertele în aer liber, prețul se mai mărește puțin: 4500 de euro.