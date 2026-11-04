 Pe ce tarife astronomice cântă artiștii de Revelion? Mihai Trăistariu: „Anul acesta, am vrut o schimbare” Smiley și Velea, cei mai scumpi
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Pe ce tarife astronomice cântă artiștii de Revelion? Mihai Trăistariu: „Anul acesta, am vrut o schimbare” Smiley și Velea, cei mai scumpi

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Artiștii din showbiz și-au antamat deja cântările pentru noaptea dintre ani. Tarifele nu sunt deloc mici, ba chiar au crescut față de anii trecuți. Mai nou, artiștii noștri preferă concertele în străinătate, care sunt mai bine remunerate. 

Pe ce tarife astronomice cântă artiștii de Revelion
Pe ce tarife astronomice cântă artiștii de Revelion Foto: Click!

Mihai Trăistariu a anunțat că va face o schimbare importantă de decor, anul acesta, de Revelion. Artistul a dat Valea Prahovei pe Republica Moldova, mai precis Chișinău, unde a primit un preț mult bun. 

image
Foto: Facebook

Mihai Trăistariu: „La Chișinău sunt mai bine plătit”

„Anul acesta am ales altceva! Am făcut o schimbare de decor. Nu mai cânt pe Valea Prahovei. Eu aveam în fiecare an, de 11 ani, concerte în lanț pe Valea Prahovei: la Predeal, Sinaia, Bușteni, toată zona aia, Azuga, și le roteam. Aveam și în Brașov. 

Dar anul acesta, am primit mai multe oferte din țară și din străinătate și am zis că totuși m-am săturat să cânt în aceleași locuri. Am zis: <<hai, mă să mai schimbăm ceva>> și am ales să merg să cânt la Chișinău. Mi-a convenit și prețul  pe care mi l-au oferit. 

Prețul meu dintotdeauna de Revelion  e de 1.500 de euro, acesta e tariful meu, dar o să cânt mai multe programe și probabil o să mai leg cu 2-3 restaurante, că o să se adune ceva bănuți. Am ales Republica Moldova, pentru ca să mai schimb ceva că mă plictisisem să cânt de atâția ani în același loc”, a spus Mihai Trăistariu, în exclusivitate pentru Click!

image
Foto: Facebook

Smiley și Alex Velea, cele mai mari onorarii 

La capitolul onorarii, unii dintre cei mai scumpi artiști din show-biz la acest moment sunt Smiley și Alex Velea. Dacă îi vrei la pachet, atunci trebuie să scoți din buzunare o sumă astronomică: 38.000 de euro. Pentru  concertele din afară, aceștia cer hotel de minim patru stele și bilete de avion la VIP. 

Pentru un show de 45 de minute, Alex Velea percepe însă singur 6500 de euro în club și 7000 de euro la o petrecere privată. Pentru Diaspora, prețul sare la 8000 de euro. 

image
Foto: Facebook

Maneliștii Jean de la Craiova și Bogdan de la Ploiești, tarife piperate 

Bogdan de la Ploiești este și el destul de piperat. Acesta cere un onorariu între 11 000 și 13 000 de euro pentru concertele din club. Pentru cele în aer liber, însă, tariful e de 12 000 de euro. 

Manelistul Jean de la Craiova cere între 5500-8500 de euro la concertele în club, la fel și la cele în aer liber. 

image
Foto: Instagram

Amna și Ruby, puțin mai accesibile 

Sexsoasele soliste Amna și Ruby au și ele tarife pe măsură. Amna cere, cu tot cu band și dansatoare, pentru un set de 45 de minute 5000 de euro. Pentru două seturi a câte 45 de minute, solista cere 7500 de euro. 

Bruneta focoasă Ruby cântă pe 4000 de euro la club. La concertele în aer liber, prețul se mai mărește puțin: 4500 de euro. 

Ghid de cumpărături

sanda ladosi si bogdan
Sanda Ladoși nu a fost invitată la majoratul fiului ei. Ce s-a întâmplat la petrecere: „A venit poliția” PrimeTime
Adina Buzatu, Sorina Docuz (1) jpg
„Ne-am nenorocit!” Adina Buzatu intervine în scandalul blănii purtate de Sorina Docuz. Reacția creatoarei de modă Vedete românești
image
#Alegeri intermediare SUA 2026
LIVE TEXT Alegeri intermediare în SUA. Democrații preiau controlul Senatului. Estimările arată o victorie zdrobitoare a „albaștrilor” și în Camera Reprezentanților adevarul.ro
image
Nicolae Ceaușescu: „Așa cum Drobeta nu este romană, nici Napoca nu este romană”. Cum au fost rebotezate orașe și sate cu nume antice adevarul.ro

Parteneri

image
Cu ce echipe de fotbal țin Simona Halep, Sorana Cîrstea și celelalte nume importante din tenisul românesc www.fanatik.ro
image
ANIMAŢIE. Staţiunea de pe litoral unde furtuna a săpat şanţuri de 70 cm în nisip. De ce se repetă fenomenul observatornews.ro
image
O femeie care refuză să vândă casa unui dezvoltator imobiliar s-a trezit cu o toaletă mobilă în fața ușii: „Suport mirosuri de 2 luni” www.antena3.ro
image
Blestemul „midterms”. Nu doar Trump, ci mai toți presedinții americani în exercițiu au pierdut alegerile. Ce înfrângeri au suferit Bush, Obama sau Clinton când erau la Casa Albă și când au mai pierdut republicanii ambele camere www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Gigi Becali nu mai ştie cifrul de la seiful lui. Singurul om care îl cunoaşte: „Şi mail-ul, parolele, numai el” as.ro
image
TABEL, Te-ai născut în 1965, '66 sau '67? Când poți ieși la pensie fără penalizări, în funcție de luna nașterii playtech.ro
image
Mihai Stoica, despre scandalul Andrei Șucu: „Pancu n-are filtru! Să ținem cont de ce face ca antrenor, nu de ce declară!”  www.fanatik.ro
image
Mira de la Insula iubirii avea relație cu o femeie, în timp ce era cu Ian: 'Am locuit toți trei' | Imagini explozive și dezvăluiri zguduitoare www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 64 de ani, Alexandru Rafila și-a făcut iubită cu peste 20 de ani mai tânără! Blondă, elegantă, zâmbitoare, îmbrăcată în alb din cap până-n picioare, tânăra a atras atenția la botezul copilului lui Alfred Simonis / FOTO www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa și-a luat trei amanți în paralel, doar unul nu-i făcea față! A transformat nopțile de la Palat în adevărate orgii okmagazine.ro
image
„Jumătate din greutatea lui era bărbația”. Starul nu le lăsa nesatisfăcute pe iubitele lui okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Istoria sumbră a neutralizării morților periculoși, în Evul Mediu historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Războiul Romei împotriva piraților din Mediterana: campania spectaculoasă a lui Pompei cel Mare historia.ro
John Ritter, Amy Yasbeck foto Profimedia jpg
Văduva lui John Ritter continuă să vorbească cu răposatul actor chiar și după 23 de ani de la moartea acestuia Vedete internaționale
Brigitte Bardot foto Profimedia jpg
19 scrisori de dragoste ale lui Brigitte Bardot, scoase la licitație. Cui îi erau adresate Vedete internaționale
mira si ian
#Insula iubirii
Fosta iubită a Mirei de la Insula Iubirii, dezvăluiri bombă despre relația lor! Ce spune despre Ian și concurentă Vedete românești
Adrian Văncică jpg
Ce spune Adrian Văncică despre viitorul serialului „Las Fierbinți” și prețurile biletelor la cinema: „Suntem într-o altă realitate” Vedete românești
Miranda Kerr
Miranda Kerr explică de ce a refuzat revenirea pe podiumul Victoria’s Secret: „Am simțit un nod în stomac” Vedete internaționale
tzanca uraganu jpeg
După aproape 30 de ani, Tzancă Uraganu a făcut o mărturisire neașteptată. De cine a fost îndrăgostit: „Atunci îmi era rușine!” Vedete românești
image png
Cher îi dă replica lui Michael Douglas, după comentariile acestuia despre Oscarul câștigat de artistă în 1988 Vedete internaționale
Damian Drăghici, despre cea mai mare realizare a anului
#Exclusiv Click!
Cea mai mare realizare a anului 2026 pentru Damian Drăghici! Surprizele pe care le pregătește artistul Vedete românești
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net