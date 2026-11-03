Mihai Trăistariu, șocat de prețurile din bazarul din Istanbul, de unde Marcel Ciolacu a cumpărat blana cu bucluc: „S-au scumpit toate”

Solistul Mihai Trăistariu a revenit din Turcia, unde a petrecut o scurtă, dar relaxantă vacanță. Exclusiv pentru Click!, acesta ne-a dezvăluit câți bani a cheltuit pe transport și pe cazare, dar și cât costă hainele în deja celebrul bazar din Istanbul, de unde a fost cumpărată și controversata blană purtată recent de iubita fostului premier Marcel Ciolacu.

1/3 Mihai Trăistariu a vizitat bazarul din Istanbul, de unde Marcel Ciolacu i-a cumpărat iubitei blana cu care s-a afișat la o petrecere din Timișoara Foto: click.ro

Cum a făcut economie, în vacanța din Turcia: „Am pus benzină din Bulgaria și din Turcia”

Mihai Trăistariu ne-a dezvăluit cât l-a costat vacanța din Istanbul. Iată cum a reușit să facă economii și să nu cheltuiască mai mult de 500 de euro, cu tot cu suveniruri, transport cu mașina personală, cazare și mâncare:

„Vacanța în Turcia m-a costat foarte puțin, am luat cazarea cu 98 de euro, pentru trei nopți, la un hotel de patru stele din Istanbul. Pe benzină am cheltuit dus-întors 800 de lei, dar am alimentat din Bulgaria și din Turcia, în România sunt cu mult mai scumpi carburanții.

În plus, pentru că în Istanbul e foarte scump taxiul, am mers cu mijloacele de transport în comun, un bilet este cam 4 lei în banii noștri, deci rezonabil. Am fost în gașcă, a fost tare frumos, o să mai revin, mi-a plăcut mult și mâncarea, nu e deloc scumpă și e gustoasă”, spune solistul, exclusiv pentru Click!

Speriat de prețurile din celebrul bazar din Istanbul: „Totul e foarte scump”

Mihai Trăistariu și-a exprimat părerea și despre bazarul din Istanbul, aflat acum în centrul atenției, după ce Marcel Ciolacu a precizat că de acolo a cumpărat haina de blană a iubitei:

„Culmea, bazarul din Istanbul, ăsta cu scandalul de acum, e foarte scump. Deși cuvântul bazar pare să înseamne ieftin, acolo s-a făcut deja brand, e scump, n-am cumpărat mai nimic. Mai bine cumperi haine și parfumuri din oraș, la jumătate de preț cam aceleași produse”, a mai precizat artistul, exclusiv pentru Click!

Cât costă, de fapt, blana spectaculoasă a iubitei lui Marcel Ciolacu, cumpărată din bazarul din Istanbul?

Cât costă, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz, logodnica fostului premier, Marcel Ciolacu? Cum în mediul online s-a speculat intens că haina ar fi de blană de chinchilla și că ar costa între 15.000 și 17.000 de euro, Marcel Ciolacu a demontat zvonurile scandaloase, dezvăluind prețul plătit în realitate, dar și locul de unde a achiziționat-o, marele bazar din Istanbul:

„Se pare că blana mea de 500 de euro a ajuns la 15.000 de euro, în unele relatări. Așa că fac o precizare: prețul real este de 500 de euro. Am cumpărat-o din Istanbul, din Marele Bazar. Mi-aș dori ca informațiile despre mine să fie verificate, înainte de a fi prezentate drept certitudini. Între 500 de euro și 15.000 de euro este o diferență de 14.500 de euro, iar o presupunere nu ține loc de documentare”, a menționat, pentru libertatea.ro, fostul premier PSD, care a făcut publice și fotografii cu magazinul din bazar.

Daniel Mărgărit, designer: „Haina e din iepure rex”

Controversata haină de blană, care a declanșat un val de critici la adresa lui Marcel Ciolacu, a fost analizată și de designerul Daniel Mărgărit, singurul expert în blănuri naturale din România, acreditat de International Fur Federation și Deutsche Pelz Institut. Iată opinia acestuia, exclusiv pentru Click!:

„Marcel Ciolacu are dreptate, haina de blană purtată de partenera lui nu este din chinchilla. Este iepure rex, cum escrocii numesc Rex Chinchilla pentru iepurele care imită chinchilla. Da, poate costa, cum spune el, 500 de euro, la bazarul din Istanbul. 100% nu este chinchilla”, a menționat vestitul designer de blănuri Daniel Mărgărit.