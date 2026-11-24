Loredana Groza și Adrian Minune au apărut, din nou, într-o ipostază controversată. Nu este prima oară când cei doi se pozează, ori fac astfel de gesturi. De data aceasta, artista a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii în care manelistul îi ține mâna pe posteriorul bombat.

Loredana Groza și Adrian Minune. Foto: Instagram

Loredana Groza și Adrian Minune, ipostază controversată

Fotografiile publicate de Loredana Groza au încins internetul și nu au trecut neobservate. Aceasta s-a afișat într-o rochie roșie transparentă cu flori, în brațele lui Adrian Minune. Cei doi sunt extrem de apropiați, ba chiar mâna manelistului este poziționată indecent.

Artista l-a ținut strâns în brațe pe manelist și l-a sărutat pe frunte. De asemenea, două dintre poze îl arată pe Adrian Minune cu mâna pe fundul Loredanei Groza, care a adoptat și o poziție provocatoare, ce îi pune în evidență formele de invidiat.

1/3 Loredana Groza, ipostază controversată alături de Adrian Minune. Foto: Instagram

Cei doi s-au sărutat în fața publicului

Nu este prima oară când cei doi sunt surprinși în ipostaze controversate. În urmă cu un an, în timpul unui eveniment la care amândoi au cântat, pe scenă, Adrian Minune s-a apropiat de buzele Loredanei Groza și a sărutat-o în fața publicului.

Momentul a fost aspru criticat de internauți în mediul online. Unii au adus-o în discuție chiar pe soția manelistului: „Dar Loredana nu se gândea că poate e nevastă-sa acolo?!”/ „Penibilă situație din punctul meu de vedere. Ea nu are respect pentru soția lui și el la fel”.

„Nu e cu răutate, doar mie nu mi se pare normal”/ „Îl dă Kati afară din casă”/ „Nevasta lui oare ce zice?”, sunt câteva din comentariile celor care au văzut imaginile pe rețelele de socializare.

De asemenea, cu ani în urmă, ei s-au postat într-o ipostază asemănătoare cu cea de astăzi. Fotografia în care Adrian Minune îi ținea mâna pe picior Loredanei Groza a devenit rapid virală, spre deliciul publicului.