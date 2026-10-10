 Pe câți bani cântă cei mai scumpi soliști din România, în 2026? „Nu toți au și voce de Eurovision!”
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Pe câți bani cântă cei mai scumpi soliști din România, în 2026? „Nu toți au și voce de Eurovision!”

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Impresarul vedetelor Radu Baron ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Click!, tarifele artiștilor de top, cei mai solicitați în concerte fiind, de departe, Smiley, Andra, Delia, Loredana Groza, Ștefan Bănică Jr și Horia Brenciu.

Ștefan Bănică Jr, Loredana Groza, Smiley și Andra sunt cei mai ceruți artiști la evenimente
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Ștefan Bănică Jr, Loredana Groza, Smiley și Andra sunt cei mai ceruți artiști la evenimente Foto: foto: Facebook

Radu Baron, impresar: „Și prețurile biletelor la spectacole au mai crescut”

Impresarul vedetelor Radu Baron ne-a dezvăluit onorariile celor mai scumpi artiști din țară, care reușesc să umple sălile de spectacole. De precizat că aceste sume uriașe nu le intră soliștilor în totalitate în buzunar, fiind împărțite cu cei din echipa lor numeroasă:

„Andra, Smiley, Loredana Groza, Ștefan Bănică Jr și Delia sunt printre cei mai bine plătiți artiști din țară, onorariile lor fiind în jur de 20.000 de euro, la concertele foarte mari. Și prețurile biletelor au mai crescut, de exemplu, la concertele de Crăciun ale lui Ștefan Bănică Jr s-au majorat cu vreo 20 de lei.

Nu este mult, având în vedere că totul s-a scumpit și cu 40%. De ce au succes acești artiști? Pentru că au show-uri bine puse la punct, muncite, cu jocuri de lumini, cu dans, cu tot felul de ținute scumpe, cu invitați în spectacolele lor. Este o rețetă de succes”, a precizat Radu Baron, exclusiv pentru Click!

„Nu toți au și voci de Eurovision”

Radu Baron a dorit să mai sublinieze și faptul că nu toți artiștii din topul celor mai bine plătiți artiști sunt voci foarte bune, de Eurovision:

„Fiecare dintre ei știe cât și cum poate cânta, unii sunt, da, foarte buni, cântă, nu glumă, dar nu toți sunt și de Eurovision. Mulți muzicieni susțin că Smiley nu ar fi o voce puternică, dar are un succes imens, are publicul lui, sălile sunt pline.

Are carismă, are piese melodioase, versuri ușor de reținut, atmosfera la spectacolele lui este foarte plăcută, cântă într-o anume tonalitate, mai joasă, potrivită stilului său. Este un artist de succes, trebuie să recunoaștem, e în toate topurile muzicale cu melodiile lui”.  

Ce onorariu au artiștii de muzică populară și de petrecere?

Am aflat de la impresarul vedetelor, Radu Baron, și care sunt onorariile artiștilor de muzică populară și de petrecere. Iată care sunt cei mai ceruți soliști la evenimente, dar și pe câți bani încing atmosfera la nunți:

„Artiștii de muzică populară Elena Merișoreanu și Gheorghe Turda cer între 1.000 și 1.500 de euro, pentru un recital de 45 minute sau de o oră, dacă nu au și formație. Dar, de pildă, din câte știu, Vlăduța Lupău ia în jur de 10.000 de euro, cu echipa, cu instrumentiștii.

Acest onorariu, de peste 10.000 de euro, îl au și Viorica și Ioniță de la Clejani și Taraful Rutenilor, cu Carmen Chindriș. Depinde însă și unde cânți, cât de departe de casă. Organizatorii trebuie să le asigure tuturor și transport, cazare și masă”, mai spune Radu Baron, exclusiv pentru Click!

Cât costă biletele la concertele lor, în 2026? 

Loredana Groza le-a pregătit numeroase surprize muzicale spectatorilor, la concertul ei, „Libertate”, de la Sala Palatului, din data de 7 noiembrie 2026, de la ora 19.00. Prețuri bilete: categoria III: 136,80 lei, categoria II: 179,22 lei, categoria I: 242,85 lei, Premium: 285,27 lei, VIP-338,30 lei, Ultra VIP: 423,14 lei. Pe scenă vor urca și alți artiști de top din zona pop, hip-hop sau chiar muzică lăutărească/balcanică.

Iar la concertele de Crăciun ale lui Ștefan Bănică Jr, pe care le va susține pe 5 și pe 6 decembrie 2026, biletele au fost scoase la vânzare astfel: categoria VIP - 390 lei, cel mai ieftin fiind la 149 lei. Ca medie, prețurile la recitalurile artistului s-au scumpit, în 2026, cu 20 de lei. 

Andra a reușit să vândă aproape toate biletele pentru cele 4 spectacole 

Andra vă așteaptă la Concertul extraordinar de Crăciun „Vestire”, care va avea loc la Sala Palatului, din București, în perioada 11-13 decembrie 2026, de la ora 19.30. Invitați și colaboratori: Orchestra Simfonică București, Grupul Vocal Acapella, sub bagheta dirijorului Andrei Tudor. Prețuri bilete? Categoria III-139 de lei, categoria II-179 lei, categoria I-249 lei, VIP-299 lei, Premium- 349 lei, Gold- 399 lei, Platinum- 449 lei.

Biletele la primele două spectacole s-au epuizat. Numai pentru recitalul din 13 decembrie mai puteți găsi. Dar Andra va concerta și la BTarena, din Cluj, pe 19 și 20 decembrie 2026. Prețul biletelor este între 119 și 399 lei. Mai sunt bilete doar pentru spectacolul din 20 decembrie.

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