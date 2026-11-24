Catrinel Sandu a schimbat prefixul cu o petrecere acasă, în America, alături de peste 40 de prieteni apropiați.

1/7 Catrinel Sandu a dansat până a făcut bășici la picioare la petrecerea de 50 de ani! Foto: click.ro

Unii au venit cu avionul din alte orașe, iar soțul ei, Steve, a pregătit decorul cu baloane roșii și negre. Celebra coregrafă a povestit, în exclusivitate pentru Click!, cum a petrecut la 50 de ani și cum a sărbătorit, tot în noiembrie, șapte ani de căsnicie.

„M-am trezit cu bășici la picioare și acum încă mă mai recuperez”

„Am avut un super party, așa, ca de 50 de ani. A fost o petrecere frumoasă, cu prietenii foarte apropiați. Ne-am strâns vreo 40 și ceva. Am dansat, ne-am rupt toată seara, m-am trezit cu bășici la picioare și acum încă mă mai recuperez”, ne-a povestit Catrinel Sandu.

A primit flori și multe cadouri, dar cel mai mult s-a bucurat că i-a avut pe cei dragi aproape. „M-am simțit minunat, m-am simțit mai bine decât la 20 de ani. Așa că cred că 50 o să fie așa, cu de toate, dar cu multă energie, că așa l-am întâmpinat. Sunt într-o stare foarte bună”, ne-a mai declarat vedeta exclusiv pentru Click!

Șapte ani de căsnicie cu Steve

Pe 11 noiembrie, Catrinel și soțul său, medicul stomatolog Steve Schroeter, au împlinit șapte ani de la nuntă. Au marcat momentul la o cină în doi, iar în februarie vor sărbători zece ani de când sunt împreună.

„Au fost cei mai frumoși zece ani din viața mea și nu exagerez cu absolut nimic când spun lucrul ăsta. Zece ani de liniște, de împlinire, de a crește frumos, de a învăța ce înseamnă să fii iubit și să iubești cu adevărat”, ne-a mai spus coregrafa.

Catrinel spune că ea și Steve încă își fac mici surprize, chiar și într-o zi obișnuită. „Ne surprindem așa frumos în fiecare zi cu câte un gest, poate pentru alții mic, pentru noi foarte mare. Nu știu, o floare, ceva dulce, un mesaj frumos, orice”.

Cei doi vor pleca în curând într-o croazieră cu fetele și cu mama lui Catrinel. La vară, au în plan încă o croazieră, de șapte zile, cu opriri în Grecia și Turcia, de data aceasta doar ei și fetele.