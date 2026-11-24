Libertatea poate veni cu un preț pe măsură, mai ales atunci când în joc sunt averi de milioane de dolari, afaceri și investiții construite de-a lungul a aproape două decenii.

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Jessica Alba, una dintre cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood, trebuie să-i achite fostului soț, Cash Warren, încă 577.481 de dolari, după ce cei doi au încheiat oficial divorțul.

Decizia a fost luată de un tribunal din Los Angeles, iar fostul soț al actriței poate alege să primească banii într-o singură tranșă sau să îi transfere într-un cont individual de pensie.

Această plată suplimentară vine după ce Jessica Alba acceptase deja să-i achite lui Cash Warren 3 milioane de dolari după împărțirea bunurilor din timpul căsniciei. Astfel, doar din aceste două plăți, actrița ajunge să-i dea fostului partener peste 3,57 milioane de dolari.

Jessica Alba și Cash Warren s-au cunoscut în 2004, pe platourile de filmare ale peliculei „Fantastic Four”. Ea era una dintre vedetele producției, în timp ce Warren lucra în echipa de filmare. Cei doi s-au căsătorit în 2008 și au format, timp de aproape două decenii, unul dintre cele mai frumoase cupluri de la Hollywood.

Despărțirea a fost anunțată în ianuarie 2025, iar divorțul a fost finalizat în martie 2026. Deși nu au semnat un contract prenupțial, separarea a fost negociată astfel încât niciunul să nu fie obligat să plătească pensie alimentară pentru fostul partener. Totuși, Cash iese cu mult… cash din relația cu mama copiilor lui!...

Dincolo de milioanele împărțite, cei doi au decis să păstreze custodia comună a celor trei copii ai lor: Honor Marie (18 ani), Haven Garner (15 ani) și Hayes Alba Warren (8 ani).

Actrița și-a refăcut între timp viața sentimentală alături de actorul Danny Ramirez, mai tânăr cu 11 ani decât ea. În momentul de față, cei doi amorezi pozează împreună peste tot, iar noua plată a actriței față de fostul ei partener e percepută de unii ca… prețul libertății ei.