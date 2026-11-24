Billy Ray Cyrus și-a emoționat fanii după ce a publicat un mesaj special dedicat fiicei sale, Miley Cyrus, cu ocazia zilei sale de naștere dar și a nunții.

Ce i-a transmis Billy Ray lui Miley Foto: Facebook/getty images

Artistul a vorbit despre unul dintre cele mai importante momente din viața cântăreței și despre bucuria de a-și vedea familia reunită.

Urarea transmisă de Billy Ray Cyrus pentru fiica lui

În mesajul postat pe rețelele sociale, interpretul a dezvăluit că fiica sa s-a căsătorit cu partenerul său, Maxx Morando, și a mărturisit că a fost o experiență de neuitat să își aibă toți cei dragi împreună.

„Fetița mea s-a căsătorit cu iubirea vieții ei! Nu pot descrie cât de frumos a fost să am întreaga familie în aceeași încăpere, unită prin iubire”, a scris Billy Ray Cyrus.

Artistul a avut numai cuvinte de laudă pentru fiica sa, mărturisind cât de mândru este de realizările acesteia. În aceeași postare, celebrul cântăreț i-a transmis un mesaj călduros și lui Maxx Morando, pe care l-a primit cu bucurie în familie.

„Cuvintele nu pot exprima cât de mândru mă faci în fiecare zi. Sunt cel mai mândru tată din lume! Maxx Morando, sunt onorat să te primesc în familia noastră. Voi doi sunteți făcuți unul pentru celălalt”, a mai scris artistul.

Mesajul a fost completat cu urări adresate lui Miley Cyrus, cu ocazia zilei sale de naștere, Billy Ray Cyrus spunând că abia așteaptă să continue să sărbătorească alături de cei doi în anii care vor urma.

Miley nu a vorbit cu tatăl ei o perioadă

În 2022, artista a rupt legătura cu Billy Ray după ce acesta a divorțat pentru a treia oară de Tish, mama lui Miley.

Tish Cyrus a argumentat spunând că între ea și Billy există „diferențe ireconciliabile‟, adăugând că ea și Billy Ray nu au locuit împreună în ultimii doi ani. Potrivit „The Sun‟ relația dintre Billy și Miley s-a răcit de când artista a aflat de divorț. Acum, cei doi nu se mai urmăresc pe rețelele de socializare.

„Miley nu a fost de acord cu anumite lucruri pe care le-a făcut tatăl ei. S-a escaladat, iar ei nu sunt deloc în relații bune, (…) niciunul dintre ei nu își dorește să își ceară scuze. Restul familiei speră că se vor împăca, dar Billy și Miley sunt supărați unul pe celălalt‟, a spus o sursă.

În anul 2011, Billy Ray a dat vina pe serialul Disney, „Hannah Montana‟, pentru relația dificilă pe care o are cu familia lui.

„Îți spun că nenorocitul de serial mi-a distrus familia. Nu există nicio îndoială. Atât credințele mele, cât și ale lui Miley au fost zdruncinate. Mă duceam zilnic la muncă știind că familia mea s-a destrămat, dar totuși a trebuit să stau în fața acelor camere. Aș șterge totul într-o secundă dacă aș putea‟, spunea Billy Ray pentru „GQ‟.

Artista s-a căsătorit în secret

Miley Cyrus și-a unit destinul cu bateristul Maxx Morando, după o relație de aproximativ cinci ani. Cei doi au ales să organizeze nunta în Palm Springs, California, într-un cadru restrâns, alături de familie și de persoanele apropiate.

Potrivit unor surse citate de revista People, ceremonia a avut loc sâmbătă. La eveniment au fost prezente mama artistei, Tish Cyrus, și sora acesteia, Noah Cyrus. Imaginile surprinse la ceremonie arată că Miley și Maxx au spus „Da” lângă o piscină, sub un arc decorat cu flori albe.

Petrecerea a fost precedată de o cină de repetiție, organizată vineri în compania celor dragi. Lily-Rose Purcell, sora vitregă a cântăreței, a publicat pe Instagram Stories câteva fotografii de la întâlnire. Printre acestea s-a numărat și imaginea meniului, care avea inscripționate inițialele „M+M”, reprezentând numele mirilor.

Logodna celor doi a fost confirmată de o sursă pentru revista People pe 2 decembrie 2025. Informația a apărut la scurt timp după ce artista a fost fotografiată purtând un inel cu diamant la premiera mondială a filmului „Avatar: Fire and Ash”, desfășurată în Los Angeles.

Deși nu au făcut publică data exactă a logodnei, Maxx a povestit în iulie, într-un interviu pentru Wonderland Magazine, că a ales să o ceară în căsătorie în timpul unei călătorii la Kyoto, în Japonia. Cei doi își doreau de multă vreme să ajungă acolo, însă niciunul nu vizitase anterior orașul.

Miley și Maxx au fost surprinși împreună în Japonia la sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie 2025. Ulterior, fanii au remarcat inelul de logodnă pe mâna cântăreței, în fotografii apărute la mijlocul lunii noiembrie și în imaginile publicate de aceasta cu ocazia aniversării sale de 33 de ani.

Povestea lor de dragoste a început în decembrie 2021, când au fost fotografiați împreună în culisele emisiunii speciale de sărbători „Miley’s New Year’s Eve Party”, difuzată de NBC și filmată la Miami. Cu puțin timp înainte, cei doi fuseseră văzuți și la prezentarea de modă „Love Parade” organizată de Gucci, în Los Angeles.