Cristina Șișcanu le-a dat o veste importantă urmăritorilor săi din mediul online. Vedeta a anunțat că pregătește lansarea unui nou talk-show, pe care publicul îl va putea urmări în curând.

Cristina Șișcanu lansează un talk show Foto: Facebook

Cristina Șișcanu, un nou pas în cariera sa

Anunțul a fost făcut prin intermediul unei postări în care apare într-o serie de imagini realizate în cadrul unei ședințe foto dedicate noului format. Îmbrăcată în mai multe ținute elegante și fotografiată într-un decor modern, Cristina Șișcanu a lăsat să se înțeleagă că pregătirile sunt aproape de final.

„Așa se numește noul meu talk show online pe care îl veți putea urmări curând. Foarte curând!”, a transmis vedeta în dreptul imaginilor publicate pe contul său de socializare.

Deși nu a oferit, deocamdată, informații legate de invitați, format sau data exactă a lansării, postarea a atras rapid atenția urmăritorilor, care au felicitat-o și și-au exprimat nerăbdarea de a descoperi noul proiect.

În ultimii ani, Cristina Șișcanu și-a consolidat prezența în mediul online, unde împărtășește frecvent momente din viața personală și profesională.

Cristina Șișcanu, despre secretul relației cu Mădălin Ionescu

Cristina Șișcanu a transmis un mesaj plin de sinceritate despre căsnicia și colaborarea profesională strânsă pe care o are cu soțul ei, Mădălin Ionescu.

Cristina Șișcanu a rememorat clipa în care drumurile lor s-au intersectat pentru prima oară, în urmă cu aproape două decenii, pe platoul unei emisiuni tv unde lucrau amândoi, fără să bănuiască viața pe care urmau să o clădească.

În cei 16 ani de relație neîntreruptă, traseele lor profesionale au fost rareori separate: au împărțit aceleași trusturi de televiziune, s-au intersectat pe holurile redacțiilor, au realizat formate comune și au demarat inițiative de familie.

„Nu știam atunci că, dincolo de profesie, aveam să construim împreună o viață. De 16 ani formăm un cuplu și, privind în urmă, îmi dau seama că au fost foarte puține momentele în care drumurile noastre profesionale au mers separat”.

În cei 16 ani de relație neîntreruptă, traseele lor profesionale au fost rareori separate: au împărțit aceleași trusturi de televiziune, s-au intersectat pe holurile redacțiilor, au realizat formate comune și au demarat inițiative de familie. Astăzi, cei doi continuă să muncească cot la cot, împărțind același birou și aceleași obiective profesionale, într-un ritm zilnic care începe dimineața și se încheie seara.

Deși recunoaște că o conviețuire atât de intensă vine la pachet cu contradicții, tensiuni ocazionale și dezbateri aprinse, omul de televiziune subliniază că legătura lor a rezistat tocmai prin capacitatea de a găsi mereu o cale comună.

„Ne contrazicem, dezbatem, râdem, ne enervăm uneori unul pe celălalt, dar găsim mereu drumul înapoi unul spre celălalt. Și știți ce mi se pare extraordinar? Că după 16 ani în care am petrecut împreună mai mult timp decât petrec multe cupluri într-o viață, încă nu ne-am plictisit unul de celălalt!”.