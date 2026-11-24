Codruț Kegheş, alias Dezbrăcatu’, şi-a găsit o nouă colegă de prezentare pe la evenimentele mondene din toată țara: este vorba de fosta voleibalistă Lily Apostol. Cei doi au fost, week-end-ul trecut, „sarea și piperul” la lansarea unui nou bold de lux, la Galați. Am aflat ce mai pun la cale cei doi amici care sunt mai nou de nedespărțit!

Când nu se află la pupitrul Cronicii Cârcotaşilor, celebrul Dezbracatu’ este mai nou entertainer pe la evenimentele mondene din toată țara.

Si cum Codruț Kegheş are lipici la femeile frumoase, acesta şi-a găsit şi o colegă de prezentare pe măsură. Este vorba de nimeni alta decât fosta voleibalistă Lily Apostol, cu care face o echipă de nota 10.

Deși fosta sportivă de performanță este cu câteva capete mai înaltă ca el, Dezbrăcatu’ nu se lasă intimidat de înălțimea amicei sale bune, cei doi fiind „sarea si piperul” pe la petrecerile şi lansările mondene.

Foto: Click!

Echipa Lily Apostol si Dezbrăcatu’ a făcut furori la Galați

Așa s-a întâmplat şi week-end-ul trecut la Galați, unde cei doi au fost invitați la lansarea unui bolid de lux de 120 000 de euro. Click! l-a surprins pe prezentatorul de la Cronicuță încercând noul model, semn că vrea să-şi schimbe cât de curând mașina.

„Eu cu Lily avem chimie, de cele mai multe ori pe scenă ne înțelegem din priviri. Cum îi place ei să spună: noi suntem sarea si piperul. Ori, cele mai bune mâncăruri sunt cu sare și piper, nu?! Adică eu sunt piperul și ea sarea! Ne-am cunoscut la un eveniment în București în urmă cu trei ani, când eu i-am luat interviu și de acolo ne-am creat o relație, am început să ne și vizităm. E o prietenie înainte de tot!”, a declarat Dezbrăcatu’, pentru Click!

Lily Apostol și Dezbrăcatu’, la Galați Foto: Click!

La rândul ei, Lily Apostol se declară și ea foarte satisfăcută de echipa pe care o face cu Dezbrăcatu’ la diverse evenimente.

„Suntem prieteni buni și am mai prezentat împreună, chiar suntem <<sarea și piperul>>evenimentului. Acum el a venit la Galați că vrea să-și schimbe mașina”, a spus Lily Apostol, pentru Click!

Fosta sportivă a luat ochii la eveniment într-un costum alb semnat Bianca Rusu, aceeași designeriță care se ocupă mai nou de ținutele de scenă ale Andrei și Vlăduței Lupău.

Prezentatorul Prima TV vrea să-și schimbe mașina: „Merg 10 luni pe an cu motocicleta”

„Maşina mea e în prezent în service şi într-adevăr se cere schimbată. E veche, ce să mai! Eu merg 10 luni pe an cu motocicleta, pentru că nu avem cum cu mașina la ce aglomerație e prin București. Sunt un conducător auto atent, responsabil, nu folosesc telefonul la volan. Am de 34 de ani permis”, a mai spus Dezbrăcatu, pentru Click!

A lansat prăjitura Jaguar la Brăila

După evenimentul de la Galați, Dezbracatu’ a mers la o cofetărie din Brăila unde s-a delectat cu prăjitura Jaguar, new-entry pe piață.

„Prăjitura Jaguar conține fruct de mango și magiun turcesc, făcut la Brăila. Este o prăjitură afrodisiacă, să vedem câte pot să mănânc. Mai iau și acasă”, a spus acesta.