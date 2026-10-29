Lily Apostol se bate cu Roxana Ciuhulescu pentru titlul de vedeta cu cele mai lungi picioare din România! Ce dimensiuni are fosta voleibalistă

O fostă sportivă de performanță a României, brăileanca Lily Apostol amenință să-i fure titlul de femeia cu cele mai lungi picioare Roxanei Ciuhulescu. Lily Apostol a uimit aseară la Gala Leaders& Influencers Awards fiind cea mai înaltă vedetă premiată a serii. Am aflat ce dimensiuni are fosta voleibalistă de Champions League!

Fosta voleibalistă de performanță Lily Apostol a primit premiul Active Lifestyle & Digital Presence Award, în cadrul prestigioasei Gale Leaders & Influencers Awards 2026 by Flavia Covaciu, desfășurată miercuri seară la Scenario One Tower.

Aceasta a uimit însă prin statura ei impozantă, fiind de departe cea mai înaltă vedetă a serii. Fosta voleibalistă care a jucat și în Champions League a făcut furori într-o ținută de gală cu un corset metalic auriu semnat Bianca Rusu, măsurând pe tocuri peste doi metri înălțime.

Lily Apostol, premiată la Leaders&Influencers Awards Foto: Click!

Lily Apostol ne-a dezvăluit dimensiunile sale, care amenință titlul deținut la acest moment de Roxana Ciuhulescu acela de femeia cu cele mai lungi picioare din România.

Astfel,dacă Roxana Ciuhulescu are picioare de 1,22 metri, Lily Apostol măsoară cu un centimetru mai mult.

„Am 1,87 metri înălțime și picioare de 1,23 metri. Acum pentru că sunt și pe tocuri am peste doi metri. Într-adevăr, mi-e destul de greu să-mi găsesc haine pe măsura mea, de aceea prefer să le fac pe comandă. Pentru ținutele de la evenimente am apelat la prietena și designera mea Bianca Rusu”, a declarat Lily Apostol, pentru Click!

Foto: Instagram

„Am petrecut o mare parte din viață pe terenul de volei”

Fosta voleibalistă care acum are mare succes ca influencer a făcut declarații după obținerea unui nou premiu:

„Pentru mine, această distincție reprezintă o recunoaștere a anilor de muncă, ambiție și dedicare, atât în sportul de performanță, cât și în activitatea mea din mediul online.

Am petrecut o mare parte din viață pe terenul de volei, unde am învățat ce înseamnă disciplina, sacrificiul și dorința de a fi mereu mai bună. Astăzi, încerc să transmit aceleași valori comunității mele și să inspir femeile să aibă încredere în ele, să fie puternice și să nu renunțe niciodată la visurile lor.

Lily Apostol are picioare de 1,23 metri Foto: Instagram

Mă bucur că am reușit să transform pasiunea pentru sport și lifestyle într-o poveste frumoasă, apreciată și dincolo de terenul de joc. Mulțumesc organizatorilor pentru această distincție, oamenilor care mă susțin și partenerilor care au încredere în mine. Fiecare premiu mă emoționează, dar mă și motivează să demonstrez că succesul nu are limite atunci când faci totul cu pasiune!”, a mai declarat Lily Apostol, pentru Click!

Foto: Click!

Cât te costă dacă vrei un portret din cristale Swarovski?

Lily Apostol a venit la gală însoțită de prietena sa bună din Brăila, artista Mirela Lovaz. Aceasta a devenit cunoscută în show-biz după ce a realizat tablouri cu portretele bătute în cristale Swarovski pentru mai multe vedete din România, printre care și Sonia Trifan.

Artista ne-a povestit cât lucrează la un astfel de tablou și cât costă o astfel de creație, la mare căutare în acest moment.

„Sunt cristale Swarovski puse piatră cu piatră și muncesc în jur de o săptămână și jumătate la un astfel de tablou. La un tablou de dimensiune mare intră aproximativ 15 500 de pietre. Prețul unui tablou e în funcție de dimensiunea lui și de numărul de persoane din tablou, pe tru că facem și pentru cupluri sau familii și poate ajunge până la câteva mii de euro.

E o pasiune pentru mine, îmi place frumosul, tot ce sclipește și de asta am ajuns să creez tablouri”, a declarat creatoarea Mirela Lovaz, pentru Click!