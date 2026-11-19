Nea Marin a vorbit despre una dintre cele mai grele încercări prin care a trecut familia sa. Invitat în podcastul „Acasă la Măruță”, Marin Barbu a rememorat momentul în care soția sa a născut prematur, la șase luni și 12 zile de sarcină. Din păcate, băiețelul lor nu a supraviețuit. Artistul a povestit în ce împrejurări s-a petrecut tragedia și a explicat de ce subiectul continuă să reapară în atenția publicului, deși a vorbit despre el în urmă cu aproximativ 20 de ani.

Nea Marin, mărturisiri dureroase despre băiețelul pe care l-a pierdut Foto: captură video

Tragedia s-a petrecut în perioada în care familia urma să se mute într-un apartament nou. Soția artistului era însărcinată în șase luni, iar cei doi au încercat să intre în locuință pentru a vedea cum arată și pentru a lua măsurători înainte de a cumpăra mobilierul.

Cum nu aveau încă cheia apartamentului, Nea Marin a găsit o soluție improvizată pentru a intra în locuință. În timpul vizitei, însă, soției sale i s-a rupt apa, iar aceasta a trebuit să ajungă la spital. Femeia a născut prematur, însă copilul a murit după naștere.

„Asta apare mereu. Nu trebuia. Deci, între ele (fiicele lui, n.r.), după 3 ani, când avea Dana 3 ani, soția a rămas însărcinată. 6 luni și 12 zile. Nu o să uit în viața mea! Trebuia să ne mutăm într-un apartament nou, era blocul nou, nu aveam cheie să intrăm pe ușă să vedem cum arată apartamentul, ca să ne luăm mobilă. Și am improvizat eu niște chestii, era un geam deschis la parter și am ajutat-o pe nevastă-mea să urce, să intre în apartament, să vadă cum e, să ia niște măsuri.

Acolo s-a întâmplat ceva, că i s-a rupt apa și a trebuit să meargă la spital. A fost declarat avorton la 6 luni și 12 zile. L-a născut normal, prin cezariană. L-am văzut și a murit. Asta a fost”, a povestit Nea Marin în podcastul „Acasă la Măruță”.

De ce a revenit subiectul în atenția publicului

Prezentatorul TV a povestit că episodul dureros din viața familiei sale este readus periodic în discuție. Recent, un prieten l-a sunat pentru a-l întreba dacă este bine și cum s-a întâmplat tragedia.

Nea Marin a explicat că nu este vorba despre o întâmplare recentă, ci despre un eveniment despre care a vorbit public încă de la începuturile sale în televiziune, în urmă cu aproximativ două decenii.

„M-a sunat săptămâna trecută un prieten: «Ești bine? Cum s-a întâmplat cu băiatul tău? Ți-a murit băiatul?». Băi, nebunilor, am spus asta acum 20 de ani, de când am început eu în televiziune, că mi s-a întâmplat un necaz de-ăsta. Și acum toată lumea rostogolește chestia asta”, a mai spus artistul.