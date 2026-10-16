 O tânără de 20 de ani din Constanța a atacat femei la întâmplare luni la rând. Una dintre victime ar fi pierdut sarcina
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O tânără de 20 de ani din Constanța a atacat femei la întâmplare luni la rând. Una dintre victime ar fi pierdut sarcina

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Tânăra din Constanța, care ataca pe stradă femei, a ajuns pe mâna polițiștilor, deși era deja cunoscută de autorități pentru comportamentul ei. Aceasta ar fi provocat uneia dintre victimele sale pierderea sarcinii, după ce a sărit la ea.

Agresoarea de 20 de ani, care a atacat femei în Constanța.
Agresoarea de 20 de ani, care a atacat femei în Constanța. Foto: Dotto TV/ Facebook

Polițiști constănțeni au reținut o tânără de 20 de ani care a agresat mai multe femei în public. De luni întregi, aceasta era în vizorul autorităților pentru comportamentul violent. Victimele au depus plângeri și au atașat inclusiv dovezi video în acest sens. De data aceasta, una dintre femeile agresate ar fi pierdut sarcina ulterior. 

O tânără ar fi pierdut sarcina după ce a fost agresată

Un ultim atac al tinerei de 20 de ani a avut loc într-un fast-food din Constanța. Victima susține că ar fi pierdut sarcina din cauza șocului suferit. În orice caz, procurorii vor analiza și această acuzație.

„Din senin, fata respectivă și-a ieșit din fire, a început să o prindă de păr, să o lovească cu palmele, cu pumnii. Ea avea o sarcină incipientă de 4 săptămâni, am înțeles că, de la doamna doctor-ginecolog, există posibilitatea că în urma șocului să se poată produce avortul spontan", spune soţul victimei, conform observatornews.ro.

Cum se apără agresoarea

De patru luni terorizează femeile din Constanța. Le lovește din senin pe stradă, chiar dacă nu le cunoaște și nu are nicio legătură. Atacurile au loc în baruri și cafenele. Aceasta a ajuns de mai multe ori la Psihiatrie, dar, în final, medicii o lăsau să plece acasă. De asemenea, expertizele medico-legale au arătat că ea are discernământ. Când vine vorba de explicații, tânăra de 20 de ani invocă modul în care aceasta a copilărit. 

„Eu de 2 ani de zile mă tot chinui, nu aveam locuință. Aceste chestii m-au afectat foarte tare, au apărut niște frustrări, niște chestii, nu am luat un tratament. Am tot încercat să cer ajutorul", spune atacatoarea, conform sursei menționate.

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