Un bărbat din Prahova, condamnat la închisoare pe viață. A urmărit o femeie pe stradă, a lovit-o și a trecut cu mașina peste ea

Magistrații Tribunalului Prahova au pronunțat o sentință dură în primă instanță în cazul crimei care a zguduit județul în toamna anului 2025.

Un bărbat fost condamnat la închisoare pe viață după ce omorât o femeie Foto: arhivă

Individul care a atacat cu o ferocitate ieșită din comun o femeie pe stradă, a bătut-o și apoi a călcat-o intenționat cu autoturismul a primit pedeapsa pe viață. Pe lângă măsura privativă de libertate, instanța a stabilit ca familia victimei să primească despăgubiri morale în valoare de 135.000 de euro, potrivit Pro Tv.

Cronologia unui atac premeditat: lovită pe bicicletă, bătută cu cruzime și strivită sub roți

Atacul violent a avut loc în dimineața zilei de 2 septembrie 2025, în timp ce victima, o femeie în vârstă de 57 de ani cu care bărbatul ar fi avut o relație extraconjugală, se deplasa pe bicicletă spre locul de muncă. Fără să bănuiască pericolul, aceasta era urmărită de agresor.

Potrivit probatoriului administrat în cursul anchetei, bărbatul a acroșat inițial victima cu autoturismul pentru a o dezechilibra. Imediat după impact, individul a coborât din mașină și a lovit-o repetat cu pumnii și picioarele, fără milă. Într-un gest de o cruzime extremă, agresorul s-a urcat din nou la volan și a trecut cu vehiculul direct peste trupul femeii căzute la pământ.

Fuga de la locul faptei, tentativa de suicid și decesul victimei la spital

După comiterea faptei, agresorul a abandonat victima în stare de inconștiență pe carosabil și a fugit. La scurt timp, acesta a încercat să își pună capăt zilelor, însă a fost localizat la timp de forțele de ordine și salvat de medicii chemați de urgență.

Femeia de 57 de ani a fost preluată și transportată la spital cu leziuni extrem de grave, însă traumatismele suferite au fost incompatibile cu viața, medicii consemnând decesul acesteia. Sentința Tribunalului Prahova, care prevede închisoarea pe viață și plata daunelor de 135.000 de euro, nu este definitivă și poate fi atacată prin apel.