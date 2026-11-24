O profesoară din Baia Mare a primit o condamnare de trei ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu, după ce a umilit un elev de 13 ani în fața clasei. Cazul este unul tragic, deoarece adolescentul și-a pus capăt zilelor două săptămâni mai târziu de la incident.

Profesoară condamnată la închisoare cu suspendare după ce a umilit un elev. Foto: Pixabay

Sentința femeii nu este definitivă, profesoara făcând deja apel. Incidentul a avut loc în 2022 într-o școală din Baia Mare, la ora de chimie. Elevul a suferit enorm în urma umilinței la care a fost supus.

Ce s-a întâmplat în ora de chimie

Motivarea instanței arată că profesoara l-a ascultat pe elevul de 13 ani la ora de chimie, dar acesta nu a știut să răspundă. Profesoara i-a spus că îl va scoate și data viitoare la tablă și i-a anunțat pe ceilalți colegi ai adolescentului să-și aducă popcorn la școală, ca la un spectacol, conform stirileprotv.ro.

Următoarea oră a și venit, iar colegii au început să se amuze pe seama colegului lor, făcând diverse comentarii. Instanța susține că în acel moment adolescentul de 13 ani a suferit, având un puternic sentiment de inferioritate.

Când s-a întors în banca sa, copilul a început să plângă. La scurt timp, s-a ridicat și a plecat acasă, acolo unde le-a povestit părinților despre umilința la care a fost supus. Tatăl lui a venit la școală pentru a cere explicații și a clarifica situația. După două săptămâni, elevul s-a sinucis.

Ce spun reprezentanții școlii

Instanța a dat prima sentință în acest caz, profesoara primind o condamnare de trei ani de închisoare cu suspendare. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Maramureș susțin că vor lua măsuri în cazul în care se dovedește vinovăția acesteia.

„Am cerut documente, vom analiza și în funcție de ceea ce vom vedea acolo în hotărârea judecătorească sau în urmărirea penală, dacă a existat o astfel de situație juridică, vom recomanda școlii să aplice articolul 209, suspendare de la cursuri până când vom avea o sentință definitivă. Dacă, repet, situația o va impune”, a declarat Mihai Pop, Inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș

De asemenea, reprezentanții unității de învățământ în care s-a petrecut incidentul au menționat că sunt în colaborare cu ISJ Maramureș.

„Vom elibera documentele solicitate de către Inspectoratul Școlar și vom urma pașii procedurali. În școala noastră întotdeauna subiectul de bullying a fost un subiect discutat. Au existat de-a lungul anilor multe activități la nivelul școlii, tocmai pentru a preveni situații de acest gen. Alte detalii vis-a-vis de situația menționată nu pot să vă spun”, a spus Ioana Popovici, director interimar al școlii.

Profesoara nu și-a recunoscut fapta în timpul procesului, iar instanța a stabilit ca ea să plătească daune morale de 20.000 de euro către familia copilului.