Un elev de clasa a VII-a din Bistrița a atacat cu un briceag o profesoară și un coleg. Victimele au ajuns la spital

Momente de panică la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, unde un elev de clasa a VII-a ar fi atacat cu un briceag o profesoară și un coleg. Potrivit informațiilor apărute după incident în Bistiteanul.ro, băiatul ar fi intrat în clasă purtând o cască de motocicletă și o cagulă. Cele două victime au fost transportate la spital, iar mai mulți elevi au avut nevoie de asistență medicală după ce au suferit stări de panică.

Foto: Bistriteanul.

Atac cu briceagul într-o școală din Bistrița. O profesoară și un elev au fost răniți

Un incident violent a avut loc în dimineața zilei de 19 octombrie 2026, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din municipiul Bistrița. Un elev de clasa a VII-a ar fi atacat cu un briceag o profesoară și un coleg care ar fi încercat să îi sară în ajutor cadrului didactic.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, polițiștii au fost sesizați în jurul orei 08:40 cu privire la agresiunea produsă în unitatea de învățământ.

Informațiile publicate de presa locală arată că elevul ar fi venit la ușa clasei în care profesoara de matematică urma să țină o oră. Când cadrul didactic ar fi deschis ușa, băiatul ar fi avut un briceag în mână și ar fi purtat o cagulă și o cască de motocicletă sau de bicicletă.

Conform relatării unei eleve citate de publicația locală care a prezentat cazul, atacatorul s-ar fi năpustit asupra profesoarei. În acel moment, mai mulți copii ar fi fugit din clasă, în timp ce câțiva ar fi încercat să îl oprească aruncând cu scaune în direcția lui.

Detaliile privind desfășurarea atacului și eventuala premeditare a acestuia urmează să fie clarificate de autorități.

Paznicul și profesorul de sport ar fi intervenit pentru oprirea elevului

Potrivit aceleiași relatări, în clasă ar fi ajuns paznicul școlii și profesorul de sport, care ar fi intervenit pentru a-l imobiliza pe elev până la sosirea polițiștilor.

Reprezentanții IPJ Bistrița-Năsăud au confirmat că băiatul a fost imobilizat de polițiști și se află în custodia acestora.

„Elevul a fost imobilizat de polițiști și se află în custodia acestora. Cele două persoane rănite au fost preluate de echipajele medicale din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean, care le acordă îngrijiri medicale”, au transmis reprezentanții IPJ Bistrița-Năsăud.

Până la clarificarea tuturor circumstanțelor, nu există informații oficiale certe privind motivul agresiunii sau dacă atacul a fost planificat în prealabil.

Profesoara și elevul rănit au fost transportați la UPU SMURD Bistrița

Gravitatea incidentului a impus mobilizarea mai multor echipaje de intervenție. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, două persoane, o femeie și un minor, au fost preluate de personalul medical și transportate la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

„În urma evenimentului produs în municipiul Bistrița, echipajele medicale au acordat asistență persoanelor care au necesitat îngrijiri de specialitate.

Două persoane, o femeie și un minor, au fost preluate de echipajele medicale și transportate la UPU SMURD Bistrița pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

De asemenea, mai mulți elevi au prezentat stări de panică și agitație, motiv pentru care a fost alocată suplimentar o autospecială pentru transport personal și victime multiple (ATPVM).

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate un echipaj de prim ajutor SMURD, un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean cu medic și o autospecială pentru transport personal și victime multiple”, a transmis ISU Bistrița-Năsăud.

Autoritățile nu au comunicat, în informațiile disponibile, detalii suplimentare despre starea de sănătate a celor două victime.

Mai mulți elevi au prezentat stări de panică după atac

Incidentul a provocat teamă în rândul copiilor aflați în școală. Mai mulți elevi au prezentat stări de panică și agitație, ceea ce a determinat suplimentarea resurselor medicale la fața locului.

Deocamdată, motivul pentru care elevul ar fi recurs la acest gest nu este cunoscut public. Polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs agresiunea și să clarifice toate aspectele legate de incident.

Un alt caz de violență cu cuțitul într-o unitate de învățământ, în București

Incidentul din Bistrița nu este singurul caz de violență cu arme albe petrecut într-o unitate de învățământ în 2026. La sfârșitul lunii mai, un elev în vârstă de 16 ani a fost lovit și amenințat cu un cuțit în curtea Colegiului Tehnic Media din București, în fața colegilor săi.

Agresorul era un tânăr de 18 ani care nu era elev al liceului. Conflictul ar fi izbucnit pe fondul unor neînțelegeri legate de o fostă relație a iubitei acestuia cu victima. Conform procurorilor, tânărul l-ar fi amenințat pe adolescent cu un cuțit cu lama de aproximativ 30 de centimetri, după care l-ar fi lovit în repetate rânduri peste față.

Incidentul din 26 mai a fost surprins de camerele de supraveghere din curtea liceului. Victima s-a prezentat ulterior la camera de gardă, iar personalul medical a alertat poliția.